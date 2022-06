Voor jonge vluchtelingen betekent 18de verjaardag vaak: nieuwe problemen

Abdulaal Hussein uit Soedan woont in een studentenhuis in Utrecht: ‘Ik wist eigenlijk niet hoe dat werkte, dat hospiteren.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Abdulaal Hussein (23), op 16-jarige leeftijd gevlucht uit Soedan, weet nog goed dat hij vlak voor zijn 18de verjaardag bezoek kreeg van zijn voogd van het Nidos, de instelling die de voogdij uitvoert voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. ‘Ze had een cadeautje meegenomen, een kaartspel, en kwam officieel afscheid nemen’, zegt Abdulaal in zijn kamer in een studentenhuis in Utrecht. ‘Je moet voortaan op eigen benen staan, je bent nu volwassen, zei ze. Maar dat was ik natuurlijk helemaal niet. Ja, ik werd 18. Maar wat weet je dan eigenlijk allemaal, op die leeftijd, in een vreemd land?’

Vorige week constateerden de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman in een kritisch onderzoeksrapport dat jongeren die alleen naar Nederland zijn gevlucht ‘te veel aan hun lot worden overgelaten zodra ze 18 jaar zijn’. Ze zijn dan meerderjarig, waardoor de opvang en begeleiding door het Nidos stopt. Ze hebben een verblijfsstatus en worden geacht voortaan alles zelf te regelen. Dat geldt niet alleen voor basisbehoeften zoals woonruimte, inkomen en opleiding. Maar ook voor praktische financiële zaken als zorgverzekering, zorg- en huurtoeslag of eventueel belastingaangifte.

Sommige gemeenten ondersteunen de meerderjarige jongeren nog wat langer via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Participatiewet. Maar andere doen dat niet of nauwelijks. Het gevolg is dat veel jonge vluchtelingen in de problemen komen.

Ze maken schulden en vallen uit op school. Ze zijn eenzaam en trauma’s spelen op. Ze hebben zorgen over achtergebleven familie en missen een toekomstperspectief. In die kwetsbare situatie zijn sommigen ook kwetsbaar voor verslaving en criminaliteit.

Hospiteren

‘Het Rijk kent dit probleem al jaren, de gevolgen voor het leven van deze groep jongeren zijn groot’, aldus Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. ‘Het is nu tijd voor een structurele oplossing, zodat zij een reële kans krijgen om mee te doen aan de Nederlandse samenleving.’ Samen met de Nationale Ombudsman roept zij de rijksoverheid op ook voor deze jongeren van 18 tot 21 jaar hulp en opvang te organiseren.

In Utrecht doen ze dat al. De gemeente subsidieert het zogenaamde Ex-Ama Team van Vluchtelingenwerk (ama staat voor alleenstaande minderjarige asielzoeker), dat jongvolwassenen adviseert en begeleidt bij hun soms moeizame integratie in de Nederlandse samenleving. ‘Ze hebben me geholpen bij het hospiteren voor een kamer in dit studentenhuis’, zegt Abdulaal, die door zijn huisgenoten ‘Appie’ wordt genoemd. ‘Ik wist eigenlijk niet hoe dat werkte, dat hospiteren.’

Hij kreeg ook advies en uitleg over zijn studiekeuze. In het Utrechtse asielzoekerscentrum had hij al eens meegedaan aan een theaterproject, waar zijn acteertalent werd ontdekt. In 2019 kreeg hij zelfs een rol in de theatervoorstelling Caligula, waarmee hij op tournee ging door het hele land. ‘Ik moest toen kiezen: doe ik nog school of doe ik de voorstelling?’, zegt hij. ‘Het is belangrijk dat je op jonge leeftijd met iemand daarover kunt praten.’

