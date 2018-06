Voor prins William is Jeruzalem 'bezet gebied'

Nog voordat prins William één stap in Israël heeft gezet, is het eerste officiële bezoek van een vertegenwoordiger van het Britse koninklijk huis al omstreden. Tot ergernis van de Israëlische regering valt de Olijfberg in Jeruzalem volgens het reisschema van William onder de ‘bezette Palestijnse gebieden’.

Prins William. Foto EPA

‘Een vertekening van de werkelijkheid’, fulmineerde minister Zeev Elken, die de Jeruzalem-portefeuille beheert . ‘Het verenigde Jeruzalem is al drieduizend jaar de hoofdstad van Israël.’

Na een bezoek aan Jordanië op zondag verblijft prins William vier dagen in Israël en de Palestijnse gebieden. In Ramallah, op de bezette Westelijke Jordaanoever, ontmoet hij de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Olijfberg

De reis is weliswaar officieel, maar er zijn ook momenten die als privé worden omschreven. Op de Olijfberg, in het Arabische oosten van Jeruzalem, bezoekt hij het graf van zijn overgrootmoeder, de Griekse prinses Alice. Als ‘privépersonen’ bezochten ook Williams vader, prins Charles, en zijn grootvader, prins Philip, het graf. Prinses Alice wordt geëerd door het Holocaust-herdenkingscentrum Yad Vashem als ‘rechtvaardige onder de naties’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wist zij in Athene Joodse onderduikers uit handen van de Gestapo te houden.

Een rondleiding door Yad Vashem behoort tot het officiële deel van het prinselijke programma. Een bezoek aan de Klaagmuur geldt dan weer als een privé-aangelegenheid.

Gepuzzel in Londen

In Londen ging veel wikken en wegen vooraf aan het meerdaagse bezoek. Een voorgenomen reis van prins Charles werd in 2017 afgeblazen. Uiteindelijk werd besloten dat het 70-jarig bestaan van de staat Israël een goede aanleiding is. In 1948 riep David Ben-Goerion de onafhankelijkheid uit in het Britse mandaatgebied Palestina. ‘Prins William zal met groot enthousiasme ontvangen worden’, zei premier Benjamin Netanyahu, vóórdat zijn minister Elkin zich opwond.

Elkin betichtte Groot-Brittannië ervan het bezoek van de prins te ‘politiseren’, de Britse ambassadeur in Israël, David Quarrey, weersprak dat. William ‘heeft geen politieke boodschap, want hij is geen politiek figuur’. Dat Oost-Jeruzalem gerekend wordt tot de bezette Palestijnse gebieden, kan volgens de diplomaat geen verrassing zijn. Vrijwel de hele wereld doet dat – met als belangrijkste uitzondering de Amerikaanse president Donald Trump, die Jeruzalem erkende als hoofdstad van Israël.

Al is William geen ‘politiek figuur’, in Israëlische media worden naar aanleiding van het bezoek de fricties tussen zijn land en Israël breed uitgemeten. Zo boycotte Groot-Brittannië de recente ceremonie rond de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Ook sprak de Britse premier Theresa May haar ‘bezorgdheid’ uit over het Israëlische geweld tegen demonstranten en activisten in Gaza.

Prins William logeert in Jeruzalem in het King David Hotel, waaraan de Britten slechte herinneringen hebben. Een deel van het gebouw, dat in gebruik was bij de Britse machthebbers, werd in 1946 opgeblazen door een Joodse strijdgroep. Er vielen meer dan 90 doden.