Voor het eerst resultaat in vredesoverleg Afghanistan – bij definitief akkoord trekken VS zich na 1,5 jaar terug

Zalmay Khalilzad spreekt tijdens een rondetafelgesprek de Afghaanse media toe. Beeld REUTERS

Volgens het ontwerpakkoord trekken de VS anderhalf jaar na ondertekening van een definitief akkoord al hun troepen uit Afghanistan terug. In ruil daarvoor zeggen de Taliban toe dat Afghanistan geen uitvalsbasis zal worden van terroristische organisaties, zoals Al Qaida en Islamitische Staat. Ook zullen zij een staakt-het-vuren afkondigen en gesprekken aanknopen met de Afghaanse regering over een politieke oplossing van de burgeroorlog.

De afspraken zijn, afgaande op wat Khalilzad in The New York Times zegt, met allerlei voorbehouden omgeven. De Amerikaanse gezant heeft het over ‘het ontwerp van een raamwerk dat nog moet worden uitgewerkt voor het een akkoord wordt’. Allerlei ‘details’ moeten nog worden ingevuld.

Bovendien moet de delegatie van de Taliban, met wie Khalilzad vorige week zes dagen lang sprak in Qatar, eerst nog terug naar de leiding van de organisatie, om te vragen of die akkoord kan gaan met de concessies. Tot nu toe hebben de Taliban altijd geweigerd een bestand in acht te nemen en in gesprek te gaan met de regering van de Afghaanse president Ashraf Ghani, die zij beschouwen als een Amerikaanse marionet.

Maar zelfs als de Talibanleiding akkoord gaat, zal nog niet echt sprake zijn van een vredesakkoord, eerder van een deal over terugtrekking van de Amerikaanse troepen. De – ongetwijfeld zeer moeilijke – gesprekken over de Taliban en de Afghaanse regering moeten dan nog beginnen.

Die laatste was helemaal niet betrokken bij de gesprekken in Qatar. President Ghani heeft maandag in een toespraak op de Afghaanse televisie zijn zorg uitgesproken over de afspraken tussen Khalilzad en de Taliban. Hij zegde de bevolking toe dat vrede met de Taliban niet ten koste zal gaan van de rechten van de burgers.

Ook kan er helemaal niets worden afgesproken, benadrukte hij, zonder instemming van de regering in Kabul. ‘Sommige principes zijn niet onderhandelbaar, zoals nationale eenheid en territoriale integriteit.’

De VS en de Taliban hebben afgesproken op 25 februari de gesprekken in Qatar voort te zetten. In juli vinden in Afghanistan presidentsverkiezingen plaats. Waarschijnlijk zijn zij niet bereid tot enige concessies voordat zij weten wie de verkiezingen wint. Ghani is herkiesbaar.