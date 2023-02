Voor Nederlands eerste activistische aandeelhouder waren beursgrafieken een soort religie

Topmanagers van grote bedrijven namen hun aandeelhouders niet erg serieus, zag Ruurt Hazewinkel in de jaren zeventig. Dat vroeg dus om serieus weerwerk. En daar was deze telg van een Groningse familie van dagbladuitgevers wel voor te porren.

Stel: een aandeel kost 50 euro. Dan zijn er beleggers die geloven dat de koers vooralsnog ergens tussen de 45 en 55 euro zal blijven schommelen: de steun- en weerstandslijn. Maar als de prijs van het aandeel na enige tijd door een van beide lijnen heen breekt – of met meer dan 10 procent daalt of stijgt – is het een signaal om te verkopen of te kopen.

Het is de religie van wat de technische analyse wordt genoemd. Bussumer Ruurt Hazewinkel was misschien wel de bekendste en meest succesvolle profeet van dit geloof. Hij bestudeerde grafieken van beurskoersen als theologen het evangelie van Lucas.

In 1987 toonde hij in een artikel in De Telegraaf grafieken van de beursindices die bijna een kopie waren van die vlak voor de crash van 1929. En op 19 oktober 1987 kwam ook daadwerkelijk de zwaarste crash uit de historie: Zwarte Maandag. Maar in tegenstelling tot wat Hazewinkel had verwacht resulteerde die crash niet in een depressie en een lange periode van koersdalingen. Een jaar later waren de koersen al weer helemaal hersteld.

Hazewinkel had samen met Peter Meijer Swantée toen al zijn eigen beleggingsfonds Optimix – er was er ook een onder de naam Pessimix – dat in de jaren tachtig nationale bekendheid verwierf. Het fonds selecteerde geen aandelen door jaarverslagen en bedrijfscijfers te bestuderen; er werd alleen belegd in de aandelen van Robeco, een ander breed gespreid fonds. Optimix beperkte zich tot het speuren naar trends.

Hazewinkel hield zich daarbij vooral vast aan de M200, de gemiddelde slotkoers over de afgelopen 200 dagen: ‘Wanneer het 200-daags voortschrijdend gemiddelde 5 procent afwijkt van haar laagste/hoogste punt, dan levert dit een koop/verkoop-signaal op.’

Toen NRC hem in 2013 vroeg naar het waarom van 200 dagen en niet 250 of 400 dagen, antwoordde hij: ‘Iedere beursweek telt vijf werkdagen. Tweehonderd dagen maakt veertig weken, maakt negen maanden. Dat is een gangbare menselijke maat.’ Als de beurs meer dan 5 procent daalt, dan is dat een verkoopsignaal. Als de beurs met 5 procent stijgt, dan moet je als de wiedeweerga bijkopen.

Tegelijkertijd timmerde hij aan de weg als een van de allereerste activistische aandeelhouders van Nederland. Hij vond dat topmanagers in de jaren zeventig hun aandeelhouders niet erg serieus namen. ‘Beleggers worden gezien als dom, omdat zij aandelen bezitten en brutaal zijn, omdat zij er dividend voor willen hebben’, zo zei hij in Het Parool.

Als Hazewinkel het niet eens was met de koers van een bedrijf, probeerde hij andere aandeelhouders te mobiliseren om in verzet te komen tegen de plannen van het zittende management.

Zijn grootste bekendheid kreeg Hazewinkel met zijn verzet tegen een bod van VNU (de toenmalige uitgever van geïllustreerde bladen als Libelle, Revu en Donald Duck) op de regionale dagbladuitgever Audet (indertijd onder meer uitgever van De Gelderlander en De Limburger).

Hazewinkel, die zelf stamde uit een dagbladfamilie, bezat samen met zijn neven 200 duizend stuks aandelen Audet. Hij voelde zich overvallen door het VNU-bod dat zonder hun medeweten werd uitgebracht (‘Groningers moet je niet boos maken’) en ook vond hij het bod te laag.

Tijdens een geheim overleg in Hotel Wientjes in Zwolle slaagde hij erin VNU het bod te laten verhogen met 50 gulden per aandeel. Hazewinkel sleepte hiermee voor zijn familie 10 miljoen gulden uit het vuur. ‘Het was loven en bieden. Er had meer ingezeten, maar we wilden niet het onderste uit de kan’, zei hij na afloop.

Ruurt Hazewinkel was een geboren Groninger. Zijn grootvader, die ook Ruurt heette, nam eind 19de eeuw het kleine weekblad Nieuwsblad van het Noorden over van de socialist Joan A. Nieuwenhuis en maakte er een dagblad van. Zijn kleinzoon Ruurt was als oudste van de kleinkinderen voorbestemd om na de oorlog de directeur te worden van het Nieuwsblad van het Noorden.

‘Ik liep als kind altijd op de zetterij en met papierrollen te spelen. Maar toen ik in Leiden rechten ging studeren, besloot ik iets anders te gaan doen’, zei hij. In 1958 kwam Hazewinkel in dienst van de Nederlandse Handelsmaatschappij, de voorloper van ABN Amro, waar hij op de effectenafdeling ging werken. Hij raakte gefascineerd door koersgrafieken – de wanden in zijn kantoor hingen er vol mee.

In 1961 was Hazewinkel medeoprichter van de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA). Na enige tijd voor Slavenburg Bank en Jessel Securities te hebben gewerkt, richtte hij in de jaren zeventig zijn beleggingsfonds Optimix op. Later groeide dat fonds uit tot Hazewinkels eigen effectenkantoor: Optimix Beheer en Beleggingen. Hazewinkel zou Optimix een aantal keren verkopen en ook weer terugkopen. Tegenwoordig is het kantoor in handen van de Zweedse Handelsbanken. Die beheert nu 2,5 miljard euro vermogen van particuliere families en grote stichtingen.

In 2011 publiceerde Hazewinkel het boek Turning Points – hij was inmiddels 81. Zijn boek bestond uit een verzameling beursgrafieken en uitgeknipte artikelen dat een overzicht bood van de koersontwikkelingen tussen 1945 en 2000. Hazewinkels conclusie luidde dat koersontwikkelingen niet te voorspellen zijn, maar dat er wel trends zijn te ontdekken door te kijken naar belangrijke keerpunten: the trend is your friend. Het frustreerde hem enigszins dat andere beleggers met veel interesse naar zijn ideeën luisterden, maar er niets van geloofden.

In 2015 lanceerde Hazewinkel samen met voormalig Nijenrode-hoogleraar Paul Frentrop in de Volkskrant een eigen plan voor een pensioenhervorming. Indien de staat jaarlijks 20 miljard zou lenen van de Nederlandse pensioenfondsen tegen 4 procent rente, zou het Nederlandse pensioenstelsel zijn veiliggesteld, betoogde het tweetal. Dat opiniestuk was tevens Hazewinkels laatste publicitaire actie.