Voor het eerst Iraniër veroordeeld voor betrokkenheid bij massa-executies in de jaren tachtig

Mensen buiten de rechtbank in Stockholm reageren op het nieuws van de veroordeling van Hamid Nouri. Beeld Chris Anderson / ANP / EPA

In opdracht van de toenmalige leider Ayatollah Khomeini werden in de zomer van 1988 duizenden oppositieleden zonder proces doodgeschoten of opgehangen. Het ging hoofdzakelijk om leden van de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK), een linkse verzetsbeweging. Ook leden van andere linkse partijen werden omgebracht.

Volgens de rechter is bewezen dat de 61-jarige Hamid Nouri als assistent-aanklager in een van de gevangenissen betrokken was bij de executie van honderden oppositieleden.

De Iraniër werd in november 2019 gearresteerd op de luchthaven van Stockholm. Hij was naar Zweden gereisd om familie te bezoeken en daarna op cruisevakantie te gaan. Activisten van de Iraanse oppositie in ballingschap waren getipt dat Nouri naar Zweden zou komen en hadden een zaak voorbereid.

‘Persoonsverwisseling’

Tijdens het negen maanden durende proces wezen verschillende oud-gevangenen Nouri aan als betrokkene bij de moorden. Zelf ontkende hij. Volgens hem werkte hij in de zomer van 1988 niet in de betreffende gevangenis en was er sprake van een persoonsverwisseling.

De Iraniër werd aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Dit gebeurde op basis van het juridische universaliteitsbeginsel, dat geen specifieke connectie vereist tussen de dader en het grondgebied van de staat waar hij terechtstaat.

Iran, waar de executies van 1988 worden ontkend of gerelativeerd, noemt het proces illegaal. Het regime dreigt met de executie van Ahmedreza Djalali, een Zweeds-Iraanse wetenschapper die in 2016 werd opgepakt en op beschuldiging van spionage werd veroordeeld tot de doodstraf.

De zaak is pijnlijk voor de president van Iran, de conservatieve hardliner Ebrahim Raisi. Hij was in 1988 een van de vier leden van de zogeheten ‘doodscommissie’, die de executies organiseerde.