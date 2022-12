‘Voor Qatar is Argentinië - Frankrijk de droomfinale’

Scheidsrechter Lahoz babbelt met Lionel Messi bij rust. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dag Willem. Zijn in dit WK de twee beste landen in de finale beland?

‘Dat denk ik wel. Argentinië kwam hier naartoe met een lange reeks zonder nederlagen. Ze hebben vorig jaar de Copa America gewonnen. In de poulefase ging het even mis, met een nederlaag tegen Saoedi-Arabië, maar daarna zijn ze in het toernooi gegroeid. Elke wedstrijd was voor hun sindsdien een finale, en dat heeft van Argentinië wel een hechte ploeg gemaakt.

‘Argentinië heeft bij vorige toernooien ook wel andere grote spelers naast Messi gehad, maar die waren dan nooit in grootse vorm. Tijdens het vorige WK speelde Argentinië heel aanvallend, maar dat paste niet bij de ploeg. Dit team is op hem afgestemd en dan kan je aan Messi zien hoe goed hij nog is op zijn 35ste.

‘Frankrijk is, hoewel ze een stuk of vijf geblesseerden hebben, nog steeds een heel sterke ploeg. Ze hebben zoveel snelheid voorin, en zoveel kwaliteit. Je hebt het gevoel dat ze steeds een beetje op reserve spelen. Als het moet, dan zetten ze even aan en dan scoren ze. Het is ook de wedstrijd van de oude meester Messi tegen de jonge meester Mbappé. Voor Qatar is dit de droomfinale.’

Waarom is dat zo?

‘Die twee grote sterren spelen allebei bij Paris Saint-Germain, een club die eigendom is van de emir van Qatar. Met Frankrijk - Argentinië speelt de regerend kampioen tegen het land met de beste voetballer ooit, die nu afscheid neemt van het WK. Dat is op papier dus de mooiste finale.

‘Daarnaast is Frankrijk een van de belangrijkste handelspartners van Qatar. Het is ook eigenlijk Frankrijk dat ervoor gezorgd heeft dat het WK naar Qatar ging. Toenmalig Fifa-baas Sepp Blatter wilde in 2010 dat het WK van 2022 aan de Verenigde Staten werd toegekend. Maar de Franse president Sarkozy en de Franse Uefa-voorzitter Platini besloten na een ontmoeting met de Qatarese emir dat Platini voor Qatar zou stemmen.

‘Je kunt er ook je twijfels bij hebben of het in dit toernooi helemaal eerlijk verlopen is. Zonder bewijs kun je natuurlijk niet zeggen dat er sprake is van omkoping, maar Frankrijk en Argentinië zijn denk ik wel bevoordeeld door de arbitrage.

‘In de kwartfinale had de 1-0 van Frankrijk tegen Engeland afgekeurd moeten worden, in de halve finale had Marokko een penalty moeten krijgen. Tegen Nederland kreeg Messi geen gele kaart voor een duidelijke handsbal. Paredes schoot de bal hard de Nederlandse dug-out in, maar mocht op het veld blijven staan. Ik weet natuurlijk niet wat er in het hoofd van die scheidsrechters omging, maar zo laad je wel de verdenking op je dat je het niet erg vindt als een bepaalde ploeg wint.’

Fifa-baas Gianni Infantino noemde dit WK het beste WK ooit. Ben je dat met hem eens?

‘Als je het hebt over de organisatie wel. Het WK is vlekkeloos verlopen, logistiek gezien dan. Maar er zit natuurlijk een hele voorgeschiedenis aan dit WK, die Infantino gewoon ontkent. Daar ligt het hele probleem van dit toernooi, waardoor het een schandvlek blijft. Dat zal blijven dooretteren.

‘Qua voetbal was het zeker niet het beste toernooi. Ik ben een beetje een oudere man en nostalgisch naar het verleden. Er is geen wedstrijd die ik in mijn toptien van beste WK-wedstrijden ooit zou zetten. Natuurlijk zijn er wel mooie verhalen: Japan dat Duitsland en Spanje verslaat. Maar in de volgende ronde liggen ze er gelijk uit. Dat Marokko zo ver kwam is leuk, ze hebben het op zich geweldig gedaan. Maar ze hebben vooral defensief gespeeld.

‘Dat was dit WK sowieso het geval. Er is veel te defensief gevoetbald. Dat heeft onder meer te maken met de korte voorbereidingstijd, er was maar een week. Dan is het makkelijker om je ploeg verdedigend neer te zetten dan om aan te vallen. Balbezit is tegenwoordig ook minder belangrijk. Je ziet dat landen die balbezit belangrijk vinden en aanvallend willen spelen, zoals Spanje en Duitsland, vroeg uit het toernooi lagen.

‘Bij zo’n wedstrijd om de derde plek, als het eigenlijk nergens meer om gaat, zie je dan opeens weer hoe leuk voetbal kan zijn als landen ten aanval trekken. Dat is toch ook waarom je als kind ging voetballen: om aan te vallen.’

Denk dat je dit WK pr-technisch voor Qatar uiteindelijk goed heeft uitgepakt?

‘Als je sommige columns in Nederland leest niet. Daar is men er nog van overtuigd dat het WK nooit in Qatar gehouden had mogen worden. Maar in Qatar en de Arabische wereld is iedereen trots, dat ze hier zo’n WK vlekkeloos hebben kunnen organiseren. Afgezien van de doden in de bouw, ook omdat ze denken dat de cijfers gemanipuleerd zijn en omdat ze weten dat bouwen in deze landen al jaren op deze manier gebeurt.

‘Probeer dat over vier jaar maar eens, zeggen ze, als het toernooi in de VS, Canada en Mexico is. In de VS is institutioneel racisme en vallen duizenden doden door vuurwapengeweld. In Mexico is een drugsoorlog gaande. Waarom is daar dan geen kritiek op, hoor je hier. De belangrijkste les die ik dit toernooi geleerd heb, is dat hoe Nederland tegen wereld aankijkt, niet is hoe de rest van de wereld er tegen aankijkt.’