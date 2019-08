Voor het eerst grijpt NVWA in bij fokken van designerkat met gezondheidsproblemen

Voor het eerst heeft een bedrijf dat zogenoemde ‘designerkatten’ fokt een officiële waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, wegens het schenden van het dierenwelzijn.

Designerkat Bambino Sphynx, een kruising tussen de rassen Sphynx en Munchkin. Beeld Getty Images

De NVWA bevestigt berichtgeving van dagblad Trouw hierover. Precedentwerking ligt in de lijn der verwachtingen. ‘Dit zal in de toekomst vaker gebeuren.’

De omstreden ‘designerkatten’ zijn het resultaat van zogeheten ‘mutantenfokkerij’. Een mutant is een organisme waarvan de uiterlijke kenmerken afwijken van die van de rest van de populatie, als resultaat van een mutatie in het genetisch materiaal. Door selectie van schadelijke kenmerken ontstaan mismaakte dieren, die volgens sommigen juist een pronkstuk zijn. Een bekend voorbeeld is de Bambino Sphynx, een haarloze poes met verkorte voorpoten.

Hoewel er in Nederland meerdere fokkers van onder andere de Bambino Sphynx zijn, kwam het nog niet tot ingrijpen. Het fokken van huisdieren met lichamelijke gebreken is sinds 2014 verboden. Volgens een woordvoerder van de NVWA deed dierenrechtenorganisatie Dier&Recht al meerdere keren met een beroep op de wet een handhavingsverzoek voor de fokker die nu gemaand is. ‘We hadden nog bepaalde wetenschappelijke argumentatie nodig om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van een schending van het dierenwelzijn.’

Gezondheidsproblemen

Die argumentatie kwam er eind 2018, in de vorm van een deskundigenverklaring van twee onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Zij stelden vast dat er in het geval van de Bambino Sphynx sprake is van ‘verstoring van de diersoorteigen uiterlijke en functionele eigenschappen’. ‘Dit kan leiden tot gezondheids- en welzijnsproblemen zoals beperkte bewegingsvrijheid, versterkte temperatuurgevoeligheid, huidbeschadiging, verminderde zintuiglijke waarnemingen en beperking van het natuurlijk gedrag.’ Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) drong in april bovendien aan op handhaving van het fokverbod.

Met de verklaring van de Utrechtse deskundigen in de hand voerde de NVWA een inspectie uit bij de betreffende fokker, zegt de woordvoerder. ‘Daarbij troffen we een nestje Bambino-kittens aan, waardoor we konden vaststellen dat er sprake was van fokken en dus van een overtreding van de wet.’

Boete

Op overtreding van het fokverbod staat een boete van 1.500 euro. De eigenaar van het fokbedrijf liet echter in mei al op Facebook weten haar beide Bambino-poezen te hebben gesteriliseerd. ‘Door al het rumoer hebben we besloten de poezen te laten steriliseren, nog voor het besluit van de NVWA er is, dit omdat het wel duidelijk is wat het besluit zal zijn. Erg jammer.’

De Utrechtse onderzoekers benadrukken in hun verklaring dat het predicaat ‘schending van dierenwelzijn’ ook van toepassing is op andere en toekomstige ‘designerkatten’ of designer-gezelschapsdieren die voortkomen uit mutantenfokkerij, zoals sommige honden met bijvoorbeeld een korte snuit. De NVWA-woordvoerder zegt dat er nog meer handhavingsverzoeken liggen voor andere fokkers. ‘Die nemen we serieus. Ik verwacht dat we in de toekomst vaker zullen handhaven.’