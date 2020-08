Voor expats was er geen plek om coronanieuws te volgen. Dus begonnen deze studenten ‘NOS in English’

Omdat er geen enkele plek was waar in Nederland levende buitenlanders voor coronanieuws terechtkonden, gingen Utrechtse studenten zelf aan de slag. Hun Facebookpagina ‘NOS in English’ is een groot succes geworden.

Student Marie Claessen (21) keek dinsdagavond naar de persconferentie van premier Mark Rutte, maar niet alleen voor zichzelf. Met een laptop op schoot zat ze voor de televisie bij haar ouders in Den Haag, alle nieuwe coronamaatregelen snel vertalend voor de Facebook-pagina ‘NOS in English’. ‘Mijn ouders en broertje wilden de maatregelen meteen bespreken, maar ik zei dat ze stil moesten zijn. Eerst de vertaling.’

Claessen is inmiddels zo geroutineerd dat ze de woorden van Rutte bijna direct in het Engels kan vertalen. ‘Soms gebruikt hij wat lastiger woorden, zoals ‘handhaving’. Dan weet ik het Engels woord even niet meer en dat zoek ik dan later op.’ Binnen anderhalf uur stond de vertaling op ‘NOS in English’. De pagina is een baken geworden voor expats en anderen die geen Nederlands spreken en die snel op de hoogte willen komen van de Corona-maatregelen van de overheid.

De Colombiaanse expat Ivan Cabrera (38) was opgelucht toen hij het initiatief aan het begin van de coronacrisis op Facebook vond. Hij komt er niet uit met alleen Google Translate, maar wil zich wel graag aan de nieuwe regels houden. Zo ging het op de Facebook-pagina over de maatregelen in de supermarkten, met eronder door volgers genomen foto’s van mensen die zich er niet aan hielden. Cabrera bekeek dinsdagavond live de persconferentie van Rutte, maar begreep er niks van. ‘Dan wacht ik rustig een vertaling af op ‘NOS in English’.’

De pagina begon klein, als een vriendendienst voor mede-studiegenoten die geen Nederlands spreken. Noes Petiet (19) plaatste in maart een bericht in de Facebook-groep van University College Utrecht, waarin zij vroeg of mensen geïnteresseerd zouden zijn in een nieuwe Facebook-groep met vertaalde berichten van de NOS over de coronamaatregelen. Ook vroeg ze of studenten haar wilden helpen bij het up-to-date houden van die groep.

De studenten wonen samen op een campus en voelen zich daardoor verbonden. De studie is gebaseerd op het Amerikaanse universiteitssysteem, waarbij je vakken in uiteenlopende richtingen kan volgen en in je tweede jaar pas een studierichting kiest. Binnen een paar dagen werd ‘NOS in English’ gedeeld door andere University Colleges. De pagina kreeg pas echt veel volgers toen de NOS het initiatief in zijn live-blog noemde. Dezelfde dag nog crashten de telefoons van de studenten met meer dan 10.000 verzoeken tot lidmaatschap. Daarom besloten ze de ‘groep’ te veranderen in een ‘openbare’ Facebook-pagina.

Al snel groeide de pagina uit tot een geoliede nieuwsredactie met twaalf studenten tussen 17 en 21 jaar oud, met ruim 23.000 volgers. ‘In het begin van de crisis had elke student iedere dag een shift van anderhalf uur’, vertelt redactielid Manar el Amrani (20). ‘Je vertaalde dan het laatste nieuws van de NOS, zette het op de Facebook-pagina en je las het vertaalwerk van de vorige persoon na.’ ‘Een keer hebben we een vertaalfoutje gemaakt’, zegt Petiet. ‘Toen hadden we het ‘wattenstaafje’, waarmee een coronatest wordt afgenomen, vertaald naar nosebar, wat chocoladereep met neussmaak betekent.’

De groep dankt haar succes aan het snel, objectief en betrouwbaar posten van nieuws. El Amrani: ‘Mensen raken minder in paniek, omdat wij het nieuws snel vertalen.’ Aan het begin van de coronacrisis was zij nog in Singapore op uitwisseling. Ze kreeg niks te horen van de ambassade en ze wilde weten of de grenzen dicht gingen. ‘Ik zat continu de liveblog van de NOS te refreshen voor informatie. Dat is misschien wel de reden dat ik tot de redactie van ‘NOS in English’ ben toegetreden. Ik wilde anderen helpen die met dit gevoel zaten.’

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, werkt elke student nog een uur per week. Ze zouden het liefst hun werk overdragen aan de overheid. ‘Engelse ondertiteling bij het 8 uur-Journaal zou al een groot verschil maken, zegt Petiet. ‘Als wij het vrijwillig kunnen met een groep studenten, waarom kan de NOS het dan bijvoorbeeld niet?’ Maar die heeft niet de capaciteit dat zelf te doen, vertelt woordvoerder Onno Duyvené de Wit. ‘We hebben de pagina gedeeld in ons liveblog, omdat het een mooi initiatief is. We doen ons best betrouwbaar en onafhankelijk nieuws te verspreiden en het is mooi als zo’n Facebook-groep daar een handje bij helpt.’

De dankbaarheid onder gebruikers is groot. De studenten krijgen geld aangeboden en potentiële sponsors zochten contact. Maar ‘NOS in English’ neemt geen geld aan. De groep wil niet profiteren van de pandemie en wil graag onafhankelijk blijven. ‘NOS in English’ krijgt veel aanbiedingen van gebruikers die als blijk van waardering voor de studenten willen koken. Petiet: ‘Volgens mij hoeven we na de coronacrisis een jaar lang niet zelf ons eten te maken.’