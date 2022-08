Voor de topinkomens is het weer kassa door het herstel na de coronacrisis: groei van 32 procent

Danny Meyer (l), restaurateur en ceo van de Union Square Hospitality Group, en Glenn Fogel, ceo van Booking. Beeld Getty Images

Niet alleen de economie herstelde vorig jaar krachtig van de coronacrisis, de topinkomens deden dat ook. De beloning van de bestuursvoorzitters steeg in 2021 met 32 procent, tot gemiddeld 2,8 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van de ceo’s in de jaarverslagen van 112 grote bedrijven en instellingen in Nederland. De cao-lonen stegen vorig jaar met 2,2 procent.

De beloning in de top steeg zo sterk omdat de economie verrassend snel herstelde van de coronacrisis. Daardoor presteerden veel bedrijven beter dan verwacht, wat terug te zien was in de jaarbonussen van de bestuurders. Omdat de beurzen het vorig jaar ook goed deden, steeg de waarde van hun aandelenpakketten. Met de sterke stijging liep ook de loonkloof tussen top en werkvloer – na een daling in het eerste coronajaar – weer op, van 35 naar 40. Dat betekent dat de onderzochte bestuursvoorzitters in Nederland vorig jaar 40 keer zoveel verdienden als hun gemiddelde werknemer.

Lucian Grainge (r), hier met artiest Beck David Hansen, van Universal Music Group is de best beloonde bestuursvoorzitter. Beeld Getty

Veruit de best beloonde bestuursvoorzitter in het Volkskrant-onderzoek is Lucian Grainge, de Britse baas van de Universal Music Group (UMG). Het bedrijf ging vorig jaar september in Amsterdam naar de beurs. Dankzij bonussen voor die succesvolle beursgang kwam zijn beloning uit op 274,3 miljoen euro, met afstand een record voor een baas van een in Nederland gevestigd beursgenoteerd bedrijf.

Buiten proportie

Directeur Rients Abma van Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers als pensioenfondsen, noemde de beloning van meer dan een kwart miljard euro dit voorjaar ‘on-Nederlands, buiten proportie en ordinair hoog’. Volgens UMG werd de Britse baas beloond voor het uitbouwen van de waarde van het concern van 6 miljard bij zijn aantreden naar 55 miljard dollar bij de beursgang. Verder stelde de muziekreus dat de beursnotering en het hoofdkantoor (in Hilversum) weliswaar Nederlands zijn, maar dat het een mondiaal entertainmentconcern is, met een ceo die in Los Angeles woont. Vanwege de extreme omvang is de beloning bij UMG in het Volkskrant-onderzoek buiten de berekeningen over de salarissen en de loonkloof gelaten.

Na Grainge volgt Glenn Fogel van Booking, met een totale beloning van 24,9 miljoen euro. Het bedrijf merkt daarbij op dat het hoofdkantoor weliswaar in Amsterdam staat, maar dat Booking Holdings een Amerikaans bedrijf is en dus niet gebonden aan de Nederlandse beloningsregels. Een jaar eerder ontstond ophef omdat Booking bonussen uitdeelde terwijl het overheidssteun had gekregen in de coronacrisis. Het bedrijf besloot daarop niet de bonussen in te trekken, maar koos de duurdere optie om de staatssteun terug te betalen.

Op drie staat Bob van Dijk van techinvesteerder Prosus met 22,9 miljoen euro, een jaar eerder nog de best beloonde bestuursvoorzitter in het onderzoek van de Volkskrant. Prosus wijst erop dat het om een pakket gaat dat al sinds 2016 is opgebouwd, dus niet alleen vorig jaar.

Astronomisch

Van Dijk wordt gevolgd door Carlos Tavares van Stellantis, het in Amsterdam gevestigde moederbedrijf van onder meer Peugeot, Citroën en Fiat. Zijn beloning van ruim 19 miljoen euro leidde dit voorjaar – in verkiezingstijd – tot beroering in Frankrijk. Een ‘geschokte’ president Emmanuel Macron sprak van ‘astronomische bedragen’ en opperde een beloningsplafond voor ceo’s, dat op Europese schaal handen en voeten zou moeten krijgen.

Van dat idee is sinds zijn herverkiezing niets meer vernomen. Wel buigt de Europese Commissie zich volgend jaar weer over onder meer de beloningsregels. De topvijf wordt gecompleteerd door Nancy McKinstry van Wolters Kluwer, die jarenlang de lijstaanvoerder was van de topinkomenslijst. Vorig jaar verdiende de Amerikaanse nog eens 15,7 miljoen euro aan basissalaris, bonus, aandelenwinsten en overige inkomsten.

