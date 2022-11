Voor de modellenwedstrijd voor melkveekoeien wordt hard getraind

Klaas Willem met Koarnwert Wikje 681. Beeld Jan Dirk van der Burg

Op de Holland Holstein-keuring – de grootste Nederlandse modellenwedstrijd voor de wereldberoemde melkkoe – is Klaas Willem van den Berg (25) uit Leeuwarden even tegen Koarnwert Wikje 681 aan gaan liggen. Zij is dit jaar de showpink van dienst, maar de strijd om de rozetten en de sjerpen op de Young Breeders-dag, begint voor hem met een half doorwaakte nacht. ‘Gisteren kon je de pinken al brengen, dan is het eerst wassen en bijscheren en dan mogen ze hier op ‘de balie’ staan, (zeg maar de backstage, met zacht stro en onbeperkt eten en drinken, red.) maar dan moet je haar dus wél schoonhouden tot de keuring de volgende dag.’ Dus zit Klaas Willem niet de hele nacht in het Holland Holstein House, maar op een campingstoel met een emmertje stro achter Koarnwert Wikje 681 om die onder haar achterste te houden bij onverwachtse stoelgang. ‘Ik heb denk ik anderhalf uur geslapen. En dan trainen we daarvoor ook heel lang twee keer in de week om de koeien mooi te kunnen laten lopen bij de keuring. De kunst om een koe goed voor te brengen, daar zijn ook aparte prijzen voor. Mijn vriendin Jo-Anne zat dit jaar voor showmanship bij de beste vijf, moet je die eigenlijk niet interviewen?’