Voor het eerst kochten Nederlanders meer boeken online dan in de winkel

Boekwinkel Broese in Utrecht. Beeld ANP

Meer boeken verkocht in 2021, maar het grootste deel van lezers kocht online

Het opmerkelijke herstel van verkoop van boeken heeft de fysieke boekwinkels tot nog toe weinig geholpen. Met de jaarlijkse boekenweek, die zaterdag is begonnen, wordt geprobeerd de lezer weer de winkel in te krijgen. Nederlanders kochten in 2021 voor het eerst vaker een boek online dan in de boekhandel. Over het hele jaar werden 43,1 miljoen boeken verkocht, 2 miljoen meer dan in 2020 en het hoogste aantal in tien jaar tijd. Vergeleken met een jaar eerder is de afzet van de algemene boekenverkoop met 5 procent gestegen, de omzet zelfs met 8 procent. De stijging is vooral te danken aan de toenemende online verkoop die groeide met 20 procent. De afzet van de fysieke boekhandel is door de vele verplichte winkelsluitingen, vanwege corona, het afgelopen jaar met 7 procent afgenomen. De boekwinkels verkopen nog wel meer Nederlandstalige boeken dan online verkoopkanalen, maar slechts eenvijfde van de anderstalige titels.

Minder losse e-boeken verkocht, aantal e-boekabonnementen stijgt wel

Boekhandels hebben bij de verkoop van fysieke boeken minder te vrezen van het e-boek, daar is na 10 jaar van forse groei sprake van stagnatie. In 2021 werden 3,1 miljoen losse e-boeken verkocht, 1 procent minder dan in 2020. Er werd wel meer aan verdiend doordat de gemiddelde prijs van e-boeken iets hoger lag dan in het voorgaande jaar. De omzet steeg met 1 procent ten opzichte van 2020 en bedroeg 30 miljoen euro. Tegelijkertijd worden e-boekabonnementen wel populairder, het omzetaandeel van de abonnementen op de totale e-boekomzet is gestegen van 23 naar 27 procent. Het afgelopen jaar was bijna 9 procent van alle verkochte boeken een e-boek.