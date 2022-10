Voor de helft van de babybedjes is geen personeel in het Academisch Ziekenhuis van Paramaribo

Verpleegkundigen aan het werk op de afdeling neonatologie in het Academisch Ziekenhuis van Paramaribo. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Safir Liesdek loopt langs de rij couveuses in het Academisch Ziekenhuis van Paramaribo (AZP). Zijn blik glijdt over baby’s in een wolk van slangen en knipperlampjes, over de gebogen hoofden van de moeders ernaast. Een van de kinderen moet worden verplaatst naar een ander ziekenhuis, met minder goede apparatuur, om ruimte te maken voor een kind dat op dit moment elders in het gebouw met een spoedkeizersnede ter wereld komt. Maar wie van de baby’s is er sterk genoeg?

Liesdek (37) is de enige neonatoloog van Suriname. Hij geeft leiding aan de enige neonatale intensivecare-unit (nicu) van het land. De kleine, zachtmoedig ogende dokter opent zelf de deur van deze afdeling, gevestigd in een vleugel van het ziekenhuis dat werd gebouwd in de jaren zestig, de blessuretijd van het koloniale tijdperk, en nu van buiten nogal sjofel oogt. Binnen, in een tl-verlichte zaal, ziet Liesdek alle vroeg of ernstig ziek geboren zuigelingen in het land met 650 duizend inwoners. Tenminste, zo zou het moeten zijn.

In de praktijk is het gebrek aan medisch personeel, verpleegkundigen met name, in Suriname zo nijpend, dat Liesdek de helft van de babybedjes op de nicu, in vrolijke kleuren genummerd van 1 tot en met 10, noodgedwongen ongebruikt laat. Simpelweg omdat er niet genoeg verpleegkundigen zijn om goede zorg te garanderen als de afdeling meer dan halfvol is.

Braindrain

‘Ja, Safir hier, ik heb een groeier en bloeier voor je.’ Als Liesdek na wikken en wegen heeft besloten welke baby sterk genoeg is om te worden verplaatst, belt hij een collega in een van de zes andere ziekenhuizen in de stad, met minder goede apparatuur en minder goed opgeleid personeel. Dit soort patiëntenruilhandel is de afgelopen jaren een vast onderdeel van zijn werk geworden. ‘Ik moet echt persoonlijk bellen, collega’s stalken, vragen of ze plaats willen maken, benadrukken dat er anders doden vallen.’

Dat is geen loos dreigement. Afgelopen zomer ging het mis. De nicu lag zo vol als de personele bezetting toeliet, toen in andere ziekenhuizen min of meer tegelijk drie baby’s werden geboren die alleen op de intensive care zouden overleven. ‘Die zijn naast hun moeders gelegd om te overlijden’, zegt Liesdek zacht maar zakelijk. ‘Er was echt geen andere optie.’

In augustus en september legde het verplegend personeel van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo het werk neer om te demonstreren voor een betere beloning. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een jaar geleden keerde Liesdek terug uit Nederland, waar hij, zoals bijna alle Surinaamse artsen, zijn specialisatie afrondde. Hij schrok van wat hij thuis aantrof. In de drieënhalf jaar dat hij in het Leidse LUMC werkte, bleek de zorg in zijn eigen land achteruitgehold. Niet alleen was de braindrain onder medisch personeel veel groter dan daarvoor, ook hadden de economische crisis en hoge inflatie gaten in de ziekenhuisbegrotingen geslagen, waardoor medicijntekorten dreigden en apparatuur niet kon worden vernieuwd.

Toen in de zomer van 2021 ook nog het coronavirus door de Surinaamse bevolking raasde, ging de Surinaamse gezondheidszorg op zwart. Er was noodhulp uit Nederland nodig, vaccinleveringen, maar vooral de vrijwillige inzet van artsen en verpleegkundigen om in elk geval de meest noodzakelijke zorg te blijven leveren.

Ontembare inflatie

Suriname is een land in crisis, een crisis die veel meer omvat dan de gezondheidszorg. Een crisis die je aanstaart, tijdens een autorit door het centrum van Paramaribo, van de Waterkant naar het terrein van het Academisch Ziekenhuis, vanuit lege winkelpanden en door de ogen van straatverkopers achter hun geïmproviseerde fruitstalletjes. Een crisis die schuldig is aan de afgebladderde witte verf op de statige houten gebouwen uit de koloniale tijd en het afval dat zich ophoopt langs stoepranden.

Een belangrijke veroorzaker van de financiële malheur is Desi Bouterse. De oud-president, die binnenkort dreigt te worden veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982, woonde zijn land tussen 2010 en 2020 uit: hij subsidieerde het arme deel van de bevolking, maar liet de economie verloederen en de corruptie woekeren. Om zijn beleid te kunnen blijven financieren sloot Bouterse 120 buitenlandse leningen af met een gezamenlijke waarde van 2,5 miljard euro bij commerciële partijen, maar ook bij de Chinese overheid. In 2019 bezweek de economie onder die schuldenlast en raakte in een vrije val. Toen Bouterse een jaar later aftrad was het land zo goed als failliet.

