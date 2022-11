Voor het eerst op de agenda bij klimaattop: moeten arme landen compensatie krijgen voor klimaatschade?

Maasai-herders in Kenia kijken naar hun verzwakte koeien die ze in het zuidelijke dorp Ilbisil op de markt proberen te verkopen. Mensen en dieren zuchten onder de ergste droogte in veertig jaar tijd. Beeld Daniel Irungu /ANP / EPA

Dat is een belangrijke stap, omdat de vraag of ontwikkelingslanden compensatie moeten krijgen voor klimaatschade veroorzaakt door rijkere landen al jaren een heet hangijzer is. Het zijn immers de ontwikkelde landen die verreweg de meeste broeikasgassen uitstoten. Dat dit onderwerp nu formeel op de agenda staat, is een signaal dat het verzet van rijke landen, waaronder Europese, begint af te nemen.

Voorafgaand aan de klimaattop nam de druk toe om klimaatcompensatie geagendeerd te krijgen. Een reeks klimaatrampen, waaronder de dodelijke overstromingen in Pakistan en de droogte in de Hoorn van Afrika, maakten de kwestie extra prangend. ‘De toevoeging van dit agendapunt is een teken van solidariteit met de slachtoffers van klimaatrampen’, aldus voorzitter Shoukry.

Onmetelijke schade

Rijke landen vrezen dat als ze toezeggingen doen, ze voor een onmetelijke schade zullen moeten opdraaien. Het is daarom nog ongewis of er een compensatiefonds komt en zo ja, in welke vorm. Alleen al de onderhandelingen om het onderwerp op de agenda te krijgen, waren ‘extreem lastig’, aldus Harjeet Singh, hoofd van Climate Action Network International, een groot samenwerkingsverband van milieuorganisaties.

Toch waren er met name vanuit Europa al signalen dat landen openstaan voor het idee van compensatie voor klimaatschade. Reuters meldde vorige maand op basis van een intern document dat de Europese Unie voorstander was van onderhandelingen, al bleef onduidelijk wat voor fonds de Europese landen voor zich zien. Eurocommissaris Frans Timmermans noemde het zondag dan ook ‘heel goed’ dat dit punt nu op de agenda staat. En de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zei zondag in een reactie dat Duitsland ‘klaar’ is om aan klimaatcompensatie te doen.

The climate crisis has impacts beyond what vulnerable countries can shoulder alone. Very good that the #COP27 agenda now includes #LossAndDamage.



We need solutions that respond to the diverse needs on the ground and allow quick scaling up of support to those that need it most. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) 6 november 2022

Mocht het zover komen, dan zullen landen afspraken moeten maken over welke klimaatschade in aanmerking komt voor schadevergoeding. Gaat het bijvoorbeeld enkel om de toenemende schade door stormen en overstromingen, of ook over minder makkelijk te beprijzen zaken als het verlies aan biodiversiteit?

Geen bindende regelingen

De discussies tijdens de klimaattop zullen bij voorbaat al niet gaan over bindende compensatieregelingen of de aansprakelijkheid van rijke landen voor klimaatschade elders in de wereld. Ze zouden hoogstens kunnen resulteren in een fonds waaruit alleen incidenteel kan worden geput bij klimaatrampen. Sameh Shoukry hoopt ‘niet later dan 2024’ tot concrete afspraken te komen.

Intussen wijzen ontwikkelingslanden erop dat rijke landen nog niet eens de 100 miljard per jaar uitkeren die ze al in 2009 hadden toegezegd. Dit geld is bedoeld als ondersteuning bij de verduurzaming van de economie en dus niet als schadevergoeding. Volgens een dit jaar verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) zaten de rijke landen in 2020 samen op zo’n 83 miljard per jaar.

Grote doorbraken op het vlak van klimaatbeleid worden in Egypte niet verwacht. Onderhandelen is mede door de grote geopolitieke spanningen en gestegen energieprijzen lastig. De situatie is er intussen niet minder urgent op geworden: vorige week nog waarschuwde het milieuprogramma van de Verenigde Naties dat de wereld deze eeuw afkoerst op 2,4 tot 2,6 graden opwarming. Dat ligt fors boven de 2 graden die als uiterste limiet is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.