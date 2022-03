Voor Marokko blijft journalist Omar Radi een Nederlandse spion: ook in hoger beroep 6 jaar cel

Journalist en activist Omar Radi. Beeld AP

Naast spionage is Radi opnieuw schuldig bevonden aan de verkrachting van een voormalig collega bij Le Desk, een Marokkaans nieuwsmedium. De enige getuige, die verklaarde dat Radi de collega niets misdaan had, werd donderdagavond veroordeeld tot een celstraf van een jaar (zes maanden voorwaardelijk) voor het niet melden van de verkrachting. Zijn getuigenis werd daarmee onbruikbaar voor Radi. De afgelopen jaren verdween een reeks kritische journalisten in Marokko in de cel voor zeden- en medische delicten, waaronder verkrachting, aanranding, seks buiten het huwelijk en het laten plegen van abortus. Hij kan nog wel in cassatie gaan.

Gehackt

Omar Radi (35) is een gerenommeerde Marokkaanse onderzoeksjournalist, in eigen land bekend van onthullingen rond de zakelijke belangen van koning Mohammed VI, de rijkste en machtigste man van Marokko. In juni 2020 bracht Amnesty International naar buiten dat Radi’s telefoon was gehackt door de Marokkaanse autoriteiten. Drie dagen later moest de journalist zich melden op het politiebureau, waar hij voor het eerst hoorde van de beschuldiging van spionage voor Nederland. Hij zit vast sinds 29 juli 2020.

Volgens Marokko speelde Radi inlichtingen door aan de Nederlandse ambassade in Rabat. Dat zou hij onder meer hebben gedaan tijdens de opstand in 2016 en 2017 in de Rif, in het noorden van het land. Nederland zou de informatie vervolgens hebben aangegrepen voor het besmeuren van de reputatie van Marokko, waarmee het een zeer moeizame relatie heeft. Bewijs voor de zware beschuldiging van spionage bleef echter uit tijdens de rechtszaak, die door mensenrechtenorganisaties als farce is bestempeld. Radi heeft altijd volgehouden dat zijn contacten met de ambassade van journalistieke aard waren.

Om hulp smeken

Tussen Radi’s arrestatie en veroordeling in eerste aanleg zat een jaar. Al die tijd bleef het stil vanuit de Nederlandse regering, die bij het terugsturen van asielzoekers afhankelijk is van de goede wil van Marokko en volgens critici daarom geen kritiek durfde te uiten. Een brief waarin zijn ouders smeekten om hulp bij het weerleggen van de beschuldiging bleef onbeantwoord door de ambassadeur in Rabat, Jeroen Roodenburg.

De ambassadeur verklaarde later dat de mail over het hoofd was gezien. Sigrid Kaag, toen nog minister van Buitenlandse Zaken, beloofde intussen in de Tweede Kamer dat ambassademedewerkers de openbare zittingen in deze zaak zouden bijwonen. Na vragen van de Volkskrant nam het ministerie die woorden terug: er was niemand naar de rechtbank gegaan.

Onvrede

Pas in oktober 2021, drie maanden na Radi’s veroordeling, verwierp het kabinet de spionagebeschuldiging. Daar bleef het echter bij tijdens het hoger beroep, tot onvrede van de ouders van Radi. Zij hoopten op een veel stevigere reactie, bijvoorbeeld van de ambassade in Rabat. ‘Nederland profileert zich ten aanzien van mensenrechten overal ter wereld en ook in Afrika, maar als puntje bij paaltje komt, laat Nederland het tot nu toe afweten vanwege het zogenaamd Nederlands belang’, schreef moeder Fatiha Cherribi op 27 januari nog aan ambassadeur Roodenburg. ‘Moet mijn zoon hiervoor boeten?’