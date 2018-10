Voor ‘de laatste der groten’ gooit Franse radio programmering meteen om

Presentatoren spraken uitvoerig met kenners over Aznavours werk en leven, speelden fragmenten van oude interviews af en draaiden nummers uit zijn omvangrijke oeuvre.

‘De draagmuur van het Franse chanson heeft ons verlaten.’ Of: ‘De laatste der groten is niet meer.’ Bekende en onbekende Fransen vertelden hoorbaar geëmotioneerd wat de Armeens-Franse zanger voor hen had betekend. Zangeres Nana Mouskouri zei met breekbare stem dat Aznavour als een broer voor haar was. Een Armeense immigrante vertelde snikkend hoe belangrijk de liedjes van Aznavour voor haar zijn.

Generaties

De chansons van Aznavour zijn voor veel Fransen onlosmakelijk verbonden met dierbare herinneringen. ‘Charles Aznavour heeft de vreugde en het verdriet van drie generaties begeleid’, schreef president Macron, die in zijn studententijd naar verluidt liedjes van Aznavour zong tijdens karaokeavondjes met vrienden. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, schreef dat het werk van Aznavour ‘een stempel heeft gedrukt op iedere etappe van mijn leven’. Hidalgo is van plan een plek in Parijs naar Aznavour te vernoemen.

Met het overlijden van Aznavour verliest Frankrijk binnen een jaar tijd voor de tweede keer een muzikaal icoon. In december 2017 overleed Johnny Hallyday, de ongepolijste rockster die in populariteit niet onderdeed voor Aznavour. De uitvaart van Hallyday was een nationaal evenement, met een stoet door Parijs en een ceremonie in de Madeleinekerk, waar president Macron een toespraak hield.

Nationale plechtigheid

Het is nog niet bekend of Aznavour ook een dergelijke nationale plechtigheid krijgt. Veel Fransen, onder wie zangeres Mireille Mathieu, vinden dat Aznavour dat verdient. Volgens Franse media wil de Franse regering Aznavour in elk geval eren tijdens de ‘top van de francofonie’, die op 11 en 12 oktober in Aznavours tweede vaderland Armenië plaatsvindt.