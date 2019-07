Voor het eerst in vier jaar daling in aantal kinderontvoeringen

De slaapkamer van de dochters van Rasha Saleh, die onlangs door haar ex-man zijn ontvoerd. Beeld Linelle Deunk

147 kinderen werden vanuit Nederland ontvoerd, 74 kinderen naar Nederland. In verreweg de meeste gevallen (69 procent) is de moeder de ontvoerder, in 27 procent de vader. Het aantal ontvoeringen door familieleden die niet de ouders zijn, neemt toe, van 1 procent in 2016 naar 4 procent vorig jaar. Kinderen worden het vaakst ontvoerd naar Duitsland, Polen, België, Turkije en Spanje.

In veel gevallen gebeurt een ontvoering vanuit de beste bedoelingen, zei Coşkun Çörüz van het IKO eerder deze maand in de Volkskrant. ‘Omdat ze bijvoorbeeld denken dat hun kinderen beter af zijn bij familie in het buitenland. De meeste moeders realiseren zich niet dat ze bezig zijn met een ontvoering.’

Volgens het IKO is het aantal ontvoeringen afgenomen door meer inzet op preventie (waaronder preventieve bemiddeling), betere bewustwording bij ouders en scherpere controle. Opmerkelijk daarbij is wel dat het aantal preventieve gesprekken dat het IKO vorig jaar voerde ook is afgenomen. Wel is vorig jaar iets vaker preventieve mediation ingezet, 34 keer tegenover 29 keer het jaar daarvoor.

Het IKO zet in op preventie in de vorm van mediation, om te voorkomen dat een relatie uitmondt in ontvoering. ‘Op zo’n moment heb je een driedubbele achterstand’, zei Çörüz eerder deze maand. ‘40 à 50 procent van de kinderen die naar het buitenland zijn ontvoerd, keert niet terug.’

Vooral het terughalen van kinderen uit landen die het Haags kinderontvoeringscontract niet hebben ondertekend, is lastig. Het contract biedt geen garantie op een succesvolle afloop, maar voorziet wel in duidelijke juridische spelregels, zoals dat het kind terug moet keren naar de laatste verblijfplaats.