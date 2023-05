Voor het eerst sinds het tijdperk van Maradona is Napoli kampioen van Italië

Victor Osimhen (met nummer 9 op de rug) rent weg na het doelpunt dat Napoli kampioen maakt. Zijn teamgenoten volgen snel. Beeld ANP / EPA

Napoli kon afgelopen weekend al kampioen worden, maar in eigen huis won het toen niet van laagvlieger Salernitana (1-1). Donderdagavond had het genoeg aan een gelijkspel in Udine, waar meer dan de helft van stadion gevuld was met Napoli-supporters.

Spectacular setting for what could be a memorable day for @en_sscnapoli fans 👀#UdineseNapoli pic.twitter.com/SkRsVWHJMM — Lega Serie A (@SerieA_EN) 4 mei 2023

Die fans schrokken toen Udinese al na dertien minuten op voorsprong kwam door een doelpunt van Sandi Lovric. Tot de 52ste minuut leek het erop dat Napoli de tweede kans op rij zou laten liggen om kampioen te worden, maar spits en Serie A-topscorer Victor Osimhen was met een intikker uit een corner de verlosser.

Overheersing van het noorden

Het Napolitaanse kampioenschap is bijzonder. Het Italiaanse voetbal wordt gedomineerd door clubs uit de Noord-Italiaanse steden Turijn en Milaan, en in iets mindere mate door de clubs uit Rome. In 1987 werd Napoli aan de hand van Diego Maradona als eerste Zuid-Italiaanse club ooit kampioen van Italië. Drie jaar later volgde een tweede titel.

Daarna brak een periode van droogte aan voor de Napolitanen en gingen alle kampioenschappen weer naar Noord-Italië. Het leek er voorafgaand aan dit seizoen niet op dat Napoli de droogte kon doorbreken. Topscorer aller tijden Dries Mertens vertrok, net als aanvoerder Lorenzo Insigne en sterkhouder in de verdediging Kalidou Koulibaly.

Maar met een aantal gerichte aankopen overtrof de ploeg van coach Luciano Spalletti zichzelf, niet alleen in de Serie A, maar ook in Europa. Napoli won in de Champions League onder meer met 1-6 van Ajax.

Kvaradona

Met name de Georgiër Chvitsja Kvaratschelia, voor zijn transfer van Dinamo Batoemi volstrekt onbekend bij het grote publiek, heeft veel indruk gemaakt. Vanwege zijn dribbels (en zijn moeilijk uitspreekbare naam) kreeg hij van de Napolitaanse supporters al snel de bijnaam ‘Kvaradona’: een verwijzing naar de in 2020 overleden Maradona.

De afgelopen weken ging het wat minder en liet Napoli punten liggen. Landgenoot AC Milan schakelde de ploeg uit in de kwartfinale van de Champions League. Maar in de Serie A was de voorsprong op achtervolger Lazio Roma zó groot, dat Napoli het kampioenschap niet meer kon ontgaan.

Napoli behaalt de titel opvallend genoeg in hetzelfde seizoen dat Argentinië wereldkampioen werd. Dat was ook voor het eerst sinds het tijdperk van Maradona, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde.