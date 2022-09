Voor het eerst in weken weer buitenslapers bij aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel

Aankomst van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP

Het is de eerste keer sinds de opening van een tijdelijke opvanglocatie in Zoutkamp op 10 september dat er in Ter Apel weer mensen buiten de poort moesten slapen. Op de locatie in Zoutkamp verblijven asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze blijven er totdat ze in Ter Apel aan hun asielprocedure kunnen beginnen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt nu dat er al sinds anderhalve week zeshonderd mensen in Zoutkamp slapen, waarmee deze tijdelijke opvanglocatie vol zit.

Daarmee lijkt de situatie terug bij af. Woensdagochtend heeft het COA tevergeefs toestemming gevraagd aan de gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp onder valt, om nog eens honderd asielzoekers op de locatie onder te brengen. Volgens de gemeente mag de ‘wachtkamer’ alleen zijn maximale grootte krijgen in geval van een ‘uitzonderlijke instroom’. En daarvan is nu volgens de gemeente geen sprake.

Een gemeentewoordvoerder stelt dat ‘gemeenten in de provincie Groningen op dit moment genoeg doen aan de opvang van vluchtelingen. De burgemeester vindt dat gemeenten elders in het land nu aan zet zijn.’

Ook bij de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, raakt het geduld op. Een grote meerderheid in de gemeenteraad sprak zich dinsdag uit voor nieuwe afspraken met het COA over het aanmeldcentrum in Ter Apel. Partijen in de raad stellen dat het COA zijn huidige afspraken vanwege de grote drukte niet nakomt. Zo zouden er meer mensen in het asielzoekerscentrum verblijven dan afgesproken is en zijn er zonder toestemming van de gemeente tenten geplaatst.

De raadsleden vinden dat andere Nederlandse gemeenten zich niet solidair genoeg opstellen en hun verantwoordelijkheid om asielzoekers op te vangen ontlopen.

In de nacht van dinsdag op woensdag moesten er dus weer mensen buiten slapen in Ter Apel, zo meldden het COA en de gemeente Westerwolde woensdagmiddag. Daar was aanvankelijk onduidelijkheid over, omdat het COA om middernacht nog had gemeld dat iedereen in Ter Apel een slaapplek had. Waarom er daarna alsnog mensen buiten moesten slapen, en hoeveel dat er waren, zoekt het COA uit.

De vraag is hoe het in de komende dagen verder gaat. Ook maandag was er volgens het COA al ‘kunst- en vliegwerk’ nodig om iedereen onderdak te bieden. Nu de locatie in Zoutkamp vol zit, heeft de organisatie weinig uitwijkmogelijkheden meer als er veel mensen voor de poort staan.

Het cruiseschip in Velsen-Noord, waar sinds begin deze week asielzoekers verblijven, biedt enige verlichting. Maar andere opvanglocaties, onder andere in Kerkrade, Moordrecht en Almelo, staan juist op de planning om deze week te sluiten. En zo blijft een structurele oplossing voor het probleem met de asielopvang vooralsnog uit zicht.