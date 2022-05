Voor het eerst in jaren meer winkels in de Nederlandse winkelstraten

Winkelend publiek in de binnenstad van Den Haag. Beeld ANP

Voor het eerst sinds 2010 is het aantal fysieke winkels in Nederland gestegen. Op 1 januari 2022 waren er 83.801 winkels open, 655 meer dan begin 2021. Geen grote toename, maar wel een kentering na 12 jaar daling. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Opvallend: vooral het aantal ‘essentiële winkels’ nam toe. Voedsel was een populaire keuze voor beginnende winkeleigenaren. Het aantal winkels voor brood, banket en zoetwaren steeg het snelst, met bijna 5 procent. Ook kwamen er meer doe-het-zelfzaken bij.

Voor de boekwinkels was het juist een rampjaar. Er zijn nu nog 590 boekhandelaren in Nederland, ruim 8 procent minder dan vorig jaar, de snelste daling in 3 jaar tijd. Ter vergelijking: er zijn ruim 13.000 kledingwinkels en meer dan 6.000 supermarkten. De boekenverkoop steeg in 2021, maar vooral de onlineretailers hadden profijt van deze leeshonger.

Of het grotere aantal winkels een echte trendbreuk is? ‘Dat is lastig te zeggen, dit kan ook deels een correctie zijn na het slechte jaar 2020’, zegt een woordvoerder van het CBS. Dat veel fysieke winkels de laatste jaren de deuren sloten, houdt volgens de woordvoerder direct verband met de opkomst van de webwinkels. Dat zijn er nu 78.000, 5 keer zo veel als in 2010.

In sommige regio’s zette de afname van het aantal fysieke winkels ook in 2021 door. Vooral in de provincie Groningen heeft de winkelganger steeds minder keuze. Ook elders in het land zijn er negatieve uitschieters. Zo verloor gemeente Oostzaan bijna 10 procent van de winkels.