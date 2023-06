Voor het eerst sinds 1891 verschijnt een Britse royal in de rechtbank: Harry neemt het op tegen de tabloids

Prins Harry komt dinsdag aan bij het gerechtshof in Londen. Beeld WireImage

Een haag van journalisten, fotografen en gewone belangstellenden verwelkomden de 38-jarige prins toen hij met zijn Range Rover arriveerde bij het gerechtshof aan Fleet Street, de straat in hartje Londen die synoniem staat voor de Engelse pers. En het is die pers waar Harry, naar eigen zeggen, al zijn hele leven last van heeft. Hij voert regelmatig rechtszaken tegen de tabloids. Zo loopt er ook een proces van Harry, samen met andere bekendheden als zanger Elton John en fotomodel Elizabeth Hurley, tegen The Daily Mail.

Deze week is The Daily Mirror het doelwit, een linkse tabloid. In de aanklacht wijst de nummer vijf in lijn voor de Britse troon op 148 artikelen die in de jaren negentig en nul ‘een destructieve rol’ hebben gespeeld in zijn leven, artikelen waarbij journalisten volgens hem op illegale wijze aan informatie zijn gekomen. Een aanklacht over zaken die van lang geleden zijn – volgens de advocaten van de krant zelfs grotendeels verjaard – maar ze maken deel uit van Harry’s gevecht voor ‘meer privacy’. Om zijn aanklacht kracht bij te zetten kwam hij, verlaat, uit Amerika overgevlogen.

Publiek spektakel

In 1891 was het voor het laatst dat een lid van de koninklijke familie in een rechtbank de eed aflegde. Indertijd moest kroonprins Edward, alias ‘Bertie’, getuigen over zijn aanwezigheid bij een gokschandaal betreffende het uit Frankrijk overgewaaide kaartspel baccarat. Berties vriend William Gordon-Cumming werd beschuldigd van valsspelen. Tot grote ergernis van koningin Victoria, zo schrijft Mike Hoogveld in de biografie Bertie en de wonderjaren, ‘werd Bertie als getuige opgeroepen in de rechtszaak die een publiek spektakel oplevert’.

132 jaar later ging de advocaat van de The Daily Mirror, Andrew Green, op forensische wijze te werk om prins Harry, ooit het populairste lid van Huize Windsor, aan te vallen. Aan de hand van 33 artikelen vroeg deze ‘King’s Counsel’, de titel van een topadvocaat in Engeland, aan de prins hoe deze stukken hem gevoelens van angst hebben bezorgd en hoe hij kan bewijzen dat de auteurs ervan op illegale wijze informatie zouden hebben verzameld. Het draaide uit op een vijf uur durende strijd tussen feiten en gevoelens, waarbij Harry geen hard bewijs kon tonen.

Rijk der speculatie

De raadsman stond stil bij een artikel uit 1996 over zijn gevoelens met betrekking tot de scheiding van zijn ouders Charles en Diana. Daarbij was volgens Harry zijn mobiele telefoon afgeluisterd, maar pas twee jaar later zou Harry de beschikking hebben gehad over een mobieltje. Bij een stuk over zijn plannen om met zijn broer William te gaan bergbeklimmen tijdens de 100ste verjaardag van hun overgrootmoeder, leek The Daily Mirror informatie te hebben gebruikt die enkele dagen eerder in andere kranten had gestaan.

‘Zitten we niet, prins Harry,’ beet de advocaat hem toe, ‘in het rijk van de speculatie?’

Harry beweerde dat hij door de pers is afgeschilderd als onder meer een ‘playboyprins’, ‘een bedrieger’ en ‘een drugsgebruiker'. Met deze zaak wil hij opkomen voor de democratie en de persvrijheid in zijn vaderland. ‘Op nationaal gebied wordt ons land momenteel,’ aldus Harry, ‘wereldwijd beoordeeld aan de hand van de staat van onze pers en onze regering - beiden zitten totaal aan de grond.’ De prins voert momenteel ook een rechtszaak tegen de Britse regering, die weigert op te draaien voor zijn beveiligingskosten tijdens zijn bezoeken aan Groot-Brittannië.