Voor de oprichter van Charlie’s Travels waren de gebaande paden te voorspelbaar

‘Hij deed er altijd iets naast. Als klein ventje verkocht hij al hout van onze omgezaagde bomen.’ Beeld Stephanie Zee

‘Welcome to the family, you are now a Charlie’s angel.’ Een nieuwe lokale partner – gids, chauffeur of familie – die zijn reizigers een onvergetelijke ervaring zou bieden, werd steevast op deze manier door Charles Witlox welkom geheten.

De oprichter van Charlie’s Travels, die opgroeide in het Brabantse Oisterwijk, was altijd op zoek naar nieuwe avonturen. Voor zichzelf en anderen. Het liefst off the beaten track, want gebaande paden waren te voorspelbaar. ‘Ik wil mensen the real deal laten zien en laten kennismaken met de mensen, de cultuur en de natuur van landen. Dus niet de toeristenplekken aflopen en weer naar huis’, zei hij in 2020 tegen tijdschrift MT/ Sprout.

Tijdens een stage bij een financiële dienstverlener in Kenia maakte hij in 2014 kennis met het ‘echte’ Afrika. Toeristen in het dorp bood hij fietssafari’s aan en al snel organiseerde hij steeds grotere reizen.

‘Hij deed er altijd iets naast. Als klein ventje verkocht hij al hout van onze omgezaagde bomen’, herinneren zijn ouders zich. En ook tijdens zijn studie rechten in Utrecht hield Witlox zich bezig met allerlei – volgens zijn jaarclubgenoten – opportunistische, onnozele en hilarische projecten. ‘Maar Charlie’s Travels was niet zo’n project, dat werd zijn leven.’

Op de motor reisde hij door Oost-Afrika om routes uit te zetten. Bang was hij nooit. ‘Gewoon proberen, dan kom je er vanzelf wel achter of het werkt.’ Ook zijn ouders werden meegesleept. ‘We sliepen in poephutten in plaats van in een mooie lodge. Het was primitief, maar onvergetelijk.’

De ervaring stond centraal, materialistisch was hij niet. Dat hij diezelfde instelling had als het ging om spullen van anderen vergaven vrienden hem; tijdens de vaak onaangekondigde logeerpartijen in Nederland ging er altijd wel iets stuk of verloren.

Alle reizen werden vastgelegd. ‘Hij wilde reizigers laten zien dat je de mooiste ervaringen kunt hebben als je het op een andere manier aanpakt. En zo gaf hij de mensen waarmee hij werkte een podium’, zegt zijn vriendin Stephanie Zee, die regelmatig in de video’s figureerde.

Handenschuddend en lachend met locals op prachtige locaties. Hij kon een marketeer zijn die ervan hield om ‘te shinen’. Maar hij was volgens zijn ouders ook een solist, die veel tijd alleen doorbracht. ‘Een liefdevolle man, een filosoof, die nadacht over wat hij kon doen voor de Afrikanen met wie hij werkte.’

Want meer nog dan om toeristen, ging het Witlox om hen. Dat hun inkomen door de pandemie wegviel vond hij moeilijk. Via een streamingdienst bood hij video’s aan die ‘het vakantiegevoel in de woonkamer brachten’, om toch wat geld voor lokale partners te genereren.

Bij zijn grote liefde ‘Steefie’ vond hij rust. Hij vroeg haar ouders om haar hand en zou dolblij zijn geweest als hij had geweten dat hij dit jaar vader zou worden – ze ontdekte het pas een week na zijn dood. Met slechts één regel zouden ze hun kinderen op gaan voeden: niemand onnodig kwetsen, maar verder helemaal lekker doen waar je zelf zin in hebt.

Op 29 december ging het mis. Nog op het strand werd hij door zijn kite metershoog de lucht in getrokken, kort daarna kwam hij op het asfalt neer. De nacht ervoor hadden ze voor het eerst in hun nieuwe ‘huis’ geslapen, een oude ‘kiet’, die ze op een duurzame manier zouden verbouwen. Een voorproefje van de ecolodges die ze wilden opzetten in Sierra Leone of Madagaskar.

Die droom wil zakenpartner Sebastien Vandelannoitte alsnog laten uitkomen. ‘Aan de Swahilikust van Kenia hebben ze een mooi gezegde: Roho ni mgeni, dat betekent dat de ziel slechts een bezoeker is. Charles’ ziel zal voor altijd voortleven. Bij iedereen die hij kende en ook bij alles wat we doen bij Charlie’s Travels.’