Hij koos uiteindelijk voor de Theaterschool in Utrecht, waar hij zijn laatste studiejaar ingaat. De Soedanees praat honderduit over zijn ervaringen en ambities, in perfect Nederlands. Afgelopen najaar is ook zijn moeder in Nederland aangekomen. ‘Tadaaaa’, roept Abdulaal met een brede grijns, terwijl hij trots de sleutel van hun nieuwe huis laat zien. ‘Nederlandse jongeren gaan op deze leeftijd het huis uit, ik ga het huis in.’

Gezinshereniging

Het aantal kinderen dat na een vaak lange en gevaarlijke vlucht alleen in Nederland aankomt, nam vorig jaar fors toe. In 2021 waren het er 2.106 tegen 986 in 2020. Ze komen vooral uit Syrië en Eritrea. Sommigen worden door de familie als een soort verkenner vooruit gestuurd: minderjarigen kunnen daarna, meestal met succes, een aanvraag indienen voor gezinshereniging. Anderen besluiten zelf de oorlog of ontberingen in hun geboortestreek te ontvluchten. ‘Mijn familie heb ik niks verteld’, zegt Abdulaal. ‘Ik heb pas vanuit Libië mijn moeder gebeld. Anders had ik nooit weg gemogen.’

Jongeren sturen ook geld naar hun familie in het vaderland, vertelt Floorke Schoonheym van het Ex-Ama Team. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun ouders, broertjes en zusjes. ‘Psychische problematiek komt veel voor’, aldus Schoonheym. ‘We zien het te vaak misgaan als deze jongeren 18 worden en helemaal los worden gelaten. Wat weten zij nou van zorgverzekering, zorg- en huurtoeslag of belastingaangifte? Ze moeten zichzelf zien te redden, maar spreken onze taal nauwelijks. Het is gênant dat dit nog steeds niet is geregeld in Nederland. We zijn verplicht om deze jonge mensen, die nieuw zijn in onze samenleving, een goede start te geven.’

Farhan Fayed uit Syrië woont in een appartement Utrecht. ‘Sommige dingen kan ik zelf doen. Maar andere dingen zijn moeilijk en begrijp ik niet.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Papierwerk

Farhan Fayed (18) uit Syrië kwam twee jaar geleden in Nederland aan. Hij woont met een andere Syrische jongen van 17 en een Eritreeër van 21 in een appartement in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. ‘Het is een KWE, een kleinschalige wooneenheid van het Nidos’, zegt hij in voorzichtig Nederlands. Hij mag er voorlopig blijven wonen, ook al is hij inmiddels meerderjarig en is zijn begeleiding door de voogdij-instelling komen te vervallen.

Hij zit in de ‘internationale schakelklas’, vooral bedoeld om de Nederlandse taal te leren. Daarnaast werkt hij in de avonduren voor een koeriersbedrijf. Komend schooljaar wil hij de mbo-opleiding autotechniek gaan doen. ‘Ik wil automonteur worden’, vertelt Farhan op het kantoor van het Ex-Ama Team in de binnenstad van Utrecht. ‘Mijn buurman werkt in een garage. Hij zegt: als je stage wilt lopen, kom maar langs.’

Ook Farhan vindt het lastig om zijn weg te vinden door al het ‘papierwerk’ van de Nederlandse bureaucratie. ‘Alle mensen hebben dat, ook vrienden van me. Ik heb geen familie hier om aan te vragen’, zegt hij. ‘Sommige dingen kan ik zelf doen. Maar andere dingen zijn moeilijk en begrijp ik niet. Iemand moet me dan helpen.’

Hij is in gespannen afwachting van de komst van zijn ouders, broers en zussen, die komende nacht aankomen op Schiphol. Ze komen uit Libanon, waar ze in een vluchtelingenkamp zaten. Farhan hoopt dat ze na hun bezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel in een asielzoekerscentrum in de regio Utrecht terecht kunnen. ‘Dan kan ik ze gewoon in het azc bezoeken’, glundert hij. ‘Ik heb ze vijf jaar niet gezien. En ik kan ze al veel over Nederland vertellen en leren.’