Voor het eerst in honderd jaar geen Ronde: ‘Het is stillekes in Geraardsbergen. Het is een trieste dag.’

Voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog (1918) is er geen Ronde van Vlaanderen gereden. Zes liefhebbers spreken over de spookversie van Vlaanderens Mooiste. Wat deden ze zondag op het moment dat er volop gekoerst had moeten worden?

Tiesj Benoot, wielrenner van Sunweb

‘De Ronde van Vlaanderen winnen of wereldkampioen worden; als één van die twee dingen lukt, dan is uw carrière af hé. Ik ben 26 jaar, gelukkig heb ik nog even. Maar het is wel zo: zo goed in vorm als nu was ik nog nooit voor de Ronde. In Parijs-Nice werd ik tweede en won ik een etappe. Ergens is dat ook een troost. Ik kan in ieder geval nog zeggen dat ik dit voorjaar een etappe heb gewonnen.

‘Er zijn veel wedstrijden door Vlaanderen, maar er is maar één Ronde. Bij die andere koersen staat ook veel publiek, maar bij de Ronde van Vlaanderen komt íedereen naar buiten. Dat maakt het zo speciaal. Het is spijtig dat er vandaag geen koers is, maar we moeten ook reëel zijn: er zijn op dit moment ergere dingen aan de hand in de wereld. Het is een mooie dag. Ik ga zo voor het eerst trainen in korte broek.’

Walter van Wijk, cafébaas De Vliegende Hollander, Sint Blasius-Boekel

Waar bent u? ‘In het kantoortje boven het café.’

Waar zat u vorig jaar? ‘In het café beneden.’

‘Ik heb vanmorgen net op YouTube naar een race van Zwift zitten kijken waar Mathieu van der Poel met zijn ploeg aan meedeed. Dat was rechtstreeks te volgen. Het trekt op niks. Je mist de ambiance, de zon, de wind, het gevoel van de koers. Ach, ze zijn even bezig geweest, denk ik maar.

‘Wij hadden juist dit jaar een dependance willen zijn voor de supportersclub van Mathieu en David van der Poel in Hoogerheide. Ik heb ze zelf benaderd, ik kom zelf uit Rotterdam, vijf jaar geleden heb ik de zaak overgenomen. De Vliegende Hollander, dat past natuurlijk wel bij Mathieu, dacht ik zo. Het is wel een beetje jammer dat de koers hier niet meer pal voor de deur voorbij komt. Je moet nu 500 meter lopen om de renners te kunnen zien.

‘Vorig jaar begon het feest al vanaf 10 uur. Buiten hadden we braadworsten en hamburgers. De klanten kwamen overal vandaan. Nederlanders, Italianen, Engelsen. Dan ben ik geen cafébaas, maar sfeerbeheerder. Nu kijk ik uit op een kerk die al lang gesloten is en afgezien van wat fietsers een nagenoeg lege weg.’

Michel Wuyts, wielercommentator VRT

Waar bent u? ‘In de auto, op weg naar de studio in Brussel om commentaar te geven bij de virtuele Ronde van Vlaanderen.’

Waar zat u vorig jaar? ‘Het is nu tegen één uur. Dit is het moment dat de maag begint te knorren, de koers luw is en je het teken maakt dat je wel een broodje lust. En dat mogen er ook twee zijn. Met zwarte koffie graag.’

‘Gewoonlijk heb ik de nacht voor de Ronde last van slaapstress. Je wilt graag acht uur maken, omdat de belangrijkste dag van het jaar voor de deur staat. Maar uiteindelijk lig je ’s nachts om twee uur nog te woelen, omdat je veel te nerveus bent. Daar heb ik dit keer minder last van gehad.

‘Ik heb dit voorjaar Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne nog gedaan. Daarna ben ik naar Parijs-Nice gereden. Gaandeweg voelden we al aankomen: dit gaat niet de goede kant op. Zodra Gent-Wevelgem en de E3 vielen, en het aantal doden door het coronavirus steeg, weet je als weldenkend mens: het is onverantwoord om zo’n evenement met 800.000 man langs de kant door te laten gaan. Er zullen vandaag vele wielerharten hebben gebloed, maar we wisten al een tijdje dat deze dag er aan zat te komen. De grootste klap is geweest.’

De Ronde van Vlaanderen gaat vanwege de Coronamaatregelen niet door maar er zijn toch amateurrenners die de route fietsen zoals hier op de Koppenberg. Beeld Klaas Jan van der Weij

Philippe Willequet, burgemeester van Kluisbergen

Waar bent u? ‘Thuis.’

