Voor het eerst sinds de machtsovername in Afghanistan ruilen de Taliban en Verenigde Staten gevangenen met elkaar

De opmerkelijke gevangenenruil vond maandagochtend plaats op de luchthaven van Kabul, melden de Taliban en Afghaanse staatsmedia. Het is de eerste diplomatieke overeenkomst tussen de VS en Afghanistan sinds de Taliban vorige zomer de macht overnamen. De Verenigde Staten, die de Taliban-regering niet erkennen, hebben de uitwisseling van de twee gevangenen bevestigd. ‘President Joe Biden heeft deze ochtend het goede nieuws met Marks familie gedeeld’, aldus een hoge Amerikaanse ambtenaar.

Warm onthaal

Nadat de Amerikanen in augustus vorig jaar Afghanistan verlieten, zou Mark Frerichs als laatste Amerikaanse gijzelaar van de Taliban zijn achtergebleven. De nu 60-jarige Frerichs werd in 2020 in Afghanistan ontvoerd. Daarvoor werkte hij tien jaar als civiel ingenieur in Afghanistan.

De vrijlating van Frerichs lag op tafel tijdens de gesprekken tussen Amerikaanse ambtenaren en de Taliban die in februari 2020 hebben geleid tot de Doha-overeenkomst. Deze overeenkomst had moeten leiden tot een vreedzame machtsoverdracht in Afghanistan. Nadat de westerse militairen zich hadden teruggetrokken, namen de Taliban het land echter met geweld in, wat leidde tot de chaotische evacuatie afgelopen zomer op het vliegveld van Kabul.

Leden van Frerichs’ familie pleitten sinds zijn ontvoering voor onderhandelingen tussen de Taliban en de Amerikaanse overheid. Na de terugtrekking van de Verenigde Staten leek de aandacht voor de situatie onder oud-president Donald Trump te verslappen. Maar president Joe Biden beloofde bij zijn aantreding zich in te spannen voor de vrijlating van Frerichs.

Noorzai werd in de Verenigde Staten gearresteerd en veroordeeld tot levenslang voor heroïnesmokkel ter waarde van meer dan 50 miljoen dollar. Met meer dan de helft van de Afghaanse drugsexport onder zijn controle werd hij bij zijn aanhouding in 2005 beschouwd als een van de grootste drugsbazen ter wereld.

Maar in Kabul werd Noorzai als stamleider warm onthaald: Talibanstrijders stonden hem met bloemenkransen op te wachten. Noorzai was een vriend van Talibanoprichter Mullah Omar en financierde de eerste Talibanregering in de jaren negentig.

Erkenning Taliban

‘Deze ruil opent een nieuw hoofdstuk in de bilaterale relaties tussen de Verenigde Staten en Afghanistan’, kondigde de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken Amir Khan Muttaqi aan bij de lokale televisie in Kabul. ‘Afghanistan is bereid problemen op te lossen door met iedereen te onderhandelen, ook met de Verenigde Staten’, zei Muttaqi.

Of de gevangenenruil werkelijk de diplomatieke relaties tussen de twee landen nieuw leven inblaast, is nog afwachten. Op dit moment erkent geen enkele buitenlandse overheid het islamitische emiraat van de Taliban in Afghanistan.

Toch is het volgens islam- en Midden-Oostendeskundige Aaron Zelin van The Washington Institute for Near East Policy een kwestie van tijd voor sommige landen de Talibanregering formeel erkennen. ‘Vierendertig landen hebben een zekere mate van betrokkenheid met de Taliban en die de-facto-erkenning is voor hen een geaccepteerde realiteit geworden’, schrijft Zelin. Onder meer Qatar en Turkije onderhouden goede banden met het regime in Afghanistan.