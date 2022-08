Voor het eerst geeft een Brits museum geroofde kunst terug aan Nigeria

Deze bronzen plaquette toont een ontmoeting tussen een krijgsheer en Portugese handelaren, links en rechts. Beeld AP

De beslissing van het Horniman Museum, een Londens museum voor natuurgeschiedenis, wereldculturen en muziekinstrumenten, heeft betrekking op 72 kunstvoorwerpen. Het gaat onder andere om een bronzen haan, ivoren en bronzen ceremoniële objecten, en een sleutel van het ‘paleis van de koning’. De topstukken zijn 12 ‘Benin bronzes’ – bronzen plaquettes die tijdens een Britse koloniale oorlog in 1897 tegen het koninkrijk Benin, in het huidige Nigeria, zijn buitgemaakt en vervolgens verkocht in Europa. Musea over de hele wereld herbergen naar schatting zo’n 10 duizend van deze Benin bronzes.

In de afgelopen jaren is er in veel landen een discussie op gang gekomen over wat te doen met dit soort gestolen kunst. De Duitse regering besloot vorig jaar om alle stukken terug te geven aan Nigeria, de Universiteit van Aberdeen volgde kort daarna door een bronzen beeld terug te geven. Enkele maanden later kondigde de Belgische regering aan dat alle uit Congo gestolen kunst in Belgische musea voortaan eigendom is van de Congolese regering. Van 114 stukken in Nederlandse musea is onomstotelijk bewezen dat het koloniale roofkunst is, en ook hier speelt de discussie over wat daarmee gedaan moet worden.

Overheid is eigenaar

In Groot-Brittannië gaan al langer stemmen op om gestolen kunst terug te geven aan de originele eigenaars of hun juridische opvolgers. Maar de Britse overheid lag altijd dwars – en die is eigenaar van de kunst in door de staat gefinancierde musea zoals het Horniman en het British Museum, de musea waar het grootste deel van de gestolen kunst ligt.

Dit borstmasker werd in 1897 buitgemaakt door Britse militairen. Beeld via REUTERS

Het Horniman heeft nu toch overheidstoestemming gekregen om de kunststukken over de dragen aan de Nigeriaanse regering. Aan dat besluit is uitgebreid onderzoek voorafgegaan naar welke kunststukken in aanmerking komen voor teruggave. Ook ‘bezoekers, schoolkinderen, academici, erfgoedprofessionals en kunstenaars in Nigeria en het Verenigd Koninkrijk’ hebben inspraak gehad in de beslissing.

‘Er is overduidelijk bewijs dat deze objecten met geweld zijn verkregen, en extern overleg ondersteunde ons inzicht dat het zowel moreel als gepast is om ze terug te geven aan Nigeria’, zegt Eve Salomon, bestuursvoorzitter van het museum. Binnenkort volgt overleg met de Nigeriaanse overheid over eventuele bruikleenovereenkomsten en de benodigde zorg om de voorwerpen in goede staat te houden.

Meer teruggaven

Hoogstwaarschijnlijk is het Horniman niet het laatste Britse museum dat gestolen kunstschatten teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar. Vorige week nog lieten de universiteiten van Oxford en Cambridge weten dat ze hetzelfde willen doen met meer 200 Benin bronzes uit de collecties van hun musea. Daar moet de Britse overheid nog wel toestemming voor geven, maar nu het Horniman die heeft gekregen lijkt het waarschijnlijk dat andere musea die ook krijgen.

Dat het Horniman vooropgaat in deze beweging, past goed in het vooruitstrevende imago dat het museum zich in de afgelopen jaren heeft aangemeten. Vorige maand werd het uitgeroepen tot Brits Museum van het Jaar, met dank aan de ‘Reset Agenda’ van het museum. Onder die noemer besteedt het museum meer aandacht aan klimaat en milieu en probeert het jongeren uit de diverse gemeenschappen van Londen te betrekken bij de collectie.