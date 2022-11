Voor emir van Qatar past WK in strategie om Saoedi-Arabië op afstand te houden

In Qatar is de angst voor een Saoedische machtsgreep een constante. Hoe populairder het ‘merk’ Qatar is, zo redeneert de emir, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, hoe kleiner de kans dat zijn rivalen hem iets durven aan te doen.

De emir was woedend. Er was een ‘lasterlijke campagne’ tegen Qatar gaande vol ‘onwaarheden’, zo zei de 42-jarige eind oktober tijdens een toespraak. Sommige kritiek was opbouwend geweest, maar naarmate het WK voetbal dichterbij kwam was er met ‘twee maten gemeten’. Hij vroeg zich hardop af wat de ‘werkelijke motieven’ achter de internationale kritiek waren. Meer woorden wilde sjeik Tamim bin Hamad Al Thani er niet aan vuilmaken.

Het was een opmerkelijk moment, omdat de emir van Qatar zelden het achterste van zijn tong laat zien. Sjeik Tamim wil iedereen te vriend houden – een logisch gevolg van het feit dat zijn land (qua oppervlakte een kwart van Nederland) een kleinduimpje is, ingeklemd tussen de grootmachten Iran en Saoedi-Arabië. Pragmatisme heeft de overhand. Je ziet het aan de kameleontische kledingstijl van de emir: binnenlands gaat hij gekleed in een traditionele dishdasha, tijdens overzeese reizen altijd in een westers maatpak.

Rond het WK is het anders: Qatar wil zich alle kritiek niet laten aanleunen. De uitlatingen van de emir hebben binnenlands de sluizen geopend. ‘De zeven meest misleidende koppen in de anti-Qatardesinformatieoorlog’, zo kopte de doorgaans bedaagde webpagina Doha News boven een stuk waarin westerse media zoals The Guardian ervanlangs kregen vanwege hun veronderstelde ‘leugens’ over de duizenden doden onder arbeidsmigranten.

Sjeik Tamim is een telg van de Al Thani, een stam met naar schatting 20 duizend leden die halverwege de 19de eeuw uitgroeide tot de dominante familie. Qatar was op dat moment nog een Brits protectoraat, een status die het behield tot de onafhankelijkheid in 1971.

De lange stamboom garandeert Qatars stabiliteit, al is de troonopvolging vaak een punt van strijd. Anders dan bij sommige andere royaltyhuizen is de oudste zoon namelijk niet automatisch de opvolger. De emir wijst zelf een van zijn zoons aan. Twee keer ging het anders en maakte Qatar een staatsgreep mee: de eerste in 1972, de tweede in 1995, toen sjeik Hamad (de vader van Tamim) gebruikmaakte van een buitenlands ziekenhuisbezoek van zijn vader en de troon besteeg. Er werd geen schot gelost, iedereen voegde zich naar de nieuwe orde.

Angst voor Saoedische machtsgreep

Alhoewel, iedereen? Niet helemaal. Binnen de familie rommelde het en buurland Saoedi-Arabië vreesde zijn invloed op het emiraat kwijt te raken. Een half jaar later probeerden de Saoediërs met behulp van Franse huurlingen een eigen staatsgreep te plegen, maar die mislukte. Een neef van de emir werd als schuldige aangewezen en veroordeeld tot levenslang.

De angst voor een nieuwe Saoedische machtsgreep is sindsdien een constante in de Qatarese buitenlandpolitiek. Iedere emir krijgt ermee te maken, ook sjeik Tamim, aan de macht gekomen in 2013, toen hij pas 33 was. De ambities die hij als tiener koesterde om proftennisser te worden (zijn ouders haalden tennislegende Boris Becker naar Doha voor privéles), had hij opzijgezet, waarna zijn vader aftrad en hem tot opvolger benoemde.

De lijn die zijn vader inzette, werd door Tamim voortgezet. Door zich op het wereldtoneel te manifesteren probeert hij bescherming te zoeken tegen Saoedi-Arabië. Die bescherming rust op drie pijlers: de export van vloeibaar gas (lng), de aanwezigheid van de Amerikanen (die een luchtmachtbasis hebben) en het profileren van het land middels cultuur, media en sport – kort gezegd soft power. De bekendste voorbeelden zijn, naast het huidige WK, tv-zender Al Jazeera en de Franse topclub Paris Saint-Germain (PSG). Hoe groter de populariteit van het ‘merk’ Qatar, zo redeneert de emir, hoe kleiner de kans dat zijn rivalen hem iets durven aan te doen.

In 2017 volgde de zwaarste crisis tot nu toe, toen Saoedi-Arabië in samenspraak met andere Arabische landen een blokkade tegen Qatar afkondigde. Grenzen gingen dicht, de handel werd stilgelegd. Het springende punt was de steun die Doha sinds jaren biedt aan de conservatieve Moslimbroederschap. Die groepering wordt – samen met het sjiitische bewind in Iran – door veel Golfstaten gezien als de grootste bedreiging voor de regio.

Golf van trots en nationalisme

De Saoediërs kwamen met dertien eisen, waaronder de sluiting van Al Jazeera. De emir sloeg ze allemaal in de wind en begon in plaats daarvan aan een internationaal publiciteitsoffensief. Hij liet zich interviewen door Charlie Rose van het Amerikaanse nieuwsprogramma 60 Minutes. ‘Ze houden niet van onze onafhankelijkheid’, klaagde sjeik Tamim. ‘We willen vrijheid van meningsuiting voor de mensen in deze regio. […] Dat zien ze als een bedreiging.’

De emir overdreef: meningsvrijheid is er in Qatar nauwelijks. Al Jazeera bericht kritisch over de regio, maar nooit over het thuisland zelf. Niettemin was de toon gezet voor een golf van trots en nationalisme. Overal in Qatar werden spandoeken met afbeeldingen van de emir opgehangen en op sociale media werden hashtags gelanceerd als #istandwithqatar en #TamimtheGlorious. Ook de recordaankoop (222 miljoen euro) van voetbalvedette Neymar door PSG werd gevierd als een teken van onverzettelijkheid. Toen de Saoediërs doorkregen dat ze hun zin niet gingen krijgen, besloten ze de strijdbijl te begraven. Begin 2021 werden de betrekkingen hersteld.

Voor de Qatarezen was dat een ‘enorme overwinning’, die aan hun zelfvertrouwen heeft bijgedragen, zegt Giorgio Cafiero, directeur van denktank Gulf State Analytics. Of het land concessies heeft gedaan, is onduidelijk. Volgens Cafiero is het denkbaar dat er in stilte is afgesproken dat Al Jazeera zijn kritische berichtgeving over Saoedi-Arabië en Egypte iets afzwakt. Die prijs zal de emir met liefde hebben betaald.