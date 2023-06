Voor derde nacht op rij rellen om dood Franse jongen: brand in bank, honderden arrestaties

Brandende auto’s na de mars voor de doodgeschoten Nahel in Nanterre. Beeld AP

Net als een nacht eerder werden onder meer auto’s, politiebureaus en gemeentehuizen in brand gestoken en winkels geplunderd door woedende menigten. In het oude centrum van Marseille is de politie met vuurwerk bekogeld door massaal opgekomen jongeren. Ook in onder meer Lyon, Lille, Sevran, Reims, Roubaix, Nantes, Orléans en de Parijse voorstad Clichy-sous-Bois hebben betogers brand gesticht en zijn ze de confrontatie aangegaan met de politie.

In verschillende steden geldt een samenscholingsverbod. Ook in Nanterre, waar Nahel dinsdag werd doodgeschoten, was de situatie gespannen na een protestmars eerder op de dag. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden in heel het land al 421 mensen opgepakt, van wie 242 in Parijs en omgeving. De meeste arrestanten zouden tussen 14 en 18 jaar oud zijn.

De politie heeft door heel Frankrijk 40.000 agenten ingezet, waarvan een kwart in Parijs en omgeving. In het centrum van de hoofdstad werd geplunderd in het bekende winkelcentrum Forum Les Halles en hadden relschoppers en plunderaars het gemunt op verschillende winkels in de bekende Rue Rivoli.

Aan het einde van de middag werd traangas gebruikt toen enkele deelnemers projectielen naar politieagenten begonnen te gooien, meldt het persbureau AFP. Jongeren staken auto’s in brand, bekogelden agenten met molotovcocktails en stenen en bestormden de ingang van een gevangenis. Vanwege de onlusten werden bus- en tramdiensten in de gehele regio Parijs stilgelegd.

In Nanterre werd volgens Le Monde een filiaal van bank Crédit Mutuel in brand gestoken. In Marseille moest de oude haven door de politie worden ontruimd met inzet van traangas. In Toulouse hielden de straatgevechten tussen politie en jongeren pas op toen er hevig onweer losbrak.

‘We eisen dat justitie haar werk doet, anders doen we het op onze manier’, zei een jongen in Nanterre tegen persbureau Reuters. Al decennia klagen de inwoners van banlieues, zoals buitensteden in Frankrijk worden genoemd, over geweld en racisme door de politie. Doden als gevolg van een politieoptreden leidden al vaker tot protesten.

Verkeersovertreding

Op dinsdag ontstaken groepen jongeren, met name in de Parijse banlieues, in woede naar aanleiding van de dood van Nahel M., een jongen van Algerijnse afkomst. Eerder die dag werd hij in een auto aangehouden door twee agenten voor een verkeersovertreding. Kort daarop werd hij van dichtbij in de borst geschoten.

Volgens de agenten zou M., die geen rijbewijs had, hebben geprobeerd op hen in te rijden nadat ze hem staande hadden gehouden, maar een geverifieerd filmpje door een omstander lijkt dat tegen te spreken. Te zien is hoe de agenten naast de auto staan terwijl een van hen een pistool op M. gericht houdt. De auto begint weg te rijden, waarna een knal klinkt. Kort daarna zou het slachtoffer zijn overleden.

Op donderdag vond een mars plaats in Nanterre, de Parijse buitenstad waar Nahel werd doodgeschoten. Zijn moeder, die een shirt met de tekst ‘gerechtigheid voor Nahel’ droeg, was een van de duizenden aanwezigen die protesteerden tegen politiegeweld.

Vorig jaar werden in Frankrijk 13 mensen gedood door de politie nadat ze weigerden te stoppen voor verkeerscontroles, de meerderheid zwarten of mensen van Arabische origine, toont een telling door persbureau Reuters. ‘We hebben dit onrecht al vaak meegemaakt’, zei wethouder Karima Khatim uit de Parijse voorstad Le Blanc-Mesnil.

Gevreesd wordt voor een herhaling van de onlusten in 2005. Toen vonden er drie weken lang rellen en gewelddadige confrontaties met de politie plaats in Franse steden. Destijds was de aanleiding de dood van twee jongeren die zich in een elektriciteitshuisje hadden verstopt, op de vlucht voor de politie, en daar werden geëlektrocuteerd. De Franse regering riep de noodtoestand uit.

Ook nu pleiten politici voor het uitroepen van de noodtoestand, onder wie Éric Ciotti, leider van de Republikeinen. Dit zou de politie veel ruimere bevoegdheden geven om personen te controleren en te beperken. Donderdag lag de noodtoestand echter niet als optie op tafel, meldt AFP op basis van een overheidsbron.

Uitgebrande en omgekieperde auto’s in Nanterre. Beeld Bertrand Guay / AFP

Agent zit in bewaring

President Macron heeft de rellen scherp veroordeeld. Hij sprak donderdag van ‘geweld’ tegen ‘instituten en de Republiek’ dat ‘niet goed te praten valt’. De dood van Nahel M. noemde hij eerder ‘onverklaarbaar en onvergeeflijk’, tot ontsteltenis van de politiebonden, die vinden dat hij veel te snel oordeelt.

De openbaar aanklager van Nanterre kondigde donderdag aan te onderzoeken of de agent, die in bewaring zit, zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag door schuld. ‘Het parket meent dat niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor het gebruik van het wapen’, aldus de officier van justitie.

Ook onlusten in Brussel

Ook in Brussel is het onrustig geweest vanwege de dood van de 17-jarige Nahel. Bij onlusten in de Belgische hoofdstad werden 27 betogers opgepakt, onder wie 24 minderjarigen.

Tegen de Belgische krant De Standaard zegt de Brusselse politie dat op sociale media werd opgeroepen te betogen naar aanleiding van de dood van de jongen. Her en der werden kleine brandjes gesticht, ook een auto ging in rook op.

Vooral in de omgeving van het Brusselse Zuidstation zijn incidenten geweest. De politie is daar massaal ter plaatse, met onder meer twee waterkanonnen, en kon de onlusten volgens Belgische media snel bedwingen. Op politiebevel is het tram- en busverkeer in de buurt stilgelegd of omgeleid.