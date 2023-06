Voor het beste eten ter wereld moet je dit jaar in de Peruaanse hoofdstad Lima zijn

Virgilio Martínez (45), chef-kok van het winnende restaurant Central in Lima. ‘Het draait niet om de wedstrijd of om het zijn van de nummer één.’ Beeld AFP

Eigenlijk heeft het nog lang geduurd. De Peruaanse keuken staat al jaren te boek als (wellicht) de beste van Latijns-Amerika. Restaurant Central, de winnaar van dit jaar, kwam tien jaar geleden de lijst van het Britse mediabedrijf William Reed binnen op plek vijftig. Sindsdien klom het gestaag omhoog. Dit jaar kon niemand meer om de Peruanen heen: het omvangrijke menu dat alle hoogteverschillen van het Zuid-Amerikaanse land eert, is volgens de jury het lekkerste op de planeet.

In het restaurant van chef-koks en echtgenoten Virgilio Martínez (45) en Pía Léon (36), beiden geboren Limeños, maakt de gast een reis langs vijftien Peruaanse ecosystemen, van de Stille Oceaan tot de pieken van de Andes. Bij elke gang staat de hoogte vermeld van de herkomstlocatie van de ingrediënten. ‘Extreme hoogte’ bijvoorbeeld, 4.200 meter boven zeeniveau: kiwicha (kattenstaartamarant), mais en bladeren van de zoete aardappel. Of ‘zwarte rotsen’, 10 meter onder water: zeewier, schelpen en inktvis. Varkensbuik uit het Andesbos (2.700 meter), de vrucht cherimoya uit de Heilige Vallei (2.800 meter), een arapaima-vis uit de Amazone (146 meter).

Over de auteur

Joost de Vries is correspondent Latijns-Amerika voor de Volkskrant. Hij woont in Mexico-Stad. Hij werkte eerder op de economische en politieke redactie van de Volkskrant.

‘Het draait niet om de wedstrijd of om het zijn van de nummer één’, zei oprichter Martínez bij het ontvangen van de prijs in de Spaanse stad Valencia. ‘Dit gaat over het dagelijkse werk waar we zo van houden, over het bereiken van onze prachtige doelen en het zoeken naar de waarheid.’ Luid applaus klonk in de zaal toen hij Peru en de stad Lima bedankte, mede omdat nog drie restaurants uit de Peruaanse hoofdstad een plek op de lijst hadden bemachtigd (onder andere Kjolle op plek 28, eveneens van chef Martínez).

Omdat de jury bestaande uit koks, hoteliers, culinair journalisten en gastronomen elk jaar een nieuw restaurant uitroept tot ‘beste ter wereld’, bestaat er ook nog een hors catégorie: de besten van de besten, het selecte gezelschap van eerdere winnaars. Volgend jaar voegt Central zich bij eerdere besten als het Deense Noma en het Britse The Fat Duck. In de top 50 van 2023 zijn geen Nederlandse restaurants opgenomen. Vlak over de grens kunnen foodies wel terecht bij The Jane (plek 39) in Antwerpen.

Het menu van restaurant Central aan Peru is overigens voor de meeste Peruanen onbetaalbaar. De culinaire reis van zo’n drie tot vier uur kost tussen de 250 en 300 euro, iets minder dan het gemiddelde Peruaanse maandloon van vorig jaar.