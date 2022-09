Voor het eerst meer vrouwen dan mannen benoemd tot commissaris, bestuurders blijven achter

Marit van Egmond (ceo Albert Heijn Ahold Delhaize), Janine Vos (member managing board en chro Rabobank) en Ans Rietstra (lid raad van bestuur en Coo ProRail) tijdens de bekendmaking van Topvrouw van het Jaar 2021. Beeld ANP

Dankzij de benoeming van 47 vrouwen tegenover 38 mannen steeg het totale aandeel vrouwelijke commissarissen van 33 procent vorig jaar naar 38 procent nu. Dat blijkt uit de jaarlijkse Dutch Female Board Index die vrijdag is gepubliceerd. Van de 89 beursgenoteerde ondernemingen voldoen er nu 72 aan het vrouwenquotum dat bepaalt dat eenderde van de raad van commissarissen vrouw en eenderde man moet zijn.

De nieuwste meting duidt er volgens hoogleraar corporate governance Mijntje Lückerath (Tilburg University) op dat het vrouwenquotum elf bedrijven, waaronder VastNed, een extra zetje heeft gegeven om werk te maken van diversiteit in de raad van commissarissen (rvc). ‘Maar ik zie dat een grotere groep al langer voldoet en nu doorstoot naar 50 procent vrouwen’, aldus Lückerath. ‘Voor hen is dat quotum geen drijfveer, zij doen dat vanuit intrinsieke motivatie.’

Lege stoel

Het gaat dan met name om AEX-genoteerde bedrijven, zoals Wolters Kluwer en DSM. Twee bedrijven, FastNed en Eurocommercial Properties, voldoen overigens nog nét aan het quotum met 33 procent mannen in de rvc. Er zijn ook zeventien bedrijven die nog altijd niet voldoen of zelfs helemaal geen vrouwelijke commissaris hebben, waaronder Just Eat Take Away en Value8. Opgeteld moeten zij nog achttien vrouwen benoemen. Doen zij dit niet, dan blijft de commissarisstoel leeg totdat er een vrouw gevonden is.

Volgens Lückerath gaat het met name om ‘lege beurshulzen’ (vennootschappen die alleen op papier bestaan). ‘Uit onderzoek blijkt dat hoe minder zichtbaar een bedrijf, hoe minder de drang om te voldoen. Deze bedrijven denken dat er toch niet op hen gelet wordt en ervaren ook niet de druk van aandeelhouders die hen hierop aanspreken.’

Sinds Lückerath in 2008 voor het eerst haar index publiceerde, is het aantal vrouwelijke commissarissen meer dan verviervoudigd. Reden tot optimisme, al wijst ze ook op een minder hoopgevend cijfer: het percentage vrouwelijke bestuurders blijft nog altijd achter. Dat is opvallend, want de gedachte was dat meer vrouwelijke commissarissen ook meer vrouwelijke bestuurders zouden verkiezen. Maar met de benoeming van 5 vrouwelijke bestuurders tegenover 27 mannen groeide dat aandeel afgelopen jaar maar mondjesmaat van 14 naar 15 procent.