Voor het eerst een doventolk bij een belangrijke persconferentie: ‘Het gebaar voor hamsteren moest ik wel even opzoeken’

Gebarentolk Irma Sluis tijdens de persconferentie. Beeld NOS

Het ‘hamsterfragment’ werd veelvuldig gedeeld op sociale media. ‘De reacties zijn nogal overweldigend,’ zegt Sluis over de telefoon. ‘Ik kom daar om mijn werk te doen: tolken. Dat daar zoveel reactie op zou komen, had ik niet verwacht.’

Het was voor het eerst in Nederland dat er een gebarentolk bij een belangrijke persconferentie aanwezig was. Daarmee werd gehoor gegeven aan de oproep van belangenverenigingen voor een gebarentolk bij crisiscommunicatie. ‘Voor doven en slechthorenden is het van levensbelang dat ze toegang hebben tot alle informatie, zeker in tijden van crisis’, zegt Jos de Winde, woordvoerder van belangenvereniging Dovenschap.

Dat crisiscommunicatie voor doven en slechthorenden niet altijd toegankelijk is, bleek volgens De Winde vorig jaar bij de tramaanslag in Utrecht. ‘Dove mensen die in Utrecht en omstreken wonen, kwamen er pas later of helemaal niet achter dat zij binnen moesten blijven totdat de dader was gevlucht’, zegt ze.

Ook Sluis vindt het belangrijk dat informatie voor iedereen toegankelijk is. Voordat ze gebarentolk werd, werkte ze bij de informatiebalie van de NS. ‘Ik kon doven en slechthorenden prima uitleggen hoe laat de trein vertrok, maar ik vond het jammer dat ik mijzelf niet beter kon uitdrukken’, zegt ze. Om zichzelf verstaanbaar te maken, besloot ze de hbo-opleiding Nederlandse gebarentaal te volgen. Nu tolkt ze bij uitzendingen van het NOS Journaal, sinds deze week dus ook bij persconferenties.

Voordat de persconferentie vorige week donderdag begon, moest Sluis wel nog het gebaar voor ‘hamsteren’ opzoeken. ‘Ik kreeg een concepttekst. Toen ik daar het woord ‘hamsteren’ zag staan, heb ik toch even het Nederlands gebarencentrum benaderd zodat ik kon checken wat het gebaar daarvoor is’, zegt Sluis.

Het gebaar voor ‘hamsteren’ bleek te bestaan. Net als andere gebaren is het in een onlinewoordenboek vastgelegd. Dat is te vinden op de website van het Nederlandse gebarencentrum, waar ‘hamsteren’ is uitgeroepen tot gebaar van de week.

Een groot deel van Nederland heeft het filmpje inmiddels gezien. Op de vraag wat Sluis van al deze aandacht vindt, reageert ze nuchter. ‘Wat moet ik ervan vinden? Ik doe gewoon mijn werk. Als alle reacties betekenen dat er positieve aandacht is voor gebarentaal, dan is dat mooi meegenomen.’