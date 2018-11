Voor het eerst treedt het sisverbod in werking: twee mannen moeten zich voor de rechtbank verantwoorden

Twee mannen moeten zich volgende maand voor de rechtbank in Rotterdam verantwoorden omdat ze verdacht worden van straatintimidatie. Het is voor het eerst dat iemand hier strafrechtelijk voor wordt vervolgd.

Onlangs werd in Rotterdam al een StopApp gelanceerd waarmee intimidatie op straat kan worden gemeld. Beeld ANP

Sinds dit jaar is onder meer sissen, uitschelden en naroepen verboden in Rotterdam. Er staat een boete op van maximaal 4.100 euro of maximaal drie maanden cel.

Hoe oud de mannen zijn en of ze uit Rotterdam komen, kon het Openbaar Ministerie niet vertellen. Het OM heeft nog vier zaken liggen, het is nog niet duidelijk of daar ook een strafrechtelijke vervolging voor komt.

Om (seksuele) straatintimidatie strafbaar te maken, is de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast. In Amsterdam is dat ook gebeurd, maar daar zijn nog geen verdachten opgepakt en vervolgd.

In Nederland gaat de stichting Stop Straatintimidatie voorop in de strijd tegen ongewenste seksuele toespeling op straat. De stichting heeft de indruk dat vrouwen op straat steeds vaker termen als ‘hoer’, ‘slet’ of ‘nat poesje’ naar hun hoofd geslingerd krijgen. Ook homo’s, lesbiennes en transgenders melden dat zij in toenemende mate verbaal en fysiek worden belaagd in de openbare ruimte.

Critici van een intimidatieverbod zeggen dat het niet goed te handhaven is omdat de intimidatie moeilijk te bewijzen valt.