Zijn opvolger, de huidige president Chan Santokhi, beloofde beterschap, maar raakte verstrikt in de economische gevolgen van de pandemie en de oorlog in Oekraïne. In combinatie met de bezuinigingen die zijn regering moest doorvoeren als tegenprestatie voor het geld dat Suriname nu krijgt van het IMF, leidt dit tot een ongekende en tot nu toe ook ontembare inflatie. In 2019 gingen er nog 8 Surinaamse dollar in een euro, inmiddels zijn het er 37. Veel Surinamers zijn inmiddels van mening dat Santokhi en zijn ministers zich hebben verslikt in hun grote beloften.

De besten vertrekken

En dus trekken de mensen weg, vooral de mensen die in het bezit zijn van internationaal begeerde medische kwalificaties. De lokroep van hogere salarissen voert vooral naar de overzeese delen van het Nederlands koninkrijk, Curaçao en Aruba, waar artsen en verpleegkundigen minstens vijf keer zoveel verdienen als thuis. Een kleinere groep vindt werk in Nederland. In het Nederlandse registratiesysteem voor medische beroepen, het BIG-register, staan 54 in Suriname opgeleide artsen geregistreerd en 506 verpleegkundigen. In een ‘normaal’ jaar komen er een of twee verpleegkundigen bij, maar dit jaar zijn het er al acht.

Het zijn vooral de besten die vertrekken. Aan basisverpleegkundigen heeft Suriname in principe geen gebrek; er komen er jaarlijks zo’n honderdvijftig van de opleiding. Maar de wil om te specialiseren is laag, omdat studenten daarvoor een nieuwe, dure lening moeten afsluiten. Van het personeel bij Safir Liesdek op de afdeling is niemand officieel opgeleid tot nicu-verpleegkundige. Die zijn allang vertrokken. Er lopen een paar algemene ic-verpleegkundigen rond, maar verder alleen basisverpleegkundigen en stagiairs die intern worden bijgeschoold.

In augustus en september legde het verplegend personeel van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo het werk neer om te demonstreren voor een betere beloning. Net zo lang tot de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, een kort geding tegen hen aanspande. En won. De verpleegkundigen moesten weer aan het werk en de rechter gaf de regering een half jaar de tijd om een bescheiden loonsverhoging te organiseren.

Het gebrek aan medisch personeel is in Suriname zo nijpend, dat neonatoloog Liesdek de helft van de babybedjes op de afdeling noodgedwongen ongebruikt laat. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Het heeft geen zin om medisch personeel tevreden te stellen met een toelage hier en een toelage daar, we moeten de gezondheidszorg structureel veranderen.’ Amar Ramadhin (40) ontvangt in een ruime voorkamer op de eerste verdieping van zijn ministerie, een van die afbladderende koloniale panden. De luiken zijn dicht om de brandende zon buiten te houden. En wellicht ook om het zicht te ontnemen op de groepen demonstranten die hier vaak op de stoep samendrommen. De minister zit vol met tragikomische anekdotes over de wanorde die hij aantrof toen hij twee jaar geleden voor het eerst zijn werkkamer binnenstapte. Zo bleek zijn voorganger in het kabinet van Bouterse 28 goed betaalde persoonlijk adviseurs te hebben aangesteld, van wie Ramadhin er tot op heden slechts twee heeft kunnen traceren. Waar de rest uithangt? De minister haalt zijn schouders op. ‘Geen idee.’ Maar salaris krijgen ze nog wel, omdat het in Suriname bijna onmogelijk is om ambtenaren te ontslaan.

Geen zorg voor zwangere vrouwen

Ramadhin, die voordat hij minister werd huisarts was, denkt dat alleen radicale maatregelen de Surinaamse gezondheidszorg kunnen redden. Wie hem over het het zorgstelsel hoort praten, ziet een roestig motorblok voor zich waaraan in bijna een halve eeuw Surinaamse onafhankelijkheid steeds opnieuw gesleuteld is en waaraan inmiddels nog maar weinig eer valt te behalen.

Ramadhin ziet liever een nieuw, efficiënter zorgstelsel. Zeven ziekenhuizen in Paramaribo is te veel, er moeten er dus een aantal dicht, zegt hij. De overgebleven ziekenhuizen zullen de taken beter moeten verdelen. Ook wil hij de ziekenhuisbegrotingen door laten lichten door onafhankelijke experts, omdat hij inefficiëntie en wie weet ook corruptie vermoedt. Deze plannen verklaren waarom minister Ramadhin in de sector niet bijzonder populair is.

‘De problemen op de nicu zijn het topje van een ijsberg’, zegt Ramadhin. Vooral in het Surinaamse binnenland is nagenoeg geen zorgaanbod voor zwangere vrouwen, en zwangerschapspreventie evenmin. Dat moet anders, net als de huisartsenzorg. Als die beter is zal de druk op de ziekenhuizen afnemen, hoopt hij. Los daarvan zullen de verzekeringspremies, die onder Bouterse niet veranderden, flink omhoog moeten om de ziekenhuiskassen te spekken. Maar dat is middenin een economische crisis dan weer ingewikkeld.

