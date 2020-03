‘Voor Italianen die hun brood verdienen in het toerisme is corona niet minder dan een ramp’

Beeld EPA

Ha Jarl, jij zit in Rome, waar het aantal besmettingen nog relatief beperkt is. Voel je je veilig, of maak je je zorgen?

‘Ik zit niet echt in de piepzak, maar de gevolgen van het virus zijn ook hier goed merkbaar. Ik zou over twee weken naar Nederland vliegen, maar mijn vlucht is geannuleerd. Dus ik blijf maar hier.

‘Wat je ook merkt: het is nog nooit zo rustig geweest. In feite is dit een perfect moment om al die beroemde pleisterplaatsen in alle rust te bezoeken, want er zijn nauwelijks toeristen. Dat klinkt trouwens leuker dan het is. Het toerisme is, ook in Rome, met meer dan 90 procent gekelderd. Hotels zijn leeg, net als taxi’s, restaurants en musea. Voor al die mensen die hun brood verdienen in het toerisme, is het virus niet minder dan een ramp.

‘De overheid heeft aangekondigd dat ze 3,6 miljard euro in de zwaarst getroffen sectoren zal pompen, maar of dat genoeg is, moet blijken. Men is bang dat de economie, die eigenlijk nooit volledig is hersteld van de vorige crisis, nu opnieuw een enorme dreun krijgt.’

Italië verbood woensdagavond publiek bij sportevenementen. De komende maand zijn toeschouwers in zalen en stadions niet welkom. Laat de Italiaan zich ook nog eens zijn sportplezier ontzeggen?

‘Gezondheid is hier enorm belangrijk. Er zijn zes keer meer apotheken in Italië dan in Nederland. De belangrijkste Italiaanse kranten hebben wekelijks een gezondheidsbijlage, elke week opnieuw. Je kunt gerust stellen dat gezondheid zo ongeveer het belangrijkste is in het leven van de Italiaan. Dus hebben veel mensen begrip voor de draconische overheidsmaatregelen. Men ondergaat het gelaten.’

Vooral het noorden is getroffen. Doet dat nog iets met de Noord-Zuid-verhoudingen? Lachen de zuiderlingen stiekem in hun vuistje?

‘Er is hoogstens wat leedvermaak. Als een Siciliaan tot voor kort in Milaan kwam, werd hij altijd wat meewarig aangekeken vanwege zijn accent. Er waren zelfs Milanese huiseigenaren die hun woning niet wilden verhuren aan mensen uit het zuiden, die zouden maar geboefte zijn. Nu maken ze op Sicilië de grap dat ze hun woning niet willen verhuren aan inwoners uit Milaan.

‘Maar het gebeurt vooral schertsend. Want ook het zuiden blijft niet gevrijwaard van harde maatregelen. Ook hier zijn mensen besmet en worden vanaf donderdag scholen en universiteiten in het hele land gesloten tot half maart. Vermoedelijk worden meer en meer vakanties naar Sicilië afgezegd. En die klap komt hier mogelijk nog harder aan dan in het noorden.’

Woensdagavond steeg het aantal doden tot 107. Er lijkt maar geen einde te komen aan het aantal nieuwe besmettingen. Is inmiddels al duidelijk waarom het virus in Italië zo snel om zich heen heeft kunnen grijpen?

‘Er komen hier jaarlijks twee miljoen Chinese toeristen. Het land handelt intensief met China. Dus dat Italië getroffen zou worden, verbaast niemand.

‘Het land heeft aanvankelijk te laks gereageerd. Het virus waarde hier vermoedelijk al sinds half januari rond, maar werd pas twee weken geleden ontdekt. Toen heeft men vrij rap en efficiënt maatregelen genomen. Het effect daarvan lijkt niet erg groot. Maar je moet je realiseren dat het donderdag twee weken geleden is dat het coronavirus werd ontdekt en dat het een incubatietijd heeft van veertien dagen. De explosieve stijging van het aantal zieken van de afgelopen veertien dagen is in feite een na-ijleffect van de voorafgaande periode. Inmiddels zijn steden afgesloten, sportevenementen afgezegd en zijn er maar liefst 30 duizend tests uitgevoerd.

‘Pas dit weekend zou het effect van al die maatregelen zichtbaar moeten worden, als het aantal nieuwe patiënten minder snel stijgt. Dat is waar het land nu op hoopt, dat de groei de komende dagen zal afremmen.’