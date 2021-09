Voor het eerst in 50 jaar barst op het Canarische eiland La Palma vulkaan uit

Rook en lava komen zondag uit een vulkaan op het Canarische eiland La Palma. Beeld Reuters

Spaanse media maken geen melding van slachtoffers. Wel zijn honderden mensen geëvacueerd en zijn wegen afgezet. Uit beelden blijkt dat stromend lava een weg heeft bereikt. Ook huizen worden bedreigd.

Eerder op de dag werd het eiland getroffen door een aardbeving met de kracht van 3,8 op de Schaal van Richter. Seismologen hielden de bodem al meer dan een week verscherpt in de gaten na het waarnemen van trillingen. Zij waarschuwden dat het eiland rekening moest houden met een uitbarsting op korte termijn. De laatste uitbarsting op La Palma dateert van vijftig jaar geleden. In 1971 werd de vulkaan Teneguia actief.

Seismologen waarschuwden al dat het eiland op korte termijn rekening moest houden met een uitbarsting. Beeld AFP

In 2001 voorspelden de Britse wetenschappers Simon Day en Steven Ward dat een uitbarsting in de Cumbra Vieja een megatsunami kan veroorzaken. Een gedeelte van de instabiele westkant van het eiland zou in zee storten en mogelijk golven van honderden meters hoog kunnen veroorzaken. Uiteindelijk zouden de kusten van Spanje en Engeland een tsunami te verwerken krijgen van vijf tot zeven meter hoog. Noord-Amerika zou zelfs golven van 20 tot 25 meter hoogte voor de kiezen krijgen.

Delftse wetenschappers stelden dat doemscenario in 2006 bij tot golven van ruim twee meter hoog in Spanje en één meter in Amerika. ‘Ik had verwacht dat er hoogstens één promille van de golfhoogte over zou blijven. De resultaten zijn verontrustend’, zei de Delftse hoogleraar waterbouwkunde Jan Nieuwenhuis destijds in de Volkskrant. Hij voorspelde toen ook dat er binnen vijftig jaar opnieuw een uitbarsting in de Cumbre Vieja vulkaanketen zou plaatsvinden.