Voor het eerst verbod op sproeien met grondwater op de Veluwe

Het gebruik van oppervlaktewater uit sloten, rivieren en beken was al deels ingeperkt op de Veluwe en wordt nu uitgebreid. Beeld Arie Kievit

‘Op dit moment zien we de grondwaterstanden hard dalen en de grondwatervoorraad slinken’, zegt heemraad Henk Veldhuizen van Waterschap Vallei en Veluwe. Ingrijpen is volgens hem nodig om ‘onomkeerbare schade aan natuur te voorkomen’ en ‘de disbalans in de grondwatervoorraad te verminderen’.

Als het om de verdeling van schaars water gaat hebben kwetsbare natuur en de stabiliteit van dijken en andere waterkeringen voorrang op de landbouw, industrie en binnenvaart. Die moeten als eerste inschikken bij extreme watertekorten. Ook de drinkwatervoorziening gaat voor deze sectoren.

Blauwe motor

De Veluwe herbergt een van de grootste zoetwatervoorraden van Nederland, ook wel ‘de blauwe motor’ genoemd. Nu blijkt dat we onder de huidige extreme omstandigheden ‘daar niet onbeperkt gebruik van kunnen maken’.

Door veranderingen in land- en waterverbruik ziet het waterschap dat tegenwoordig 150 miljoen kuub minder water beschikbaar is dan honderd jaar geleden. Een hoeveelheid water die gelijkstaat aan het verbruik van ruim 2 miljoen gezinnen. ‘Nu we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken krijgen met schaarste van water is zorgvuldig, zuinig waterbeheer nodig.’

En dus geldt vanaf vrijdag op de Veluwe voor boeren en particulieren een totaalverbod voor grondwateronttrekking in een zone van tweehonderd meter rondom kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur. In de rest van het gebied mogen ze alleen nog sproeien tussen 22.00 en 7.00 uur. Het gebruik van oppervlaktewater uit sloten, rivieren en beken was al deels ingeperkt op de Veluwe en wordt nu uitgebreid. Veehouders in het gebied zullen door minder beregening hun maïs- en grasopbrengsten zien teruglopen.

‘Dweilen met de kraan dicht’

Als deze maatregelen hoogleraar waterbeheer Piet Verdonschot (Wageningen Universiteit) een ding laten zien, dan is het dat het na meerdere droge jaren tijd is voor een structurelere aanpak. Watergangen die het overtollige water in de winter zo snel mogelijk afvoeren - om de intensieve landbouwers in het gebied te plezieren met een lage grondwaterstand - zouden volgens Verdonschot dichtgegooid moeten worden. Dit zou van ‘de berg zand’ de Veluwe een grote bergingsplaats voor regenwater maken, waar in de zomer weer uit geput kan worden.

Zolang dergelijke drastische maatregelen uitblijven in strijd tegen de droogte, zijn de ad hoc ingrepen zoals woensdag afgekondigd op de Veluwe volgens Verdonschot niet meer dan wat hij ‘dweilen met de kraan dicht’ noemt.