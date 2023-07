Voor- en tegenstanders Rutte verenigd in waardering voor premier, maar kritiek wordt niet geschuwd

Demissionair premier Mark Rutte. Beeld David van Dam

Als één woord vaak viel in de buurt van de tijdelijke plenaire zaal van de Tweede Kamer, waar politici reageerden op het vertrek van Mark Rutte, dan is het ‘respect’. Zelfs zijn felste tegenstanders uitten hun waardering voor het besluit van de demissionaire premier om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen en de politiek te verlaten als een nieuw kabinet is aangetreden.

Zo sprak PVV-leiders Geert Wilders van een ‘dapper besluit’ van de man waarmee hij regelmatig in aanvaring kwam tijdens Kamerdebatten. ‘Ik heb er respect voor dat hij – niet met onze ideeën, maar toch – wel zijn best heeft gedaan voor Nederland.’

Volgens Wilders heeft zijn PVV als gedoogpartner constructief samengewerkt met Ruttes VVD, tijdens kabinet-Rutte I van 2010 tot 2012. Dat viel toen de PVV zijn steun introk, omdat de partijen het niet eens konden worden over bezuinigingen. Rutte heeft het Wilders altijd nagedragen dat hij destijds wegliep.

Hoewel Wilders er bijna een gewoonte van maakte om moties van wantrouwen in te dienen tegen Rutte, zal hij dat maandag niet opnieuw doen. Voorafgaand aan het debat had hij dat wel aangekondigd, maar nu ‘houdt het tijdperk Rutte op’, aldus Wilders. Hij sprak van ‘een indrukwekkende dag’.

Ook de andere partijen die van plan waren een motie van wantrouwen in te dienen, willen nu vooral benadrukken hoeveel respect ze hebben voor het besluit van Rutte. GroenLinks-leider Jesse Klaver zei dat Rutte ‘het landsbelang weer boven het partijbelang stelt’. Daarmee kan hij wat Klaver betreft tijdens de demissionaire periode van het kabinet gewoon aanblijven.

Hij looft Ruttes opstelling rondom de vliegramp met MH17 in 2014, maar is kritisch op zijn beleid: ‘Wat hij heeft gedaan met het land, daar ben ik kritisch over, als je ziet hoeveel mensen er in armoede leven en het klimaatbeleid dat niet van de grond is gekomen.’ PvdA-leider Attje Kuiken, die bij de komende verkiezingen één lijst wil vormen met GroenLinks, liet zich in vergelijkbare woorden uit. Ze zei wel Ruttes opstelling in de asielonderhandeling die leidden tot de val van het kabinet ‘onbezonnen’ te vinden.

‘Verstandig’ en ‘onvermijdelijk’

In andere reacties van oppositiepartijen klinkt door dat men het besluit van Rutte als onvermijdelijk zag. SP-leider Lilian Marijnissen spreekt van een ‘verstandig besluit’, Denk-voorman Farid Azarkan noemt het ‘de juiste beslissing op het verkeerde moment’. Volt-fractieleider Laurens Dassen vindt het ‘de enige verstandige keuze’, volgens Sylvana Simons van Bij1 is het ‘goed nieuws voor het land.’

BBB-leider Caroline van der Plas was erg verrast. Zij had gedacht dat Rutte gewoon weer lijsttrekker zou worden bij de komende verkiezingen. Tegelijkertijd noemt ze zijn vertrek goed: ‘Ik denk dat heel veel mensen behoefte hebben aan een nieuwe premier. Ik ben blij dat hij ook heeft ingezien dat hij niet de man is die in het volgende kabinet premier moet worden.’ Van der Plas had eerder gezegd niet in een kabinet plaats te zullen nemen waar Rutte premier van is.

Pieter Omtzigt, wiens relatie met Rutte beschadigd raakte in de verkenning rondom het huidige kabinet, noemt het besluit in het ‘belang van het land’. De afgelopen weken was er volgens Omtzigt geen ‘fatsoenlijk landsbestuur’ meer. Hij constateert dat Ruttes leiderschap deze hele kabinetsperiode al ‘niet meer vloeiend’ was. Wel heeft Rutte zich volgens Omtzigt ‘keihard ingezet’ voor Nederland.

Kritische coalitiepartners

Coalitiepartners roemen Rutte, maar er klinkt ook wat verbolgenheid over de manier waarop het kabinet ten val kwam. D66-fractieleiders Jan Paternotte: ‘Als ik kijk wat er afgelopen week is gebeurd, denk ik niet dat dit te vermijden was.’ Volgens Paternotte is het land ‘in chaos gestort’, omdat de aanpak van veel problemen stil komt te liggen: ‘Het klimaatvraagstuk, stikstofproblemen, betaalbare woningen, heel veel andere zaken. Daar moeten we wel mee vooruit.’

Pieter Heerma van het CDA zegt dat na dertien jaar premierschap van Rutte ‘het respect overheerst’. Maar benadrukt hij: ‘Op cruciale momenten heeft hij niet bijgestuurd op een overheid die te technocratisch geworden is, die burgers als het gaat om toeslagen en Groningen te lang niet heeft gediend.’ Het verdient zijn voorkeur dat een nieuwe generatie het voor het zeggen krijgt. Ook zelf maakt Heerma, sinds 2012 Kamerlid, een pas op de plaats. Hij is niet opnieuw verkiesbaar, kondigde hij aan.

Fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie, die tegenover Rutte stond in de kabinetsonderhandeling over migratie, zegt het nu vooral ‘gepast te vinden’ haar waardering uit te spreken voor Rutte. ‘Ik denk terug aan de kernmomenten als premier, zoals de MH17. Dat is iets wat we allemaal nog voelen. Of verschillende crises waarin hij verschillende partijen aan tafel bracht en het lukte om door te regeren.’