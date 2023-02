Voor het hulpkonvooi van Arnhem naar Turkije gaan de grenzen vanzelf open: ‘Heb je hulpgoederen? Rijden maar’

In Arnhem worden hulpgoederen ingeladen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Sinan Algan had vorige week maandag net zijn 3-jarige zoon afgezet bij het kinderdagverblijf, toen zijn telefoon begon te trillen. ‘Hebben jullie het al gehoord’, appte een van zijn vrienden. ‘Er is in Turkije op tien plaatsen een aardbeving geweest.’ Algan en zijn vrienden, opgegroeid in de Arnhemse wijken Presikhaaf en Het Broek, wisten meteen: ze moeten iets doen. Dus gingen ze iets doen. ‘We hebben twee bestelbusjes beschikbaar’, meldde iemand via de app. Een ander stortte zich op het maken van een flyer om de inzameling voor het rampgebied onder de aandacht te brengen.

‘Achteraf hadden we met wel tien busjes kunnen wegrijden’, constateert Algan (34). Zo veel dekens, kinderkleren, slaapzakken, luiers, heaters, matrassen, vrouwenkleding, kussens en speelgoed kwamen mensen brengen bij de inzamelloods. Het Arnhemse bedrijf Your Cargo – ‘spoedkoeriers door heel Europa’ – levert twee busjes en speelt daarmee een centrale rol in de spontane hulpoperatie.

Algan, die deze maand begint aan zijn nieuwe baan in de zorg, is overweldigd door de spontane hulp van ‘de gemeenschap’ in Arnhem en hoe het eraan toeging in de groepsapp. Lachje: ‘Als je daar tickets voor Ajax-Feyenoord vraagt, gaat dat heel moeilijk lukken.’ Maar een aardbeving van dit kaliber in Turkije – het land van hun moeders en vaders, en dus ook dat van hen – brengt iedereen in beweging. ‘Gelukkig hebben we zelf geen familie onder de slachtoffers, maar vrienden van ons wel. Dit raakt iedereen.’

Vijf vrachtwagenchauffeurs sloten zich spontaan aan bij de actie. Algan: ‘Die hebben dus tien dagen vrijgenomen van hun werk.’ In Arnhem wordt de stoet woensdagavond rond 22.30 uur luid toeterend uitgezwaaid door vrienden en andere sympathisanten. Eindbestemming is Kayseri, de stad die er redelijk goed van af lijkt gekomen, op zo’n 250 kilometer van het zwaar gehavende Kahramanmaraş.

Mobiele toiletten

Op de Duitse Autobahn weten Algan en zijn vrienden al snel: ze zijn niet de enigen die dit doen. Ze halen vrachtwagens in met Turkse vlaggen, volgeladen met containers en mobiele toiletten, en stuiten op twee Bossche truckers met hetzelfde einddoel. Via de app waarmee ze communiceren met andere chauffeurs, horen ze wat er zoal naar het rampgebied rijdt. Een trucker uit Frankfurt meldt dat hij honderd heaters bij zich heeft – het vriest hard in de getroffen regio.

Sinan Algan (met pet) en zijn vriend Fatih Ak en het busje waarmee ze hulpgoederen naar Turkije gaan brengen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Normaal zou Algan de kortste route rijden naar Kayseri – hij was er vorig jaar zomer nog met zijn gezin, zijn schoonfamilie komt er vandaan. Maar omdat Servië buiten de EU valt, willen ze geen risico nemen en rijden ze om via Roemenië en Bulgarije.

Dus gaat het gas erop, en gaat de blik op oneindig. De psychedelische folkrock van de Nederlands/Turkse band Altin Gün houdt Algan en zijn boezemvriend Fatih gezelschap. Wie niet stuurt, probeert te slapen of anders wel te rusten. Ze liggen met hun busjes al snel voor op de vrachtwagens, omdat de truckchauffeurs zich aan de verplichte rusttijden moeten houden. Informatie uit het rampgebied blijft intussen binnenkomen. Algan, nadat hij heeft gelezen dat er na honderd uur nog een baby is gered: ‘Honderd uur, hoe overleef je dat?’

Stond hij in de zomer nog uren bij elke grenspost te wachten met zijn gezin, nu kan het konvooi overal ongehinderd een volgend land binnenrijden. ‘Ze vroegen alleen: heb je hulpgoederen? Rijden dan maar.’

In Turkije blijkt van bureaucratie ineens geen sprake meer. ‘Laat je paspoort zien en ga alsjeblieft onze broeders en zusters redden, zeggen ze overal.’ De slagbomen van de tolwegen vliegen zelfs zonder te betalen open voor de twee Citroën Jumpy’s met Turkse vlag en opdruk: ‘Relief Supplies Arnhem – Turkey’.

Sporthal met hulpgoederen

Kayseri voelt vreemd aan. ‘Ik heb totaal niet dezelfde blijdschap als wanneer ik hier in de zomer kom.’ Voor ontspanning of voor zijn schoonfamilie heeft Algan deze keer geen tijd (zijn eigen familie komt uit de Turkse grensstreek bij Iran). Hij wil eerst naar de sporthal die is leeggeruimd om de ingezamelde spullen te bergen.

Het loopt er soepeler dan op sommige andere plekken in Turkije, waar blijkens Twitterbeelden hulpgoederen op straat zouden zijn gedumpt. Op de tribune van de sporthal ziet hij dat de eerste stapeltjes al zijn gemaakt: ‘jongenskleding 3-4 jaar’, ‘voedsel’, ‘babykleding’. Iemand heeft een beer met bal achtergelaten.

Dozen met hulpgoederen worden ingeladen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als zondagochtend vroegen de dozen en zakken door een menselijke ketting uit de vrachtwagens zijn gehaald, proberen Algan en zijn vrienden met hun busjes door te dringen tot Adiyaman, een stad verderop in het getroffen gebied.

‘We hebben gehoord dat het enorm druk is met vrachtwagens in het rampgebied. Je bent met een Nederlands kenteken geen uitzondering.’ Het valt mee. De eerste stop is een kindertehuis, waar ze hun onderweg gekochte chocola, drinken en lolly’s uitladen. Vrienden in het andere busje kwamen eerder aan en zagen kinderen schommelen alsof er nooit een aardbeving was geweest.

Zelf is Algan vader van twee jongens, van 7 en 3 jaar. Onderweg overviel hem de gedachte: waarom doe ik dit, waaraan ben ik begonnen? ‘Dat is moeilijk. Maar ik weet dat dit het goede pad is. Later kun je toch aan je kleinkinderen vertellen wat je voor anderen hebt gedaan.’