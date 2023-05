Voor het eerst in twee jaar meer instroom in bijstand dan uitstroom

Deze strandtent in Scheveningen zoekt personeel. Beeld ANP

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de laatste drie maanden van vorig jaar kwamen er per saldo 2.500 mensen met een bijstandsuitkering bij. De laatste keer dat de instroom de uitstroom oversteeg, was in het eerste kwartaal van 2021. Destijds was er sprake van een toename, per saldo, van meer dan vierduizend mensen.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen noemt de toename van eind vorig jaar ‘niet spectaculair’. ‘De instroom is al een tijdje stabiel, rond de 20 duizend. Dit komt vooral door de lagere uitstroom’, zegt Van Mulligen. Daarvoor is volgens hem niet direct een verklaring. ‘De arbeidsmarkt is nu al tijden krap. Het gros van de mensen dat in aanmerking komt voor een baan, heeft nu wel een baan gevonden. De mensen die nu nog in de bijstand zitten, hebben sowieso een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt.’

Hoe de verhouding tussen in- en uitstroom in 2023 is, kan het CBS nog niet zeggen. Al twee jaar lang daalt het aantal mensen in de bijstand ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat was in het eerste kwartaal van 2023 niet anders, maar het verschil is met minder dan 10 procent kleiner dan in eerdere kwartalen.

De sterkste afname is, net als in eerdere kwartalen, in de leeftijdsgroep van 27- tot 45-jarigen. De grootste groep bijstandsgerechtigden blijft de 45-plussers (228 duizend mensen). De cijfers hebben louter betrekking op de algemene bijstandsuitkering voor mensen tot de AOW-leeftijd. Mensen met een aanvullende bijstandsuitkering of pensionado’s met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) zijn dus niet meegenomen.

Ook zijn in de uitstroomcijfers mensen die van een bijstandsuitkering uitstromen doordat ze in aanmerking komen voor AOW niet meegenomen. Dat verklaart dat het totaal aantal mensen in de bijstand, ondanks de hogere instroom dan uitstroom, stabiel op 397 duizend blijft.