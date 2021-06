Voor het eerst in 20 jaar weer meer kinderarbeid

De regels rondom kinderarbeid zijn strikter bij de kleinste kinderen, waardoor kinderarbeid vaker voorkomt bij kleuters dan bij tieners. Beeld AFP

Over de hele ­wereld ondervonden kinderen vorig jaar nadelige gevolgen van de coronacrisis. De scholen waren gesloten en veel kinderen liepen leerachterstanden op. Ouders raakten bovendien vaker hun baan kwijt, waardoor meer kinderen in armoede opgroeien. Maar er blijkt nog een somber ­gevolg te zijn: kinderen moesten in 2020 vaker arbeid verrichten. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat verscheen aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. De VN willen kinderarbeid in 2025 volledig uitgebannen hebben. Hoe realistisch is dat? Hoeveel kindarbeiders zijn er? En wat heeft ­Nederland daarmee te maken?

Wereldwijd verricht bijna een op de tien kinderen arbeid. In totaal gaat het om 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar. De helft van deze kinderen verricht gevaarlijk werk, bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen, onderwater of in een mijn. Kinderarbeid komt het vaakst voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Daar werkt bijna een kwart van de ­kinderen.

Grafieken kinderarbeid wereldwijd Beeld VK Infographics

Jarenlang ging het de goede kant op: in 2002 waren er nog zo’n 245 miljoen kindarbeiders. Maar vorig jaar brak de trend. Voor het eerst in twintig jaar nam het aantal werkende kinderen weer toe. Vooral kinderen onder de 12 waren de klos, 15- tot 17-jarigen verloren juist ­vaker hun baan. Af en toe helpen in het huishouden of een bijbaantje zijn volgens Unicef en de Internationale ­Arbeidsorganisatie (ILO) geen kinderarbeid. Daar is pas sprake van bij zwaar werk voor een groot aantal uur per week. De regels zijn strikter bij kleine kinderen, waardoor kinderarbeid vaker voorkomt bij kleuters dan bij tieners.

Veel ouders raakten vorig jaar hun werk kwijt, een ramp voor de 55 procent van de wereldbevolking zonder sociaal vangnet. Zonder inkomsten was de enige optie vaak om kinderen te laten bijverdienen. Het sluiten van scholen zorgde ook voor meer kinderarbeid. De stap naar werk is kleiner als een kind niet naar school gaat. Ook opvang is soms een probleem, in Burkina Faso ­namen ouders kinderen mee naar de mijnen, omdat ze hen niet alleen thuis wilden laten toen scholen dicht waren.

De gevolgen kunnen rampzalig zijn. Unicef verwacht dat 24 miljoen kinderen wereldwijd niet naar school zullen terugkeren na de lockdowns. In 2013 ­berekende het ILO dat er jaarlijks zo’n ­22 duizend kinderen om het leven ­komen tijdens werk. Ruim 15 miljoen ­raken zodanig gewond dat ze minstens een dag school of werk missen en ­medische behandeling nodig hebben. Nu het aantal kindarbeiders toeneemt, zullen er ook meer kinderen verongelukken.

Al voordat het coronavirus toesloeg, was het onwaarschijnlijk dat kinderarbeid in 2025 uitgebannen zou zijn, maar nu lijkt het vrijwel onmogelijk. Als er geen maatregelen worden genomen, zal het aantal kindarbeiders over een jaar met bijna 9 miljoen toenemen, becijferden Unicef en de ILO. Het zwartste scenario is dat er de komende jaren zwaar wordt bezuinigd, dan komt het aantal kindarbeiders ruim boven de 200 miljoen.

Tweederde van alle Nederlanders maakt zich zorgen over kinderarbeid, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vooral bij de aankoop van kleding en chocola vragen Nederlanders zich af of er geen kinderarbeid aan te pas is gekomen. Vanaf ­volgend jaar moeten ondernemingen verplicht een onderzoek instellen als er mogelijk sprake is van kinderarbeid bij productie voor de Nederlandse markt. Hoeveel dit bij zal dragen aan het halen van het doel voor 2025, is onbekend.