Op de langere termijn, zo is het idee, zal er meer geld over blijven om het personeel beter te betalen. Maar of en vooral wanneer dit gebeurt is sterk afhankelijk van het economisch herstel de komende jaren, geeft de minister toe.

Wantrouwen

Al deze punten staan in het Nationale Herstelplan Gezondheidszorg, dat Ramadhin in september presenteerde. Het plan wordt niet uitgevoerd door Ramadhin zelf, maar door een hoge Nederlandse ambtenaar, Marc Sprenger. De aanwezigheid van Sprenger is voor sommige Surinamers, met name aanhangers van Bouterse, nog een reden om Ramadhin te wantrouwen. In plaats van een ‘duur betaalde’ Nederlander aan te nemen, zou de minister het zorgpersoneel moeten betalen, vinden zij. Maar Ramadhin is net als president Santokhi pragmatisch over hulp van de voormalige kolonisator. ‘Dit probleem is zo groot dat Suriname het niet alleen kan oplossen, dus moet je daarvoor expertise van buiten halen.’

Maar wat hebben deze plannen te bieden aan de artsen en verpleegkundigen die nu op het punt staan hun koffer te pakken omdat ze nauwelijks nog in hun levensonderhoud kunnen voorzien? Als tussenoplossing is er wat geld beschikbaar uit het Nederlandse hulpprogramma Makandra (wat ‘elkaar’ betekent in het Sranantongo), waar 6 miljoen hulpgelden voor de noodlijdende Surinaamse overheid in zit.

Op Curaçao en Aruba verdienen Surinaamse artsen en verpleegkundigen minstens vijf keer zoveel als thuis. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In het reddingsplan staat ook dat er ‘actie’ zal komen om het vertrek van hogeropgeleiden tegen te gaan. Wat die actie behelst kan Ramadhin nog niet zeggen, hij wil eerst de push- en pullfactoren laten onderzoeken. ‘Ik kan in elk geval geen salarissen van 4.000 euro gaan betalen om de mensen hier te houden. En hoewel ik het een slechte zaak vind, kan ik niet voorkomen dat mensen weggaan.’

Iemand die overweegt te vertrekken is Rosanne (36), de meest ervaren verpleegkundige op de nicu-afdeling. In de voorraadkamer, buiten het gehoor van collega’s en moeders, begint ze te foeteren over wat er in haar ogen allemaal misgaat in het ziekenhuis ‘waar ik ooit met zoveel trots werkte.’ ‘Kijk’, zegt ze, en trekt een bak infuusnaalden van de plank. ‘Deze zijn extra dun en dus geschikt voor baby’s. Maar ze zijn bijna op en we kunnen op dit moment geen nieuwe inkopen. Dat kán toch niet? We zijn het beste ziekenhuis van het land.’

Ontslagmail al geschreven

Rosanne werkt fulltime, net als haar man, die ambtenaar is. Samen hebben ze per maand 530 euro te besteden. Dat is veel meer dan de meeste Surinamers en toch kunnen ze maar net hun vaste lasten dragen. Schoolboeken en een uniform voor haar zoon van 10 kan Rosanne alleen kopen omdat het ziekenhuis daar een jaarlijkse toelage voor geeft. ‘Ik ben gemotiveerd om te werken, maar om financiële speelruimte te hebben moet ik extra weekenddiensten draaien. Maar als ik dat doe, zie ik mijn eigen kinderen niet. En ik word zo moe dat ik geen goede zorg meer lever.’

Een ontslagmail heeft Rosanne, in een vlaag van woede, al lang geleden geschreven. ‘Ik hoef alleen maar op een knop te drukken en dan gaat hij weg.’ Kijkend naar Liesdek, haar leidinggevende, die binnen gehoorsafstand staat: ‘Ik steek het niet meer onder stoelen of banken, ik denk ook aan mijn zonen.’

‘Het ontbreekt de mensen aan perspectief’, zegt Liesdek. Hij heeft er begrip voor. Zelf verwacht hij ook weinig van de politiek. Hij vermoedt dat het AZP het voorlopig nog zal moeten hebben van giften uit het bedrijfsleven, net als onder Bouterse. ‘En er zijn ook dankbare ouders die geld doneren, of iets kleins geven zoals beltegoed voor het personeel of een paar flessen cola om wakker te blijven.’

Als acute remedie tegen het personeelstekort hoopt Liesdek vooral op hulp uit Nederland. Dit voorjaar kwam een groep verpleegkundigen van zijn oude werkgever, het LUMC in Leiden, een maand vrijwillig helpen. ‘Je merkte het verschil meteen, er gingen minder alarmen af. En de verpleging heeft in die tijd ontzettend veel geleerd.’

Natuurlijk denkt Liesdek zelf ook wel eens na over vertrekken. Maar: ‘Als ik vooral aan het geld had gedacht was ik hier niet.’ Hij is, ondanks alles, nog steeds trots op ‘zijn’ afdeling. ‘Als een baby hier eenmaal binnen is, dan is hij in goede handen. We kunnen kindjes vanaf 26 weken in leven houden.’ Voor het eerst die dag glundert de dokter. ‘Mijn meerwaarde is hier groter dan waar dan ook.’