Voor het eerst behoren de meeste Nederlanders niet tot een religieuze groepering

Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlanders zich niet tot een religieuze groepering. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2017. Minder dan de helft (49 procent) van de bevolking van 15 jaar of ouder geeft aan tot een religieuze groep te behoren.

Beeld ANP

In 2016 zag nog precies de helft van de Nederlandse bevolking zichzelf als religieus. In 2012 was dat 54 procent. Bijna een kwart van de Nederlanders is rooms-katholiek. Vooral katholieken keren de mis de rug toe. Gereformeerden gaan het vaakst naar de kerk.