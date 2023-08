Voor Nederlandse voetbalclubs lonkt na succes in de Conference League het geld van de Champions League

AZ-speler Pantelis Hatzidiakos scoort de 1-1 in de thuiswedstrijd van de Alkmaarders tegen het Noorse Brann in de eerste wedstrijd van de play-offs van de Conference League op 28 augustus. Beeld Pro Shots / Vincent de Vries

Door de recente prestaties van Nederlandse voetbalclubs in Europa maakt Nederland kans op een extra startbewijs in de lucratieve Champions League over twee jaar. Woensdag en donderdag kunnen PSV, Ajax, AZ en FC Twente de Nederlandse positie verder verbeteren als zij de volgende ronde weten te halen in de Champions League, Europa League en Conference League.

De verdeling van tickets voor de drie Europese toernooien geschiedt via de zogenoemde Uefa-coëfficiëntenranglijst. Door wedstrijden te winnen en verder te komen in een toernooi verdienen clubs punten. De score van een land wordt bepaald door het gemiddelde puntenaantal dat de clubs hebben behaald in de vijf voorafgaande seizoenen.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Het huidige seizoen begon Nederland op de zesde plaats, maar inmiddels is de eredivisie virtueel een plek gestegen. Als de Nederlandse clubs deze vijfde plek vasthouden, mag de eredivisie vanaf seizoen 2025-2026 een extra Champions League-deelnemer afvaardigen.

De recente Nederlandse stijging wordt grotendeels verklaard door prestaties in de Conference League: de derde Europese clubcompetitie die in 2021 werd gelanceerd. In twee seizoenen verzamelde Nederland van alle landen in de huidige toptien verreweg de meeste punten in dit toernooi, voornamelijk dankzij Feyenoord (finale) en AZ (halve finale).

Een extra Champions League-ticket zou goed nieuws zijn voor de penningmeesters van de Nederlandse clubs. Op het hoogste niveau wordt flink meer prijzengeld uitgekeerd. Zo kreeg Ajax afgelopen seizoen alleen al voor deelname aan de groepsfase van de Champions League ruim 43 miljoen euro. Dat is ongeveer drie keer zo veel als het bedrag dat Feyenoord ontving voor zijn finaleplaats in de Conference League.