Voor de VS is trilateraal ‘chipakkoord’ met Nederland en Japan een geopolitieke coup

Premier Mark Rutte en president Joe Biden spraken elkaar in januari onder meer over het beperken van de export van chipmachines naar China. Beeld Robert Meerding / Brunopress

Wat te maken van de formele aankondiging door handelsminister Liesje Schreinemacher dat Nederland de export van geavanceerde lithografiemachines van techbedrijf ASML verder zal beperken? Is het een diplomatieke zege van de Verenigde Staten, een teken dat Nederland geopolitiek ontwaakt of dat het internationale klimaat snel aan het veranderen is?

Het korte antwoord luidt: alle drie. Zeker is ook dat Den Haag onder grote Amerikaanse druk stond, en dat liever niet openlijk wilde toegeven. Maar met ASML, dat samen met een Japans bedrijf een bijna-monopolie heeft op één cruciaal aspect van de computerchipindustrie, bevindt Nederland zich in het oog van een grote geopolitieke storm.

Sommigen spreken van de cruciale krachtmeting van deze tijd. Geopolitiek-analist Ian Bremmer benoemde dit drie jaar geleden tegen de Volkskrant al als een ‘technologische Koude Oorlog’ tussen de Verenigde Staten en China. Deze rivaliteit is met Joe Biden in het Witte Huis niet afgezwakt, eerder versterkt.

Europese omslag

In Den Haag, het politieke dorp waar deze krachtmeting werd uitgevochten, is de ideologie dat handel boven (bijna) alles gaat, altijd sterk geweest. Zo bleef Nederland, ook nadat MH17 door een Russische raket was neergehaald, Duitsland binnen de EU steunen inzake de Nord Stream-projecten met Rusland, bijna als enige in Europa.

Inzake China volgt Den Haag de afgelopen jaren een Europese omslag. Er is toenemend bewustzijn dat het economische speelveld met China niet gelijk is, dat China zich schuldig maakt aan massale mensenrechtenschendingen en een militaire dreiging vormt voor Taiwan. Er rijzen vragen of president Xi’s mondiale ambities nog wel verenigbaar zijn met de door Europeanen verdedigde multilaterale ordening. Die geopolitieke transformatie van Europa is sinds Ruslands tweede invasie van Oekraïne in een stroomversnelling geraakt.

In de Chinanotitie uit 2019 voelt het kabinet er, met Trump in het Witte Huis, nog niets voor de ‘meer competitieve’ Amerikaanse benadering van China te volgen. De nadruk ligt op de ‘eigen afweging’, en het streven ‘naar een brede en intensieve relatie met China.’ Toch zwicht het kabinet datzelfde jaar voor grote Amerikaanse druk om de export van ASML’s meest geavanceerde apparatuur aan banden te leggen.

Rutte krijgt in Washington een inlichtingenrapport in handen gedrukt waarin de (militaire) gevolgen staan beschreven als die ASML-export ongehinderd doorgaat. Bij Economische Zaken zucht men diep, maar de veiligheidsrisico’s worden door de Nederlandse inlichtingendiensten onderschreven.

Front van drie landen

Spoel nu vooruit naar oktober 2022: de regering-Biden kondigt de meest verstrekkende exportbeperkingen ooit aan. De Amerikaanse industrie mag op een aantal cruciale vlakken niet blind meer exporteren naar China. Het denken in Washington is geëvalueerd. China mag koste wat kost niet superieur worden in de technologie van de toekomst – kunstmatige intelligentie. Amerika moet ‘een zo groot mogelijke voorsprong behouden’.

Het Amerikaanse besluit is een grote diplomatieke gok, schrijft de denktank CSIS. Want Washington weet dat Den Haag en Tokio over een cruciale link in de computerchipketen beschikken. Met hun hulp kan China zijn achterstand binnen een jaar of twee inhalen, is de Amerikaanse vrees.

Wat volgt, zijn maanden van zeer intensieve trilaterale diplomatie, erop gericht om van de eenzijdig afgekondigde exportcontroles een front van drie landen te maken. De multilaterale club daarvoor, het zogeheten Wassenaar Arrangement, kan niet worden gebruikt, omdat Rusland daarin zit en alles blokkeert. Begin dit jaar rolt er een trilateraal akkoord uit de bus, dat Den Haag en Tokio ruimte laat om de maatregelen zelf naar buiten te brengen. Dit gebeurt woensdag in Den Haag (Tokio laat nog op zich wachten), met instemming van VVD tot GroenLinks. Die partij spreekt van een ‘chirurgische beperking’, waarbij ‘de VS niet blind is gevolgd’.

Diplomatiek ingewikkeld

Uit de kabinetsbrief wordt duidelijk dat het kabinet probeert het beste te maken van een moeilijke diplomatieke situatie: het besluit krijgt een zo groot mogelijke multilaterale slinger en wordt waar mogelijk overgoten met een EU-sausje. Zoals de verwijzing naar de EU dual-use-regulering, die exportbeperking mogelijk maakt met een beroep op publieke veiligheid of mensenrechtenschendingen.

Vanuit de Haagse invalshoek bezien, is er door ontwikkelingen in China zelf, de komst van Biden en de agressie van Vladimir Poetin een toenemende overlap met Amerikaanse veiligheidsbelangen. De nog steeds grote Europese afhankelijkheid van Amerika op veiligheidsgebied beperkt ook de diplomatieke ruimte om dwars te liggen, in deze voor de VS cruciale kwestie.

Juist het curieuze feit dat de VS totaal niet worden genoemd in de kabinetsbrief – net zo min als China of ASML – doet vermoeden dat het trilaterale akkoord met Nederland en Japan toch vooral een Amerikaanse geopolitieke coup is. Een diplomatiek succes dat in Europa opnieuw een discussie zal doen losbarsten over de positiebepaling van dit continent in de Amerikaans-Chinese rivaliteit.