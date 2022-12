Voor het eerst in drie jaar mogen Chinezen weer met Nieuwjaar naar familie, maar het wordt een feest met kopzorgen

Een coronapatiënt ligt in het ziekenhuis in de stad Tangshan, in het noordoosten van China. Beeld AFP

Hoe is het dagelijks leven in Beijing, waar je zelf woont, veranderd sinds het zerocovidbeleid is geëindigd?

‘We zijn in korte tijd echt in een andere wereld terechtgekomen. De continuïteit is dat we van de ene ellende in de andere zijn gerold. Voorheen waren er veel restricties die een enorme impact hadden. Je was voortdurend bezig met covid. Het hele leven stond in het teken van risico’s op een lockdown of quarantaine vermijden. Je moest ook voortdurend testen, anders raakte je je groene code kwijt.

‘Dat is allemaal weggevallen. Ineens kunnen we Beijing verlaten en door China reizen. In theorie kunnen we naar een restaurant of een kroeg. Maar nu er een coronagolf snel door het land raast, kunnen we juist daarom bijna niets doen. Veel mensen zijn ziek of bang om ziek te worden, en daarom zijn veel restaurants en winkels dicht. Het verschil met de lockdowns is dat het nu een zelfopgelegd isolement is.

‘In Beijing lijkt het ergste overigens weer voorbij. Het leven komt weer op gang, al vechten veel mensen in ziekenhuizen nog voor hun leven. Maar Beijing loopt voor op de rest van China. De lege straten van een paar weken terug zie je nu veel in andere steden.

Het zerocovidbeleid werd geschrapt na grootschalige protesten. Zie je weer een roep om strengere maatregelen nu het aantal besmettingen juist uit de hand loopt?

‘Vanuit overheidszijde klinkt dat in elk geval niet. Men ontkent het probleem, dus hoeft er ook niks te veranderen. Vanuit de bevolking hoor ik wel kritiek, maar meer op hoe het is gelopen. Dat het zerocovidbeleid op het verkeerde moment is beëindigd, midden in de winter, als er altijd al meer mensen ziek zijn. Dat het te snel is gegaan, dat er geen tijd was om de ziekenhuizen voor te bereiden, of om medicijnen te kopen.

‘Mensen zijn met hun eigen situatie bezig. Hoe krijg ik een ziekenhuisbed voor een familielid, hoe krijg ik medicijnen? Een publiek debat over maatregelen is er niet. Dat is ook niet mogelijk in China, waar in het openbaar alleen de mening van de overheid klinkt.’

Wat heeft deze draai van 180 graden gedaan met het vertrouwen van Chinezen in de overheid?

‘Je hoort met name veel onvrede over virologen die hebben verkondigd dat omikron geen gevaar vormt en dat het land dus open kon. Dat die virologen worden aangestuurd door de overheid en zeggen wat de overheid wil, is een verband dat veel Chinezen niet leggen. Veel mensen vermijden dat soort gewaagde gedachten.

‘Mensen zijn hier opgevoed met het idee dat de overheid altijd het beste met ze voorheeft en dat is heel moeilijk te doorprikken. De nationale overheid staat boven elke verdenking, zelfs als er opeens zo’n enorme ommezwaai in het beleid is gemaakt.

‘Je ziet wel dat de jongere bevolking een betere informatiepositie heeft. Zij kwamen ook het meest in verzet tegen de lockdowns. Ze weten dat de overheid de import van buitenlandse vaccins tegenhoudt en zij zijn absoluut kwaad. Hun afkeer van de overheid wordt alleen maar groter, maar ze vormen slechts een beperkte groep.’

Voor het eerst in drie jaar tijd kan het Chinees Nieuwjaar weer worden gevierd. Kijkt men daar naar uit, of is er juist angst?

‘Dit is absoluut een Chinees Nieuwjaar vol kopzorgen. Mensen hebben een dubbel gevoel. De afgelopen drie jaar hebben ze Nieuwjaar niet kunnen doorbrengen bij familie, die vaak ver weg woont. Dat is bijna ondenkbaar in de levens van Chinezen. Ze laten zich niet afnemen dat het nu wel weer kan.

‘Anderzijds wordt het een feest in mineur. Chinees Nieuwjaar is een familiefeest, maar veel mensen vragen zich af of ze hun grootouders en overgrootouders niet in gevaar brengen.

‘Nieuwjaar brengt altijd een volksverhuizing op gang en die vindt nu eerder plaats, omdat veel fabrieken stilliggen en restaurants in de grote steden dicht zijn. Het virus zal zich nu ook verspreiden op het platteland en in kleinere steden. De vrees is dat de feestdagen tot extra drukte in het ziekenhuis leiden.’

Chinezen kunnen nu ook weer naar het buitenland reizen. Gebeurt dat al veel?

‘Er is in elk geval veel animo. Je ziet een stormloop op reiswebsites, waar mensen informeren naar de prijzen van tickets. Maar in de praktijk zie je nog niet echt een opmars van Chinees toerisme naar het buitenland.

Tickets zijn maar beperkt verkrijgbaar en duur. Het aantal internationale vluchten is maar 8 procent van het aantal van voor de pandemie. Wat ook meespeelt zijn de strengere restricties die het buitenland nu oplegt aan Chinezen.

‘Als deze golf voorbij is en er meer betaalbare vluchten zijn, zo tegen de zomer, zal het internationale toerisme weer op gang komen. Tot die tijd blijft het voor veel reislustige Chinezen bij dromen.’

Je bent deze week op reportage geweest in Linyi, in ziekenhuizen en crematoria. Hoe moeilijk was het om daar te werk te gaan?

‘Het was een van de moeilijkere reportages die ik gemaakt heb. Dat komt deels omdat het vanuit menselijke optiek gevoelig ligt. In de crematoria zie je mensen die net een familielid hebben verloren, in ziekenhuizen mensen die bezig zijn om voor een familielid een schaars bed te regelen. Die hebben begrijpelijkerwijs niet altijd tijd of zin om journalisten te woord te staan.

‘Daarnaast is China een land zonder persvrijheid, journalisten worden gecontroleerd. De overheid ontkent dat er sprake is van grootschalige sterfte en dat de ziekenhuizen vol liggen. Daarom ben ik extra voorzichtig en discreet te werk gegaan.

‘Mijn ervaring is wel dat mij in de ziekenhuizen en crematoria niet veel in de weg is gelegd. De lokale overheden en mensen die aan het werk zijn, hebben nu wel andere dingen aan hun hoofd dan het een journalist moeilijk maken.

‘Ik heb daarom best een lange tijd op die locaties kunnen doorbrengen en heb de situatie goed kunnen observeren. In het ziekenhuis ben ik op verschillende tijdstippen langs geweest om te kijken of de situatie veranderde. Al om 0.00 uur ’s ochtends lag de spoedafdeling vol. De hectiek en chaos werden in de loop van de dag alleen maar groter.’