Voor de hoogste rente moet de spaarder (virtueel) de grens over

Een fietser bij de DNB aan het Westeinde. Het 50 jaar oude gebouw van De Nederlandsche Bank (DNB) wordt gerenoveerd. Beeld ANP

De spaarrente voor consumenten gaat na jaren van zeer lage tot zelfs negatieve tarieven weer wat omhoog. Maar de hypotheekrente stijgt sneller, concludeert De Nederlandsche Bank. Bovendien moet de Nederlandse spaarder voor de hoogste spaarrentes naar een buitenlandse bank uitwijken.

Bij acht banken krijgen spaarders nu 2 procent of meer rente, blijkt uit een inventarisatie van platform VanSpaarbankVeranderen. Bovenaan staat Scalable Capital, een Duitse onlinebank, met 2,3 procent. De spaarder moet dan wel een rekening openen, dat kost 4,99 euro per maand. De enige Nederlandse bank die meer dan 2 procent spaarrente biedt is Bunq. De drie grootste Nederlandse banken houden de rente nog laag. Bij ABN Amro, ING en Rabobank is de spaarrente nu 0,75 procent. Wie duurzaam wil sparen, moet ook met minder rendement genoegen nemen. De ‘groene banken’ Triodos en ASN bieden respectievelijk 0,75 en 0,4 procent spaarrente.

Banken krijgen steeds meer rente voor het geld dat ze elders deponeren. De euribor-rente, het tarief dat banken onderling rekenen, is sinds januari 2022 snel gestegen. Als een bank geld leent kost dat dan ook meer, die kosten worden bijvoorbeeld doorgerekend in de hypotheekrente.

De rente voor nieuw afgesloten hypotheken is al bijna anderhalf jaar flink aan het stijgen. Voor een hypotheek van 10 jaar vast met NHG ligt het tarief nu ruim boven de 4 procent, ruim drie keer zo hoog als begin vorig jaar. De spaarrente kwam pas veel later in beweging. Tot oktober 2022 schommelde de maximaal haalbare rente op spaarrekeningen voor consumenten rond het nulpunt.