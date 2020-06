Voor het eerst sinds 12 maart nul coronadoden: een terugblik op de eerste golf

Nabestaanden nemen vanuit de auto afscheid van een overledene uit Sint Jacobiparochie. Beeld ANP

In totaal zijn er in Nederland zeker 6.090 personen overleden aan covid-19. Het werkelijke aantal zal hoger zijn, aangezien tot eind mei veel patiënten niet werden getest. Uit berekeningen van het CBS over de oversterfte valt af te leiden dat er naar schatting negenduizend personen in Nederland zijn overleden door covid-19. De totale sterfte was het hoogst in de eerste week van april. Toen stierven er ruim tweeduizend Nederlanders meer dan normaal in een week.

Een dag zonder sterftemeldingen betekent niet het einde van corona in Nederland. ‘Er gaan heus nog wel mensen overlijden aan corona, maar de eerste golf is wel bijna afgelopen’, zegt Casper Albers, hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Een golf kan vrij abrupt eindigen, maar ook nog tijden na-ijlen met enkele sterftes per dag.’

Vooral ouderen zijn gestorven door het coronavirus. De helft van de gestorvenen was ouder dan 83 jaar. Met name in de leeftijdscategorieën tussen de 70 en 90 jaar waren er veel sterfgevallen. Mannen werden ernstiger ziek door het virus dan vrouwen: van alle overledenen was 55 procent man. Alleen in de allerhoogste leeftijdscategorie boven de de 90 jaar stierven er meer vrouwen, omdat zij op deze leeftijd veruit in de meerderheid zijn.

Als een besmette patiënt een onderliggende ziekte had, was het risico op overlijden door het coronavirus ook groter. Het RIVM houdt dit bij voor personen onder de 70 jaar; boven de 75 jaar heeft 95 procent van de Nederlanders een chronische aandoening.

Bijna driekwart van de gestorven patiënten onder de 70 jaar had ook een andere aandoening. Vooral patiënten met hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes stierven relatief vaak. Slechts bij 10 procent van de overledenen onder de 70 jaar was er zeker geen sprake van een andere ziekte, van nog eens 20 procent is dit niet bekend. Inmiddels zijn de sterftecijfers zo laag, dat er nu minder mensen aan covid-19 overlijden dan aan veel andere aandoeningen. Albers: ‘Met deze aantallen is covid-19 op een bevolking van 17 miljoen mensen op dit moment een relatief zeldzame doodsoorzaak. Dit komt door de maatregelen die er zijn getroffen.’

Het coronavirus heeft de afgelopen periode vooral inwoners van de provincies Noord-Brabant en Limburg besmet. Het sterftecijfer in deze provincies lag daarom aanzienlijk hoger dan in andere gebieden. Vooral het oosten van Brabant, enkele aanliggende Limburgse gemeenten en Zuid-Limburg zijn flink getroffen. Van alle gemeenten zijn, omgerekend per 100 duizend inwoners, de gemeenten Bernheze, Boekel en Cranendonck het zwaarst getroffen.

Veel sterfte was er in verpleeghuizen. De totale sterfte onder mensen die langdurige zorg ontvangen, onder wie veel verpleeghuisbewoners, was in de eerste acht weken van de epidemie ruim 50 procent hoger dan normaal. Bij de overige bevolking was dit 20 procent. Van de officieel gemelde overledenen stierf tot nu toe bijna de helft in verpleeghuizen, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Het RIVM zal ook de komende tijd dagelijks updates geven, en ook de Volkskrant zal de informatie bijhouden. Albers: ‘Het heeft zeker zin dat het RIVM dagelijks de cijfers meldt. Van deze ziekte weten we nog steeds onvoldoende wat de ziekte precies voor effect heeft en waar de risico’s liggen.’

De Volkskrant stopt voorlopig met het sturen van meldingen via uw internetbrowser over het aantal dagelijks gemelde sterfgevallen en ziekenhuisopnamen door het coronavirus. Helaas is te verwachten dat het aantal doden door covid-19 nog zal stijgen de komende periode. Anders dan in het begin van deze crisis gaat het echter om kleine aantallen per dag en lijkt het de redactie minder van nut deze dagkoersen in zo’n melding op te nemen. Dat betekent niet dat we de cijfers niet meer noemen in onze verslaggeving. In het liveblog blijven we de informatie bijhouden, waarbij vooral oog zal zijn voor de ontwikkeling met besmettingen. Op deze pagina wordt het aantal dagelijkse meldingen van sterfte, opnamen en besmettingen bijgehouden. Als u op een andere manier dan via de browsermeldingen onze journalistiek wilt ontvangen, dan kunt u zich hier abonneren op een van onze nieuwsbrieven, onze app downloaden , of hier een abonnement afsluiten dat bij u past.