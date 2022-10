Voor Kees de Kort was de Bijbel als het leven zelf: een onuitputtelijke bron die nooit verveelde

Kees de Kort Beeld rv

Op reusachtige schermen op het podium van Circus Maximus in Rome verschijnen om de beurt de vijf panelen die Kees de Kort heeft geschilderd over het leven van Johannes. Het is augustus 2018 en paus Franciscus spreekt in aanloop naar de jongerensynode meer dan zeventigduizend jongeren toe uit de hele wereld. Die zien de paus en de panelen van De Kort.

Tussen de toehoorders staan De Kort en zijn zoons Hjalmar en Michiel. ‘Mijn vader was heel nuchter over zijn succes. Zo gaan die dingen, ik ga weer aan het werk, zei hij altijd. Maar nu stond hij te glunderen’, zegt Hjalmar. De opdracht voor de panelen was De Kort bijna misgelopen. De eerste mail van het Vaticaan was in zijn spambox terechtgekomen.

De Kort is bekend van Wat de Bijbel ons vertelt, een 28-delige serie voor kinderen over verhalen uit de Bijbel. Die ging de hele wereld over en is in bijna honderd talen vertaald: naar schatting 33 miljoen prentenboeken zijn tot in de verste uithoeken verkocht. In Nederland gaat het om drie miljoen exemplaren. Ze bevatten weinig tekst, De Korts schilderijen vertellen het verhaal. De serie werd gebundeld in de Kijkbijbel. Die is misschien nog wel bekender dan de losse delen.

Hij schilderde in primaire kleuren, eenvoudig, maar krachtig. De personages zijn herkenbaar en tonen emoties. Er is weinig perspectief, kinderen zien immers geen diepte. ‘Kees de Kort is de Dick Bruna van de Bijbel’, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, uitgever van de serie en de Kijkbijbel. Zijn illustraties zijn vermaard, de kunstenaar zelf is dat minder. Buitenwerf: ‘Bijna iedereen van boven de 20 aan wie je een afbeelding van Kees laat zien, zegt: die stijl ken ik. Weinigen weten wie de maker is. Kees liep niet te koop met zijn succes. Hij sprak met zijn penselen.’

De Bijbel was voor De Kort een onuitputtelijke bron die nooit verveelde. De Bijbel is het leven zelf en hoogst actueel met zijn verhalen over oorlog, honger, ziekte, corruptie, onderdrukking en slavernij, zei hij in een interview met het bijbelgenootschap. ‘Alles wat de mensen hebben uitgevreten, komt in de Bijbel voor.’

De Kort is in 1934 geboren in het gereformeerde Nijkerk in een katholiek gezin van drie kinderen. Zijn vader, die als chocolademaker bij Baronie werkte, nam soms chocoladepoppetjes mee naar huis die Kees mocht beschilderen met andere kleuren chocola. Hjalmar vermoedt dat Kees’ passie voor schilderen zo is ontstaan.

Opgeleid tot technisch tekenaar begon De Kort zijn carrière bij Fibo Beeldonderwijs, dat dia’s en filmpjes produceerde. Aan de hand van de door hem verzonnen kabouters Pluk en Plok maakte hij educatieve beeldverhalen. Op zijn 22ste besloot hij naar de kunstacademie te gaan.

In 1964 hoorde hij bij toeval over de oproep van het bijbelgenootschap om illustratiemateriaal in te sturen voor een serie bijbelverhalen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zijn Jozef en Maria onderweg naar Bethlehem won. Hij had hem snel gemaakt, daags voor de inzendtermijn sloot. Toen hij de opdracht kreeg, is hij eerst op bezoek gegaan bij de doelgroep en heeft zich daarna aangeleerd te kijken als een kind.

Behalve door bijbelse verhalen was De Kort gefascineerd door varkens, die hij sympathiek en intelligent vond. Hij heeft indringende schilderijen gemaakt van varkens met stressverschijnselen. Hjalmar: ‘Varkens staan dicht bij mensen en leiden een tragisch leven. Hij zag er de menselijke tragiek in en schilderde ze expressief, realistisch en emotioneel.’

Kees de Kort overleed op 19 augustus aan ouderdom en uitputting. Hjalmar: ‘Zijn lichaam gaf het op, maar hij bleef helder tot op het laatste moment.’ Hij is 87 jaar geworden.