Voor een prijsplafond ligt het plafond op gas wel erg hoog

Een medewerker van een isolatiebedrijf helpt een huis in Breda beter te isoleren. Beeld Elisa Maenhout

‘We willen onze burgers en bedrijven beschermen tegen extreme prijspieken’, zei Eurocommissaris Kadri Simson (Energie) dinsdagmiddag, toen zij haar voorstel voor een ‘marktcorrectiemechanisme’ voor de gasprijs presenteerde. Op een belangrijke vraag van de aanwezige journalisten moest zij het antwoord schuldig blijven: wat zou er zijn gebeurd als die ‘cap’ op de gasprijs er deze zomer al was geweest? Zou het correctiemechanisme dan in werking zijn getreden?

Pas tegen het eind van de avond stuurde Simson alsnog een ietwat wollig antwoord: ‘Wat er in augustus gebeurde is weliswaar vergelijkbaar met wat we met deze maatregel willen voorkomen, maar de correctie zou er nog niet door in werking zijn getreden.’ Oftewel: het prijsplafond had het probleem waarvoor het in leven wordt geroepen, in augustus niet opgelost.

Het voorstel, dat de Commissie donderdag in Brussel voorlegt aan de Europese Energieministers, wordt inmiddels gekarakteriseerd als een ‘homeopatische cap’ - zo verdund dat het niets uithaalt. Is het daarmee ook kansloos?

Dreigend faillissement

Even terug naar augustus, toen Rusland de Nord Stream-pijplijn afsloot en de gasprijs ongekende hoogte bereikte. In die prijspiek was Duitsland een hoofdrolspeler. Dat land was de hoofdafnemer van Nord Stream en had daardoor een aantal acute problemen. Een van de afnemers was het Duitse energiebedrijf Uniper, dat met langlopende contracten gas had gekocht van Gazprom. Dat gas had Uniper grotendeels alvast doorverkocht aan de industrie en kleinere energiebedrijven.

Nu de Russische toevoer stopte moest Uniper dus ineens elders peperduur gas kopen. Normaal gesproken zou dat een faillissement inleiden, met verstrekkende gevolgen voor alle Uniper-klanten. Om dat te voorkomen, besloot de Duitse overheid vele miljarden in het bedrijf te pompen. Met dat geld kon Uniper op de gasmarkt TTF vervangend gas inkopen.

Datzelfde deed intussen een andere Duitse partij. Het Duitse staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van het gasnet moest namelijk – ongeacht de prijs – gas hamsteren om de gasvoorraden te vullen. Voor het ingaan van de winter zouden die voor 80 procent vol moeten zitten, zo was in Europa afgesproken.

Wanneer in een toch al krappe markt een aantal partijen met zeer diepe zakken tegen elkaar opbieden, schiet de prijs natuurlijk omhoog. Op de top kostte gas op TTF meer dan 350 euro per megawattuur, twintig keer zoveel als jarenlang gebruikelijk was. Zonde van het geld, analyseerden veel economen, want die prijs lag ruim boven het bedrag dat nodig was om te zorgen dat al het beschikbare aardgas in de wereld naar Europa zou komen. Elke vrije tanker vol vloeibaar aardgas (lng) was allang op weg naar de Europese havens. De hoge TTF-prijs betekende dus meer winst voor Noren, Qatarezen en Amerikanen, maar niet dat Europa meer gas kreeg.

Zo kwam al heel snel het idee op de politieke agenda van een cap, een plafond voor de gasprijs. Als niemand meer mag betalen dan een bepaald bedrag, blijft de prijs laag, zo is de gedachte. Al maandenlang pleiten zestien lidstaten daarvoor. Maar met name Nederland, Duitsland en de Europese Commissie zelf zagen er niets in. Door rigoureus in te grijpen in de markt kun je meer kapot maken dan je lief is, stellen zij.

Energiezekerheid in gevaar

Zo loop je met een plafond het risico dat je wordt overboden op de wereldmarkt en dat lng-tankers Europa voorbij varen. Ten tweede is ‘de markt’ binnen Europa nou eenmaal de enige manier om te bepalen waar het schaarse gas naartoe gaat.

Stel je de markt buiten werking, dan zou je dus een nieuw systeem moeten optuigen om gas tussen lidstaten te verdelen. De Europese Commissie is naar eigen zeggen in elk geval niet in staat om zo’n verdeling snel op poten te zetten. Ten derde vrezen critici dat een cap onvoorziene schade kan aanrichten aan de bedrijven die op de gasmarkt actief zijn. De energiezekerheid en de financiële stabiliteit van de energiesector zou daardoor in gevaar kunnen komen.

De grote weerstand binnen de Commissie is duidelijk terug te lezen in het nieuwste voorstel van Simson. Voordat het plafond in werking treedt, moet namelijk aan twee extreme voorwaarden worden voldaan: De TTF-prijs voor gas moet twee weken lang boven de 275 euro per megawattuur liggen. Ten tweede moet die prijs ook nog eens tien dagen lang minimaal 58 euro hoger liggen dan de prijs van lng. Het is een situatie die zich nog niet heeft voorgedaan. Daarbij is het plafond beperkt tot maar een type energiecontract, waar makkelijk omheen gehandeld kan worden tegen prijzen die dus wel veel hoger kunnen zijn. En kan het plafond elk moment worden weggehaald zodra zich ‘onbedoelde gevolgen’ voordoen.

Onderhandelingstaciek

‘Dit is eigenlijk een non-cap’, concludeert analist Andreas Schroeder van ICIS, een bureau dat marktinformatie levert aan de internationale energiehandel. ‘Gelukkig.’ De gasprijs sprong woensdagochtend direct met 10 procent omhoog. Volgens Schroeder is dat het resultaat van opluchting in de markt. ‘Veel handelaren hebben de afgelopen dagen even hebben afgewacht, nu het voorstel meevalt wordt er weer meer gehandeld en stijgt de prijs.’

De Duitse regering heeft nog geen officiële reactie gegeven, maar bronnen stellen dat de Duitsers blij zijn dat het bedrag zo hoog is en dat er zoveel veiligheidsmechanismen zijn ingebouwd. De Nederlandse minister Rob Jetten (Energie, D66) blijft wel zeer kritisch, het plan zou de plank misslaan. Opvallend, vindt Schroeder. ‘Maar het kan natuurlijk ook onderhandelingstactiek zijn. Als je het nu al zou omarmen zullen andere lidstaten dat als een aanmoediging zien om de prijs voor het plafond verder omlaag te krijgen.’ Dat gebeurt inderdaad. Jettens Griekse collega stelt dat de 275 euro ‘veel te hoog’ is. Hij zegt dat het plafond ergens onder de 200 euro zal liggen.

Donderdag zal blijken of dit inderdaad de opmaat is naar een potje handjeklap waarbij de partijen elkaar halverwege ontmoeten. Zo niet dan schuift deze netelige kwestie gewoon weer wat verder door. Half december treffen de Europese regeringsleiders elkaar weer.