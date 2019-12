Voor de tiende keer neemt Rutte noodgedwongen afscheid

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën maakte zijn aftreden bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer over de door ouders ontvangen dossiers inzake de kinderopvangtoeslagaffaire. Beeld ANP - Bart Maat

Nadat bijna de volledig oppositie haar vertrouwen in hem opzegde, trok Menno Snel zijn conclusie: hij vertrekt als staatssecretaris van Financiën. Voor de tiende keer zwaait Rutte noodgedwongen een collega uit.

En verder: vraagt D66 zich af wat minister Schouten met de boeren heeft afgesproken en stokt de wederopbouw van Sint-Maarten.

Hier zijn uw Dagkoersen.

GESPREK VAN DE DAG

Verder zonder Snel

Er zijn vele wegen om af te treden, bleek in de afgelopen jaren na een reeks politieke ongelukken. Staatssecretaris Snel van Financiën koos vandaag de middenweg: niet per brief of persconferentie (waardoor de Kamer buitenspel wordt gezet) maar keurig met een verklaring in de nationale vergaderzaal. Wel koos hij ervoor om zich niet eerst naar de slachtbank te laten leiden door de oppositie: nog voordat één Kamerlid het woord tot hem kon richten, liet Snel weten dat hij het voor gezien houdt.

Zelf zag hij nog best perspectief om er wat van te maken, benadrukte hij. Hij is blij dat deze week dan toch echt is begonnen met het uitbetalen van de financiële tegemoetkomingen aan de gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire. Ook jeukten zijn handen om een nieuw stelsel in de verf te gaan zetten (‘Wat mij betreft heeft dit toeslagensysteem z’n langste tijd gehad’) en om een ‘cultuurverandering’ door te voeren bij de Belastingdienst: ‘Het is van immens belang dat de dienst een lerende organisatie wordt, waar mensen elkaar op fouten durven aanspreken.’

En toch vertrekt Snel, omdat hij zich realiseert dat er ook in de komende maanden nog nieuwe, pijnlijke details naar buiten zullen komen over hoe er met ouders is omgesprongen. En de Belastingdienst zal niet opeens alles goed doen, waarschuwde hij. ‘Er moet politiek ruimte blijven om fouten te maken. En hier begint de schoen te wringen. Als uw Kamer twijfelt of ik wel deel van de oplossing ben, komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid moet nemen.’

Voor minister-president Rutte is Snel na negen jaar in het Torentje alweer de tiende bewindspersoon die noodgedwongen vertrekt, ziektegevallen en benoemingen elders niet meegerekend. Co Verdaas, Frans Weekers, Ivo Opstelten, Fred Teeven, Wilma Mansveld, Ard van der Steur, Jeanine Hennis, Halbe Zijlstra en Mark Harbers gingen Menno Snel voor. De premier reageerde vandaag teleurgesteld als altijd: ‘We verliezen een zeer betrokken en deskundige collega en dat is buitengewoon spijtig.’

ONDERTUSSEN IN...

Het stikstofdebat

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek. Beeld ANP - Bart Maat

Terwijl actievoerende boeren zich vandaag opnieuw overal in het land manifesteerden, groeide op het Binnenhof de verwarring over het stikstofbeleid. Waar Haagse bronnen gisteravond nog suggereerden dat minister Schouten van Landbouw een akkoord heeft gesloten met de boerenorganisaties, vroeg regeringspartij D66 zich vandaag in een Kamerdebat hardop af over welk akkoord het dan gaat. Zo weten de Democraten niets van de kennelijke toezegging aan de boeren dat er geen ‘generieke krimp’ van de veestapel wordt nagestreefd. Iedereen herinnert zich nog de woorden van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot dat een halvering van de veestapel onvermijdelijk is. Het was voor veel boeren de lont in het kruitvat.

De oppositie wrijft zich al in de handen en stelde vast dat D66 vlak voor het kerstreces ‘een bom onder het kabinet’ legt. De regeringsfracties maakten zich er veiligheidshalve vanaf met de stelling dat er ‘nog heel veel moet worden uitgewerkt’ voordat duidelijk is wat er precies met de boeren is afgesproken.

OOK IN HET NIEUWS

Euthanasie bij dementie

De politiek liep in de afgelopen jaren met een grote boog om het euthanasiedebat heen, maar in de rechtszaal gaat het gewoon door. Vandaag met een nieuwe belangrijke ontwikkeling in het advies van de procureur-generaal aan de Hoge Raad: euthanasie op dementerende, wilsonbekwame patiënten is toegestaan als op een correcte manier een schriftelijke wilsverklaring is ingediend. Artsen hoeven niet in alle gevallen nog te proberen om met de wilsonbekwame patiënt over zijn doodswens te communiceren.

Afscheid van de jaren tien

Het zijn vaak toevallige gebeurtenissen die de loop van de geschiedenis bepalen. Wat waren cruciale momenten in de jaren tien, die binnenkort ten einde komen? Vandaag gaan we terug naar 2010: hoe Mark Rutte op het nippertje premier werd, om het de rest van het decennium te blijven.

Wederopbouw stokt

Eerst duurde het lang voordat het geld er kwam en nu het er is, lukt het niet om het uit te geven: de wederopbouw van Sint Maarten is vrijwel stilgevallen. Ruim twee jaar na de verwoestende orkaan Irma is op het autonome Caribische eiland binnen het Nederlands koninkrijk nog maar zo’n 12 procent uitgegeven van de 470 miljoen euro die Nederland als schenking beschikbaar heeft.

Premier Mark Rutte. Beeld ANP - Bart Maat

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.