Waar zat u vorig jaar? ‘Thuis.’

‘Ik woon aan het Kwaremontplein in het dorpje Kwaremont, daar komen de profs in de Ronde drie keer voorbij. Vanuit het raam van mijn huis kijk ik uit op de Oude Kwaremont, daar zie ik fietsers naar boven komen. Vanmorgen kwamen er nog aardig wat voorbij, maar nu is het rustig aan het worden. Het is net een doordeweekse dag. Ik heb nog met wat politieagenten gesproken, maar die hoefden nauwelijks op te treden. Vrijwel iedereen hield zich netjes aan de regels. Je mag niet in groepjes rijden.

‘Ik ben 68 en woon hier al 45 jaar. Ik heb de Ronde in al die tijd zien evalueren. Het is steeds groter geworden. Op de dag zelf blijf ik altijd thuis, met familie en enkele vrienden. Soms begeef ik me even tussen de menigte. Hier zitten dan 40.000 toeschouwers. In vip-tenten zitten meer mensen te tafelen dan heel Kluisbergen aan inwoners telt; dat zijn er 6500, dus ga maar na.

‘Het is hier eigenlijk de hele week al stil. Er zitten twee cafés aan het plein, In de zon en In ’t Palet. Die zijn al weken dicht. O, wacht, er komt nu een helikopter over. Die zal wel beelden willen maken. Zo gebeurt er toch nog wat.’

Geert Joris, directeur Centrum Ronde van Vlaanderen, Oudenaarde

Waar bent u? ‘Ik zit op de fiets, op het Scheldepad tussen Oudenaarde en Gent.’

Waar zat u vorig jaar? ‘In het Centrum Ronde van Vlaanderen.’

‘Ik ben vanmorgen nog naar het Centrum gereden. VTM vloog met de helikopter het parcours langs om tv-opnames te maken en had het publiek gevraagd om iets te laten zien. Wij hebben op het dak van wielershirts een hart gemaakt met een wiel erin. Ik zag onderweg nog een supporter met een vlag van de Vlaamse leeuw. Die kon het kennelijk niet laten.

‘Het is op de dag van de Ronde bij ons altijd stampvol. Wat er gebeurt? Eigenlijk niks. We hangen extra tv-schermen op, onze shop en de bar zijn open. Er komen in de loop van de dag zo’n drieduizend man op af. We hebben vorig jaar 58 nationaliteiten onder de bezoekers geteld. ‘Ik schat dat wij nu 30.000 euro mislopen. Dat is te doen, op een begroting van 1,5 miljoen. Voor de horeca hier in Oudenaarde is het veel erger. Die zet alles op alles in zo’n weekeinde. Het is bevreemdend de Markt nu nagenoeg leeg te zien.

‘Ik moet nog 15 kilometer fietsen, dan ben ik thuis. Straks is er de virtuele Ronde op tv met dertien toprenners. Het is een beetje te vergelijken met de laatste keer dat de Ronde niet doorging, in 1918. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is als alternatief twee keer een wedstrijd op een wielerpiste georganiseerd.’

Gert van Caeneghem, wielerfan uit Geraardsbergen

Waar bent u? ‘Thuis, voor de tv. Op de VRT wordt de Ronde van 2017 opnieuw uitgezonden.’

Waar zat u vorig jaar? ‘Bovenaan op de Muur van Geraardsbergen.’

‘Vertel ergens ter wereld dat je uit Geraardsbergen komt, en mensen zeggen: ah, van de Muur. De Muur hoort bij Geraardsbergen. En ook een beetje bij mij. Vorig jaar zomer heb ik een tatoeage laten zetten van de Muur op mijn bovenarm. Ik ben geboren en getogen in Geraardsbergen, zot van de koers, het moest er gewoon een keer van komen.

‘De tatoeëerder heeft er zijn eigen draai aan gegeven. Hij vond het bijvoorbeeld fijner om een foto zonder toeschouwers na te maken. Met al die fans erbij werd het een beetje gepriegel. Nee, ik heb er geen seconde spijt van gehad. De reacties zijn positief. Ik ken Wout van Aert een beetje. Die vond het ook supergaaf.

‘Normaal gesproken kijk ik het hele jaar uit naar deze dag. Als je bovenaan staat op de Muur, hoor je aan het publiek beneden dat ze er aan komen. Voor die paar seconden sta je de hele dag te wachten. Nu is het stillekes in Geraardsbergen. Het is een trieste dag.’