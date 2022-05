Voor het eerst meer hybrides verkocht dan benzineauto’s, met dank aan hoge brandstofprijzen

Fabriek in Frankrijk waar onder meer de hybride Nissan Micra wordt geproduceerd. Beeld AFP

Het verschil is klein, 200 auto’s, maar toch: het is een bijzonder moment. Het marktaandeel van hybrides (40,2 procent) ligt voor het eerst in de geschiedenis hoger dan dat van benzinevoertuigen (40 procent). Hybrides en elektrische auto’s nemen nu samen ruim 57 procent van de markt voor hun rekening. Experts verwachten dat deze ontwikkeling zich verder door zal zetten, omdat de oorzaken van de omslag blijvend zijn.

‘Hybride auto’s zijn de nieuwe norm’, zegt Floris Liebrand van branchevereniging RAI. ‘Door de steeds strengere EU-normen moeten fabrikanten wel vergroenen, anders krijgen ze torenhoge boetes.’

Autoverkopen door de jaren heen Beeld VK Graphics

Onder de huidige regels moet de gemiddelde uitstoot van de totale Europese autovloot in 2025 15 procent lager liggen dan in 2021, in 2030 moet dat zelfs 37,5 procent zijn. Maar het Fit For 55-klimaatpakket bevat ook een voorstel om het doel voor 2030 aan te scherpen tot een reductie van 55 procent. Om dat te halen moeten autofabrikanten snel gaan inzetten op hybride en elektrische auto’s. Liebrand denkt daarom dat het aandeel benzine aan het einde van dit decennium marginaal is.

Hoge brandstofprijzen

Tegenover die ontwikkeling aan de aanbodkant staat ook een veranderende vraag. ‘Het publiek wil groener rijden, veel bedrijven passen hun hele wagenpark aan’, constateert marktanalist Clem Dickmann van Aumacon. De belastingvoordelen voor zuinigere auto’s worden inmiddels afgebouwd, maar daarvoor in de plaats komt een nieuwe financiële prikkel: hoge brandstofprijzen.

Liebrand betwijfelt of dat effect al in de verkoopcijfers van de afgelopen maanden te zien is, ‘een nieuwe auto staat meestal niet meteen voor de deur’. Maar op de langere termijn is het duidelijk: hoe duurder de benzine, hoe aantrekkelijker de hybride- of elektrische auto.

Dat is ook te zien in de verkoopcijfers van volledig elektrische auto’s: in de eerste vier maanden van dit jaar werden er daar ruim 17 duizend van verkocht, bijna tweeënhalf keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. In dat jaar daalden de verkopen in dit segment juist.

Uitstootloos rijden

De weg omhoog is dus weer ingezet, op weg naar wat voor Liebrand de ‘stip aan de horizon’ is: volledig uitstootloos rijden. Het kabinet wil dat in 2030 alle nieuwe auto’s elektrisch zijn, maar hij drukt de pret alvast: ‘Dat wordt met het huidige beleid waarschijnlijk eerder 60 procent’.

Ook Dickmann denkt dat de elektrische auto de hybride voorlopig nog niet naar de kroon zal steken: ‘De verkoop van elektrische auto’s is afhankelijk van het aantal mensen dat thuis een eigen laadpunt kan installeren, dus als die doelgroep op is, keert de wal het schip.’

Hij wijst erop dat bovendien de subsidiëring van elektrische auto’s afneemt. ‘Zakelijke rijders zijn erg fiscaal gedreven, dus als de belastingprikkel bijna helemaal vervalt, zal je zien dat mensen teruggaan naar hybrides.’

Wat het feestje nog kan bederven zijn de nieuwe uitstootberekeningen voor plug-in hybrides. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat die auto’s tot wel vier keer vervuilender zijn dan eerder gedacht, omdat ze niet vaak genoeg worden opgeladen en de zwaardere hybrides meer brandstof verbruiken. De EU overweegt daarom om vanaf 2025 de uitstoot van plug-in hybrides op een nieuwe, realistischere manier berekenen, met behulp van uitstootmeters in de auto’s zelf.

‘Dief van je eigen portemonnee’

Liebrand denkt dat de praktijk de bestaande onderzoeken snel inhaalt: ‘De hoge brandstofprijs prikkelt mensen om hun plug-in hybride vaker op te laden, anders ben je een dief van je eigen portemonnee.’

Nu de fiscale prikkels zijn afgebouwd, doen autokopers die voor een plug-in hybride kiezen dat bovendien vaak uit overtuiging. ‘Dus plug-in hybrides die nu de winkel verlaten gaan daadwerkelijk elektrisch gereden worden’, denkt Liebrand. Hij wijst er daarnaast op dat de actieradius van hybrides in de afgelopen jaren sterk is verbeterd, van 30 kilometer naar 60 of 80. ‘Daardoor doe je de meeste ritjes gewoon op de batterij.’