Voor het inreisverbod nog naar Amerika? ‘Veel mensen zijn bang dat ze niet meer terug kunnen’

Het door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde inreisverbod voor Europese landen zorgt voor grote drukte in de vertrekhal bij de informatiebalie van KLM op Schiphol. Beeld ANP

Thomas, jij bent op deze tumultueuze dag op Schiphol. Wat merk je daar van het Amerikaanse inreisverbod?

‘Het is hier ontzettend druk. Er staat een enorme rij voor de ticketbalie, die ongeveer drie keer langer is dan normaal. Veel mensen willen hun ticket omboeken en moeten daarvoor uren in de rij staan. Reisorganisatie TUI heeft vanochtend al besloten om niet meer naar Verenigde Staten te vliegen, maar de toestellen van KLM vliegen voorlopig wel. Toch twijfelen een hoop passagiers of zij meegaan met KLM, omdat ze bang zijn dat ze binnen een maand niet meer terug mogen vliegen.’

Met KLM kun je dus nog naar de VS. Zijn er toch mensen die zelf besluiten om hun vlucht te annuleren?

‘Ik sprak een stel, dat besloot om thuis te blijven. Zij stonden al op Schiphol met hun koffers toen ze hoorden over het inreisverbod. Ze waren bang dat ze geweigerd zouden worden in Amerikaanse hotels en willen dat risico niet lopen. De vrouw is zwanger, dus je kunt je voorstellen dat slapen in een huurauto dan verre van comfortabel is.’

Zijn zij de enige die deze beslissing nemen?

‘Het overgrote deel volgt de lijn van de luchtvaartmaatschappij, dus als KLM vliegt, gaan ze gewoon mee. Ik sprak twee jongens die net een eigen bedrijf hebben opgericht en naar Amerika moeten voor motoronderdelen. Voor hen zijn de economische gevolgen enorm als ze nu niet naar Amerika kunnen.

‘Twee andere dames hebben kaartjes voor een concert van de Canadese zangeres Shania Twain in Las Vegas. Ook zij gaan en vertelden dat ze het niet erg zouden vinden om in Sin City in quarantaine te gaan.’

En wat doen de Amerikanen die nu aankomen op Schiphol?

‘Ik sprak een groep van acht vrienden uit Maine, een staat in het noordoosten van de VS. Ze kwamen hier voor een lang weekend, maar hebben niet anders gezien dan de luchthaven. Ze vreesden dat ze na het weekend niet meer naar huis konden en hebben daarom gelijk weer een ticket naar huis geboekt.’

Tot slot. Dit lijkt een rampzalig besluit voor Schiphol en KLM. Merk je dat ook aan het personeel op de luchthaven?

‘Nee eigenlijk niet. Werknemers zijn op dit moment niet bezig met de gevolgen op lange termijn voor hun werkgever of hun eigen carrière. Ik zie vooral een enorme gedrevenheid bij het personeel om alles in goede banen te leiden en klanten gerust te stellen.’