De basissalarissen bij de 112 onderzochte bedrijven en instellingen stegen vorig jaar met iets minder dan 10 procent. De grote toename zat bij de jaarbonussen en de beloning in aandelen, die beide ongeveer verdubbelden.

Wij hebben de indruk dat door de corona-onzekerheid aan het begin van 2021 de prestatiecriteria voor de jaarbonus op een niet heel uitdagend niveau zijn vastgesteld’, zegt directeur Rients Abma van Eumedion, belangenbehartiger van institutionele beleggers. ‘Aangezien de economische ontwikkelingen vorig jaar voor de meeste ondernemingen erg meevielen, vielen de jaarbonussen hierdoor veel hoger uit dan in 2020. Sommige bedrijven schrapten de bonussen vanwege de coronacrisis toen zelfs helemaal.’

Waarschuwing

Eumedion waarschuwt de commissarissen – die over de beloning van de bestuurders gaan – alvast voor dit jaar. ‘Aandeelhouders zullen er scherp op toezien dat de prestatiedoelstellingen voor 2022 veel hoger zijn vastgesteld, zodat de bonusuitkeringen volgend jaar lager uitvallen. Mocht dat niet zo zijn dan zullen aandeelhouders er niet voor terugdeinzen om tegen de beloningen te stemmen.’

Bij 77 van de 112 door de Volkskrant onderzochte bedrijven steeg de beloning vorig jaar, bij twee bleef die gelijk, bij 32 was sprake van een daling. Een van die 32 is Philips, waar topman Frans van Houten zijn beloning zag teruglopen door de hardnekkige apneu-problemen waar het concern mee kampt. Niettemin kreeg Van Houten nog een bonus van 1,8 miljoen euro doordat de commissarissen de voorwaarden daarvoor tussentijds aanpasten. Een ongekende 80 procent van de aandeelhouders stemde dit voorjaar daarop tegen de beloning. Maar omdat het alleen een adviserende stem is, hield Van Houten vast aan zijn bonus. Dit tot woede van de aandeelhouders, wier steun Philips nog hard nodig zal hebben om uit de apneucrisis te komen. Deze week werd bekend dat Van Houten dit najaar vervroegd vertrekt als Philips-topman.

Door de koersexplosie van chipmachineproducent ASML vorig jaar liep de beloning van topman Peter Wennink op tot 11,8 miljoen euro, goed voor een plek in de toptien. Op de tiende plek staat Shell. Met het economisch herstel herstelde ook de beloning van Shell-baas Ben van Beurden: ruim een kwart stijging tot 7,38 miljoen euro. Met de recordwinsten in de eerste helft van 2022 zou zijn beloning dit jaar nog wel eens verder kunnen oplopen.

Gecasht

De cijfers gaan over de beloningen van vorig jaar, maar komen naar buiten op het moment dat er in de aanloop naar Prinsjesdag veel discussie is over de lonen. Dit vanwege de hoge inflatie en stijgende energierekeningen. Het kabinet zei deze week nog dat de werkgevers ook hun bijdrage moeten leveren door de lonen te verhogen. ‘Het is ongelooflijk om te zien hoe de top van het bedrijfsleven heeft gecasht, terwijl steeds meer werknemers nauwelijks het einde van de maand halen nu de lonen ver achterblijven bij de inflatie’, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga in een reactie op het onderzoek van de Volkskrant. ‘De hoge winsten komen niet op de plek terecht waar hard is gewerkt voor deze bedrijfsresultaten, maar in de diepe zakken van de topbestuurders en de aandeelhouders. Het is de hoogste tijd voor een loongolf – voor medewerkers welteverstaan en niet de top – zodat zij niet verder op achterstand komen. Zeker nu de kosten voor het dagelijks leven gierend uit de hand lopen.’

Dat de kloof tussen top en werkvloer vorig jaar opliep, bleek dit voorjaar ook al uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de duizend grootste bedrijven verdienden de vijf best betaalde werknemers 6,3 keer meer dan de doorsnee werknemer. Dat is de hoogste factor sinds het CBS dit begon te meten in 2010. ‘De loonkloof groeit weer, nadat die vorig jaar nog daalde. Aandelenpakketten die meer waard zijn door gestegen beurskoersen spelen hierin een grote rol’, zegt werkgeversvereniging VNO-NCW in een reactie. ‘Het liefst zie je dat binnen een bedrijf de inkomensverschillen niet te groot zijn en niet toenemen. Al helemaal in deze onzekere tijd waarin veel huishoudens en ondernemers het zwaar hebben.'