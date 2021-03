Voor reiswereld begint het voucherdrama een jaar na het begin van de crisis pas echt

Wachtrijen op vliegveld Schiphol, juli 2020. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

1 Wat is er aan de hand?

Tienduizenden consumenten zagen vorig jaar hun geboekte vakanties in duigen vallen door de uitbraak van het coronavirus. Ze kregen vouchers aangeboden, die ze of konden gebruiken voor een nieuwe boeking of na een jaar en een dag konden inleveren om hun geld terug te krijgen. Nu, een jaar nadat de eerste reizen werden geschrapt, is het zover. Volgens de Stichting Garantie Reisgelden (SGR) staat er nog voor 600 miljoen euro aan ongebruikte vouchers uit.

Maar er is een probleem: reisorganisaties en vakantiebemiddelaars zeggen dat geld niet te hebben. Ze hebben immers al een jaar geen inkomsten, aangezien er in 2020 amper viel te reizen. Het kabinet beloofde in december een ‘voucherbank’ met 400 miljoen euro in kas, waaruit de reiswereld geld kon lenen. Maar dat noodfonds laat op zich wachten. Touroperator Corendon liet twee weken geleden al weten dat het zonder voucherbank niet kan uitbetalen. Ook reisbemiddelaars trokken aan de bel: de regeling schiet volgens hen tekort.

2 Waarom is het voucherfonds er nog niet?

Nationale steunplannen als deze moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Die moet beoordelen of de steun geoorloofd is. Daarvoor heeft de Commissie zes weken de tijd. Helaas voor de reisbranche diende de regering het plan voor de voucherbank pas eind vorige maand in.

Topman Jan Henne de Dijn van D-Reizen vraagt zich af waarom dat niet eerder is gebeurd. Volgens het ministerie van Economische Zaken vergden de voorbereidingen meer tijd. ‘Er moesten afspraken worden gemaakt met de SGR over de inrichting van het fonds.’

3 Is de ellende met de vouchers dan voorbij?

Als het aan de reisbemiddelaars ligt nog niet. Zij voelen zich benadeeld door de voorwaarden van de SGR. De reisbemiddelaars – die de reizen van touroperators aanbieden – gaven vouchers uit voor de geannuleerde pakketreizen, maar krijgen alleen geld voor het deel wat onder hun ‘eigen marge’ valt. ‘Terwijl wij de vouchers nu wel volledig moeten uitbetalen aan de klanten’, zegt De Dijn.

Reisbemiddelaars moeten het resterende aandeel zelf verhalen bij touroperators. ‘Wij kunnen de reisvouchers niet twee keer uitbetalen’, zegt de SGR. Die aanpak levert volgens D-reizen problemen op nu touroperators aangeven niet te kunnen betalen: ‘Niemand wil dubbele financiering, maar de vraag is of wij de vouchers ook kunnen verhalen op de touroperators.’

Samen met de branchevereniging Dutch Travel Retail United spande D-reizen een kort geding aan tegen de staat en de SGR. De rechter doet volgende week uitspraak.

4 Wat nu als in de tussentijd mijn voucher al vervalt?

Consumenten hoeven zich volgens de SGR geen zorgen te maken. Als de reisbureaus niet uitbetalen, kunnen zij een claim indienen bij de SGR. ‘De reiziger krijgt hoe dan ook zijn geld terug.’ Als de reisorganisatie failliet gaat, worden de vouchers uit het reguliere garantiefonds betaald.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de reisorganisaties gewaarschuwd dat de consument niet de dupe mag worden van hun financiële perikelen. De ACM sluit boetes en dwangmaatregelen niet uit als dat toch gebeurt. ‘Maar liever zien wij dat de reisorganisaties consumenten terugbetalen.’ Ook de Consumentenbond houdt de uitbetalingen in de gaten. De bond heeft online een meldpunt geopend.

5 Kan ik nu een reis gaan boeken?

Vouchers worden sinds begin dit jaar niet meer uitgegeven. Alle reizen die na 1 januari zijn geboekt moeten na annulering binnen twee weken worden terugbetaald door de aanbieder. Reizigers kunnen dus met een gerust hart nieuwe vakantieplannen maken. Al wordt reizen naar het buitenland tot en met 15 april afgeraden.