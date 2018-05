Vóór de zwangerschap testen op genafwijkingen: het kan vanaf nu bij de huisarts, maar goedkoop is het niet

Ouders met een kinderwens die mogelijk drager zijn van een erfelijke ziekte kunnen vanaf half mei bij zes huisartsen terecht voor een DNA-dragerschapstest. Middels een bloedtest bij beide partners wordt gekeken of sprake is van een van de zeventig overdraagbare ernstige erfelijke ziektes. Daar hangt wel een prijskaartje aan van 950 euro.

Een vroeggeboren baby ligt op de neonatologie afdeling van een ziekenhuis. Foto Muller, Frank

De test is twee jaar lang bij tientallen wensouders onderzocht door de afdeling Genetica van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zes huisartsen in Groningen en Friesland gaan de test nu als eerste uitvoeren. Ook toekomstige ouders van buiten de regio kunnen hier terecht. Op termijn zullen meer huisartsen en ook verloskundigen de test gaan aanbieden, is de verwachting.

‘De huisarts is een stuk laagdrempeliger dan het ziekenhuis’, zegt UMCG-woordvoerder Janneke Kruse. ‘Deze test is nadrukkelijk bedoeld voor mensen die niet weten of ze een sterk verhoogd risico hebben. Mensen bij wie erfelijke aandoeningen in de familie voorkomen, worden doorverwezen voor een erfelijkheidsonderzoek.’

Nu is het vaak zo dat ouders pas na de geboorte ontdekken dat ze drager zijn van een gemuteerd en dus ziekmakend gen, dat ze hebben overgedragen op hun kind. Alle genen zijn in tweevoud aanwezig. Als een van die twee gezond is, is er doorgaans niets aan de hand. Pas als beide ouders het zieke gen doorgeven, zal de ziekte zich bij de baby openbaren. De kans daarop is 25 procent bij elke zwangerschap.

Goed voorbereid

‘De test biedt de mogelijkheid om goed voorbereid aan een zwangerschap te beginnen’, zegt klinisch geneticus Phillis Lakeman van het AMC in Amsterdam, waar de test vooralsnog alleen in het ziekenhuis wordt aangeboden. ‘Het vooraf aanbieden van informatie kan voorkomen dat ouders bij de geboorte van hun kind totaal onverwacht worden geconfronteerd met een zeer ernstige aandoening.’

Er zijn in het AMC sinds 2016, toen de test werd gelanceerd, 250 dragerschapstesten uitgevoerd.

Als tijdens de zwangerschap blijkt dat het mis is, wordt onder tijdsdruk vaak gekozen voor abortus. De ontdekking van een genafwijking vóór de zwangerschap biedt meer mogelijkheden. Zo kan worden gekozen voor het terugplaatsen van vooraf onderzochte embryo’s of het inschakelen van een eicel- of spermadonor. ‘Dat is hartstikke complex’, zegt Lakeman. ‘We zijn in Nederland nog niet gewend hier vooraf over na te denken, terwijl het tegenwoordig wel gewoner is om tijdens de zwangerschap na te denken over de risico’s van een kindje dat bijvoorbeeld het downsyndroom heeft.’

Een op de 150 ouderparen beschikt over een potentieel genetische probleemcombinatie. De meest voorkomende recessieve ziekte is cystische fibrose (taaislijmziekte). Ook stofwisselingsziekten, huidaandoeningen en bloedziekten komen relatief veel voor.

Maakbaarheid van het leven

Tegenstanders vrezen dat een dergelijke screening kan leiden tot eugenetica, waarbij de wetenschap wordt gebruikt om perfecte kinderen te creëren.

‘Als er een erfelijke aandoening in de familie is, dan begrijpen we dat mensen willen testen', zegt Elise van Hoek, manager beleidsbeïnvloeding bij NPV - Zorg voor het leven, de grootste patiëntenvereniging met een christelijke inslag (55 duizend leden). 'Maar zomaar testen is een hele andere afweging. Mensen moeten zich realiseren dat het leven niet maakbaar is. Als uit een test blijkt dat er een erfelijke aandoening is, dan kun je er voor kiezen niet zwanger te worden.'

De dragerschapstest heeft ook een positieve kant, vindt Van Hoek. ‘Je wordt extra begeleid tijdens je zwangerschap en kunt je van tevoren instellen op een aandoening. Het vooraf hebben van kennis is niet verkeerd, maar het kan ook een last zijn.'

Hoge kosten

Wie de test via een van de zes beschikbare huisartsen wil laten uitvoeren, betaalt 950 euro. De wensouders worden als paar getest. Het AMC heeft een ander aanbod: de test wordt eerst aan één van de potentiële ouders aangeboden, voor 650 euro. Mocht die persoon geen ernstige genetische afwijkingen hebben, dan hoeft zijn partner zich niet te laten testen. Is er wel een defect aanwezig, dan wordt de test voor de andere persoon vergoed. Ook directe familieleden komen voor vergoeding in aanmerking.

‘Als je met een andere partner kinderen zou krijgen, dan is het een belasting om te weten dat je drager bent’, geeft UMCG-woordvoerder Janneke Kruse als reden om niet individueel te testen. ‘Er wordt dus echt gekeken of je samen kans hebt op een kind met een sterk verhoogd risico.’

Dat de kosten zo hoog zijn is jammer, vindt klinisch geneticus Phillis Lakeman. Maar het is wel begrijpelijk: ‘DNA-onderzoek is op zichzelf hartstikke duur. Het is nu zelfs goedkoper dan het zou moeten zijn. Het is dus zeker niet zo dat er winst op wordt gemaakt.’

Politiek vraagstuk

Of de test, net als de nu aangeboden NIPT (een bloedtest waarbij DNA van de embryo wordt afgenomen) gedeeltelijk moet worden vergoed, is een politiek vraagstuk. Onder het vorige kabinet was hier nog geen draagvlak voor.

Lakeman: ‘Vanuit de overheid zou dit interessant zijn, maar dit mag nooit het leidende argument zijn. Ook kinderen die met een afwijking worden geboren, verdienen de beste zorg die er is.’

